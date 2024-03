Escuchar

A veces, el amor da una segunda oportunidad. Camila Cavallo (29) tuvo esa suerte: cuando a los 19 dejó su Santa Fe natal para iniciar su carrera de modelo en Buenos Aires, conoció a Mario Guerci (42), que era uno de los modelos más codiciados de entonces. “Fue en 2014 y grabábamos un comercial en Chile. Me pareció una persona con una vibra muy linda, empezamos a salir un año más tarde, pero nos separamos en 2016″, recuerda Camila. La relación terminó sin conflictos y ninguno de los dos imaginó que la vida los volvería a reunir… Ella conoció ese mismo año a Mariano Martínez (45), la estrella de Gasoleros, Son amores y Esperanza mía, entre otros éxitos de televisión, y se enamoraron. Estuvieron juntos cuatro años y fruto de esa relación que terminó en 2020 (en plena pandemia y sin que ninguno de los dos hiciera públicos los motivos de la ruptura) nació Alma (6), la única hija de Camila, pero la tercera de Mariano, que también es padre de Olivia y Milo.

La modelo posa en Haras Santa María. Tadeo Jones

En el verano de 2023, Guerci volvió a aparecer en la vida de la modelo y desde entonces están nuevamente juntos, enamorados y felices, desafiando a los que creen que las segundas partes nunca son buenas. “Él me mandó un mensajito, nos vimos y estuvo increíble. Charlamos un montón y de manera natural. Con mucha confianza, casi como si no hubiera pasado el tiempo. Me encanta su forma de ser, los valores que tiene. Es muy compañero”, revela Camila a ¡HOLA! Argentina.

Madre e hija se divierten jugando en el jardín. Tadeo Jones

–¿Cómo fue apostar nuevamente al amor? ¿Sentís que cambiaste en tu manera de estar en pareja desde tu relación con Mariano?

–Creo que cambiamos todo el tiempo. Vamos evolucionando y con la edad, aprendemos qué queremos en un vínculo y qué no. Yo de chica era mucho más impulsiva, más emocional, hoy ya no lo soy tanto.

Con Mario Guerci, con quien se reencontró en el verano pasado y decidieron volver a estar juntos.

–¿Ser menos impulsiva y emocional significa tener menos celos? ¿Cómo manejan eso cuando los dos son famosos y atractivos?

–Con Mario tenemos un vínculo supersano. Los dos somos modelos y estamos en el mismo ambiente y sabemos lo que implica el trabajo de cada uno. No hay celos. Al contrario, nos potenciamos y alentamos el éxito del otro.

“Me encanta su forma de ser, los valores que tiene. Es muy compañero”, dice la modelo sobre él.

–¿Alma ya conoce a Mario? ¿Cómo fue para ella ver en tu vida a un hombre que no es su papá?

–Sí, lo conoce, claro. El día en que se encontraron por primera vez fue re lindo y todo se dio de manera natural. Mario vino a comer a casa y al principio Almi estaba un poco tímida, cosa que no duró mucho porque entraron en confianza rápido. Y cuando él se fue y hablé con ella, estaba contenta de haberlo conocido y le cayó increíble. Para mí era un momento importante, ya que Alma es mi prioridad en la vida, y al ver cómo el encuentro avanzaba me puse muy feliz. Ellos se llevan re bien. Además, él también tiene su hijo, Mirko (13), lo conozco desde que era chiquito y me llevo muy bien con él. Hasta hicimos planes los cuatro juntos.

“Hoy el vínculo que tengo con Mariano es cordial, porque priorizamos a Alma, que es lo más importante. Igual, tenemos nuestros altibajos, hay momentos mejores y peores”. Tadeo Jones

–Sos mamá y sos modelo. ¿Cómo compaginás las dos cosas?

–Hago campañas, castings para comerciales, contenido en redes y gráficas y comencé un instructorado en entrenamiento personalizado integral, ya que me gusta mucho el deporte. Me apoyo mucho en mi familia para poder trabajar y cuidar a Almi, aunque por suerte el mío es un trabajo que me permite programar los tiempos. Alma me ha acompañado a algunas campañas.

