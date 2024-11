En fotos. El gran festejo de los 40 de Brenda Gandini: invitados famosos y todos los detalles

Brenda Gandini cumplió 40 años el 8 de agosto, pero recién el sábado pasado celebró a lo grande. “El tema es que yo estaba haciendo teatro (”Escape Room” en el Multitabaris) y con las funciones, sobre todo con las dobles funciones de los viernes y los sábados, no me quedaba energía para organizar festejo”, nos contó Brenda. Entre los invitados estuvieron Gonzalo Heredia, Daniela Cardone (mamá de la cumpleañera) y muchos actores y actrices que no quisieron faltar a la cita. Pero también hubo ausentes con aviso como Sofía Morandi y Benjamín Rojas, compañeros de Brenda en “Escape Room”, que ni bien terminaron la temporada en calle Corrientes partieron de vacaciones. El lugar elegido fue Milvidas, un restaurante tailandés ubicado en Barrio Parque. Hubo rica comida, tragos y música hasta las 3 de la mañana.

En blanco y negro. A la hora de soplar las velitas, hubo dos tortas.

Gonzalo Heredia y Brenda están juntos desde 2010 y son padres de Eloy y Alfonsina.

Un beso de novela después de soplar las velitas.

Una de las primeras en llegar fue Daniela Cardone, mamá de Brenda.

Daniela Cardone, infaltable.

La cumpleañera brinda con Romina Gaetani. Las actrices compartieron elenco en "Buenos chicos" que se emitió por El Trece en 2023.

Gaetani estuvo con su novio Luis Cavanagh.

Brenda posa con Minerva Casero y Mica Vázquez.

Minerva llevó un minivestido con brillos y finos breteles que acompaño con un collar XL.

Daniela Cardone, Brenda, Junior Pisanú (hermano de la cumpleañera), Lola Pisanú y Rolando Pisanú (ex pareja de Cardone).

El actor Ariel Staltari y su novia Gabriela, Julio (el papá de Gonzalo) y su pareja Mabel, Gonzalo, Brenda y Gonzalo Suárez, que compartió temporada de "Escape Room" con la homenajeada de la noche.

Brenda posa con su hermano Junior Pisanú.

La cumpleañera con Alexia Moyano (compañera de elenco de Gonzalo en la obra "La Mentira" en el teatro El Picadero) y la escritora Erika Halvorsen. Peter Puffer

A puro baile con Cande Molfese.

Los actores Mauricio Vila y Anna Fantoni, quienes compartieron escenario con Brenda en el infantil "Cuentos feroces".

Mica Vázquez con su pareja Gerónimo Klein y el modelo y actor Leo Lugón.

La música estuvo a cargo de la dj Araceli Castello y el evento fue ideado por la agencia JECAN.

Brenda llevó un sensual vestido negro de manga larga y aberturas en el pecho y a la altura de la cintura, que acompañó con largos pendientes.

LA NACION