En fotos: Úrsula Corberó a la conquista de Hollywood, el duro entrenamiento de Thor y el infartante look de Zendaya

ÚRSULA CORBERÓ: A LA CONQUISTA DE HOLLYWOOD

A tres años del final de La casa de papel, la exitosa serie que la catapultó a la fama fuera de las fronteras de España, su tierra natal, Úrsula Corberó (35) continúa con su meteórico ascenso a Hollywood. En el último tiempo formó parte de producciones internacionales como las series Snatch y Mr. and Mrs. Smith, las películas Snake Eyes: El origen y Lift: un robo de primera clase –protagonizada por Kevin Hart–, así como el film argentino El Jockey, de Luis Ortega, con el que recientemente se presentó en los festivales de cine de Venecia y San Sebastián. Ahora, la actriz se prepara para el estreno, el 6 de diciembre, de la serie The Day of the Jackal, en la que comparte elenco con Eddie Redmayne, ganador del Oscar por su papel en La teoría del todo. “Sólo puedo decir que trabajar con Eddie ha sido increíble, siento que soy mejor actriz gracias a él. Creo que tenemos formas de trabajar muy parecidas y he aprendido que nunca es demasiada la entrega en un proyecto”, contó la pareja de Chino Darín a la revista Fotogramas sobre su experiencia junto al británico.

Con un diseño strapless de la colección Resort 2025 de Alexander McQueen, Úrsula Corberó demostró una vez más que el rojo es su gran aliado para las red carpets. Lo acompañó con mules de la misma firma y un collar en oro rosa con cuentas de coral, motivos de ónix y diamantes by Cartier. Getty Images

Junto a sus compañeros de elenco Lashana Lynch y Eddie Redmayne en Nueva York. Getty Images

LAS FOTOS MÁS ESPECIALES: MICHELLE SALAS ABRIÓ SU ÁLBUM PERSONAL PARA CELEBRAR UN AÑO DE CASADA

En la vida real, Michelle Salas y Danilo Díaz Granados celebraron el 15 de octubre su primer aniversario de boda con una escapada con amigos, en la que compartieron naturaleza, paseos a caballos, vino y carnes a la parrilla. Pero en sus redes sociales, la hija de Luis Miguel eligió festejarlo con algunas de sus fotos preferidas del día de su casamiento y abrió su álbum personal para sus 2 millones de seguidores. “Hace un año emprendimos este camino juntos, y cada paso a tu lado ha sido más hermoso de lo que jamás imaginé. Gracias por ser mi apoyo, mi mejor amigo, mi alegría, mi paz y mi mayor aventura. Que este sea sólo el comienzo de muchos años más juntos llenos de amor, complicidad y sueños cumplidos. Te amo con todo mi ser”, escribió Michelle para su marido. La pareja se casó el año pasado en una finca de La Toscana, Italia, y la modelo y empresaria mexicana estuvo acompañada por sus padres, Stephanie Salas y Luis Miguel, quien llegó en helicóptero.

Felices, Michelle Salas y Danilo Díaz Granados convertidos en marido y mujer.

Los novios cortan la torta, decorada con frutas.

Un apasionado beso durante la comida que compartieron con sus invitados.

La novia luce uno de los tres vestidos de Dolce&Gabbana que llevó el día de su boda y que acompañó con alhajas de Tiffany.

IMPACTANTE HOMENAJE: ZENDAYA, CON UN LOOK RETRO PARA HONRAR A CHER

Cher ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll, ubicado en Cleveland, y por ese motivo se celebró una gala el sábado 19 en la que Zendaya le entregó el galardón de bienvenida. Además, la actriz le rindió un homenaje fashion con un look retro muy parecido al que lució la cantante en un programa de televisión en 1970 y al que usó para cantar “I’m A Woman” en The Cher Show, en 1975. Zendaya impactó con un sensualísimo diseño de Alta Costura de Bob Mackie, un naked dress bautizado como Foreign Intrigue, que pertenece a la colección otoño 2001 del creador.

Zendaya deslumbró con un modelo de lentejuelas, diamantes y pedrería compuesto por un top cruzado y una falda corte sirena, unidos por tiras. Kevin Mazur

Junto a Dua Lipa, que cantó durante la gala, y Cher, la homenajeada de la noche. Kevin Mazur

EL ENTRENAMIENTO DE THOR: ASÍ ES LA EXIGENTE RUTINA FITNESS DE CHRIS HEMSWORTH

Los más de 100 kilos de puro músculo que ostenta en sus 1,91 metros de altura no son únicamente producto de una buena genética. Para convertirse en el escultural dios del trueno en las películas de Thor, Chris Hemsworth (41) tuvo que someterse a una exigente rutina de entrenamiento que mantiene después de varios años. Para el actor australiano, la corpulencia es tan importante como la agilidad –en los rodajes, él prefiere realizar la mayoría de los trucos de acción y acrobacias–, por eso combina la rutina de ejercicios diseñada por su personal trainer Luke Zocchi con otras actividades como surf, boxeo, yoga y muay thai. Además, Chris sigue un riguroso plan de alimentación saludable, que incluye un batido verde con proteína de origen vegetal, espirulina, kale, menta, mango congelado, aceite de oliva y sal marina. “Cuando le toca subir de peso, aumentamos la cantidad de proteínas. Por ejemplo, con 200 gramos de bife a la parrilla, un par de huevos fritos con aceite de oliva de virgen extra y unas rodajas de pan paleo sin gluten”, contó su chef desde hace diez años, el español Sergio Perera.

“Me encanta ser capaz de cubrir muchas áreas: explosividad, fuerza, estabilidad, velocidad e hipertrofia. Entrenar así me ayuda a sentirme funcional y fuerte”, explicó el actor, que tiempo atrás creó su propia app de fitness junto a su mujer, Elsa Pataky.

"Antes de filmar Furiosa, entrenábamos tres o cuatro veces por semana. Como líder de los malos, su objetivo era tener una presencia seria. No había porcentajes de grasa corporal que alcanzar, Chris solo quería ser delgado y fuerte, y no demasiado voluminoso como Thor", explicó su personal trainer Luke Zocchi.

El actor combina la rutina de ejercicios diseñada por su personal trainer con otras actividades como surf, boxeo, yoga y muay thai.

Chris sigue un riguroso plan de alimentación saludable y tiene un chef, el español Sergio Perera, que se encarga de su comida desde hace diez años.

