En fotos. Las imágenes más tiernas de Mandy Moore, el gesto “de caballero” de Pedro Pascal y la dulce espera de Jennifer Lawrence

LA POSTAL DE NAVIDAD YA ESTÁ LISTA

La actriz de la exitosísima This Is Us se unió a Shutterfly con unas divinas fotos familiares para promocionar parte de la nueva colección de tarjetas y regalos navideños de la empresa estadounidense, mientras se prepara para festejar las fiestas de fin de año como una flamante familia de cinco. “Es mi época favorita del año”, afirmó Mandy Moore (40), que se convirtió en mamá por tercera vez en septiembre pasado con la llegada de su hija Louise Everett, a la revista People.

La actriz, su marido Taylor Goldsmith y sus hijos August “Gus”, Oscar “Ozzie” y Louise Everett.

Mandy con los hombres de la casa.

Junto a su marido Taylor Goldsmith (39) ya tenían a August “Gus” (3) y Oscar “Ozzie” (2). “Estamos disfrutando de este momento muy especial. Es como un sueño. Sus hermanos la adoran y la quieren muchísimo y están locos de amor por ella”, dijo la actriz. También se refirió a la coincidencia con su personaje de la famosa serie llamado Rebecca Pearson, quien también era madre de tres: Kevin, Kate y Randall. “Estoy canalizando por completo mi Rebecca Pearson. Realmente no sé cómo lo hizo ella”, aseguró entre risas.

Muy sonriente, Mandy con su hija recién nacida en brazos, mientras los "chicos" de su vida “revolotean” a su alrededor.

TODO UN CABALLERO

Siempre es un momento cargado de nervios, ansiedad y euforia. El estreno de una película, más cuando se trata de una producción tan esperada como Gladiador II, tiene que salir a la perfección y eso también incluye el instante de pararse frente a los fotógrafos. Y Pedro Pascal lo sabe. Por eso, como todo un caballero, no dudó en acomodarle la cola del vestido a su hermana Lux en su paso por la alfombra roja.

Los fotográfos capturan el momento exacto en que el actor se ocupa del vestido de su hermana. Getty Images

La avant-première en Londres se celebró el Odeon de Leicester Square, donde también se dieron cita Paul Mescal, Joseph Quinn, Fred Hechinger y Denzel Washington, entre otros actores que forman parte del film. Para la cita, tanto Pedro como Lux apostaron al negro. Mientras él llevó una camisa con gran escote, pantalones y botas a juego (todo de New Bottega Veneta), ella lució deslumbrante con un vestido aterciopelado de cuello alto, mangas largas y cut-out lateral. El estreno tuvo también la cuota royal, ya que contó con la presencia del rey Carlos III.

Lux, que también se dedica a la actuación como su hermano, acaparó los flashes con un diseño de Alta Costura del francés Stéphane Rolland, confeccionado en terciopelo, de manga larga, silueta ceñida y un cut-out lateral coronado por un broche de esmeraldas y diamantes. Getty Images

“TENGO QUE MANTENER INTACTO MI HUMOR”

El sábado 16, el protagonista de Volver al futuro celebró A Funny Thing Happened on the Way to Cure Parkinson’s, una gala para recaudar fondos y ayudar a personas que tienen esa enfermedad. El evento fue todo un éxito y logró recaudar 116 millones de dólares. Michael J. Fox (63), que estuvo acompañado por su mujer Tracy Pollan y sus hijos Aquinnah, Esme, Sam y Schuyler, aseguró a la revista People que su sentido del humor es fundamental para llevar adelante su vida tras el diagnóstico que recibió en 1991. “Tengo desafíos que vienen con el Parkinson, pero mi experiencia me dice que puedo lidiar con las cosas a través del humor (…). Es en realidad difícil para mí. Tengo que mantenerlo intacto”, dijo

El actor contó con el apoyo de toda su familia. De izquierda a derecha: Aquinnah, Esme, Tracy Pollan, Sam y Schuyler. Getty Images

Michael posa con su mujer Tracy y las cantantes Stevie Nicks y Maggie Rogers.

FUTURA MAMÁ DE GALA

Fue madre por primera vez en 2022 y hace apenas un mes se supo que Jennifer Lawrence (34) estaba nuevamente embarazada. Para la 15a edición anual de los Governors Awards (conocidos como los Oscar honoríficos) en el Ray Dolby Ballroom en Los Ángeles, la actriz eligió un elegante vestido marrón con detalles dorados sobre uno de los hombros y en la cintura, que completó con un clutch, también en dorado. Todo el look, incluyendo sus pequeños aros, era de Bottega Veneta. La estrella de Hollywood está casada con el galerista Cooke Maroney desde octubre de 2019, tuvo a su hijo Cy en febrero de 2022 y ahora está viviendo en plenitud una nueva dulce espera.

En octubre, la revista Vogue hizo un posteo en Instagram anunciando el nuevo embarazo de la actriz: “¡Felicitaciones Jennifer Lawrence! La actriz ganadora del Oscar está esperando su segundo hijo con su marido, el galerista de arte Cooke Maroney”. Getty Images

Unos días antes, Jennifer dijo presente en el estreno del documental Bread & Roses –del que es una de las productoras– en Los Ángeles, donde apostó por un vestido de Christian Lacroix de la colección otoño invierno 2006, una pieza de archivo en seda que incluye transparencias, un drapeado romántico y un gran lazo de tul bordado sobre el pecho. Si bien se trata de diseño holgado, se ocupó en todo momento de marcar su pancita al posar para los fotógrafos. Getty Images

LA NACION