Alma Martínez posó divertida para la cámara de ¡HOLA! Argentina. Tadeo Jones

–Tiene un papá actor y una mamá modelo, ¿le gusta ese mundo?

–Siempre dice que le gustaría ser modelo, actriz y maquilladora. Veo que le encanta todo el mundo artístico, así que seguramente vaya por ese lado.

“La separación de Mariano [Martínez] me resultó muy difícil, porque por más que el vínculo ya no funcionaba, es triste cuando un proyecto se cae”. Tadeo Jones

–¿Cuál es la actividad que más disfrutan hacer juntas?

–Disfrutamos mucho de jugar, ir a la plaza, mirar películas juntas, visitar a nuestra familia en Santa Fe y compartir momentos. Ahora Alma arrancó unas clases de baile, y la acompaño. Ella después me espera a mí y hago una clase también.

“Alma tuvo que adaptarse a tener a sus padres separados y le costó mucho. Recibió ayuda psicológica y yo la acompañé en el proceso”. Tadeo Jones

–¿En qué se parece Alma a vos y en qué a Mariano?

–A Mariano en el tema artístico. Hace poco Alma actuó en un concert y me sorprendió porque la vi muy extrovertida arriba del escenario, se notaba que le gustaba. Al vernos a ambos, nos imita mucho. Aunque de Mariano y de mí también sacó la timidez. Mariano y yo somos un poco tímidos, aunque no lo parezcamos.

"El día en que se encontraron por primera vez Alma y Mario [Guerci] fue re lindo y todo se dio de manera natural". Tadeo Jones

–¿Cómo fue tu relación con Mariano y qué pasó cuando se separaron?

–Lo conocí por Instagram cuando yo tenía 22 años y estuvimos cuatro años en pareja. La separación me resultó muy difícil, porque por más que el vínculo ya no funcionaba, es triste cuando un proyecto se cae. Además, Alma tuvo que adaptarse a tener a sus padres separados y le costó mucho. Recibió ayuda psicológica y yo la acompañé en el proceso. Hoy el vínculo que tengo con Mariano es cordial, porque priorizamos a Alma, que es lo más importante. Como toda relación, tiene sus altibajos, momentos mejores y otros más difíciles. Nosotros nos separamos en 2020, y por la pandemia, convivimos cuatro meses ya estando separados. En eso estuvimos bien, las diferencias son más como padres, la comunicación puede ser más difícil tratando de cumplir el régimen de visitas y a veces se flexibiliza un poco.

"De Mariano y de mí, Alma también sacó la timidez. Mariano y yo somos un poco tímidos, aunque no lo parezcamos". Tadeo Jones

–¿Cómo se lleva Alma con sus hermanos Olivia y Milo?

–Alma tiene adoración pura por sus hermanos. Los admira profundamente, desde bebé siempre los seguía en todo. Y disfruta muchísimo jugar con ellos y su compañía. A veces incluso va a lo de Juli [Juliana Giambroni, la mamá de ellos y ex pareja de Martínez], con quien me llevo superbien. Para Alma es natural lo de la familia ensamblada, se adaptó.

"Para Alma es natural lo de la familia ensamblada, se adaptó". Tadeo Jones

–Ahora que estás nuevamente en una relación, enamorada y feliz. ¿Pensás en tener más hijos? ¿Es un plan para el futuro?

–No lo sé. Hay días en los que pienso sobre eso y digo “sí, quiero tener más hijos”. Y otros donde pienso que Alma está grande y sería volver a empezar. Tenía muy claro que en esta vida quería ser mamá y ya lo soy. En el futuro no sé lo que va a pasar.

“Mario y yo estamos en el mismo ambiente y sabemos lo que implica el trabajo de cada uno. No hay celos. Al contrario, nos potenciamos y alentamos el éxito del otro”. Tadeo Jones

"Me apoyo mucho en mi familia para poder trabajar y cuidar a Almi, aunque por suerte el mío es un trabajo que me permite programar los tiempos. Alma me ha acompañado a algunas campañas". Tadeo Jones

