“Es una gran alegría”. Acompañada por sus hijos, Shakira fue la gran ganadora en una entrega de premios

Fue una noche inolvidable. Shakira (46) dijo presente en la 20° edición de los premios Juventud celebrada en Puerto Rico, el 20 de julio y, alentada desde la primera fila por sus hijos Milan (10) y Sasha (7) –frutos de su relación con el ex futbolista Gerard Piqué (36)–, fue reconocida en ocho categorías, incluidas Mejor Artista Femenina y Mejor canción para mi ex.

Para su gran noche, la artista apostó por un sensual diseño asimétrico de Mugler. Getty Images

Sus hijos la alentaron desde la primera fila del Coliseo de Puerto Rico, vestidos con un look informal. Milan eligió un equipo deportivo y su hermano Sasha se decidió por una camisa abierta estampada que combinó con un pantalón del mismo motivo.

Esta es la primera vez que Shakira fue a una entrega de premios con sus dos hijos. A un año de haber anunciado su separación de Gerard Piqué, la cantante parece decidida a seguir compartiendo con los suyos los momentos más importantes de su carrera. Getty Images

Shakira celebró el reconocimiento con sus herederos. "Quiero que entiendan que para ser un agente de cambio no hay que ser una estrella el pop femenina, no hay que tener una fundación, no hay que ser político ni ser famosos ni ricos… Sólo hay que diferenciar lo que está bien de lo que está mal", dijo orgullosa. Getty Images

“Gracias a todos los que me apoyaron en este camino, ustedes hicieron que volviera a creer en mi”, dijo la cantante nacida en Barranquilla quien, además, recibió el premio Agente de Cambio, por su labor solidaria con su fundación Pies Descalzos. Emocionada, les dedicó unas palabras a sus pequeños.

La artista de Barranquillas combinó su look en rojo furioso con unos lentes estilo futurista que atrapó todas las miradas.

Shakira junto a Camila Cabello, quien también estuvo nominada en la categoría "Agente de cambio".

“Para mí es una gran alegría que hoy estén acompañándome Milan y Sasha porque quiero que entiendan que para ser un agente de cambio no hay que ser una estrella del pop femenina, no hay que tener una fundación, no hay que ser político ni ser famosos ni ricos… Sólo hay que diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Hay que creer que sí es posible cambiar las cosas y no dejar que nadie te diga lo contrario, eso es poder”, concluyó.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana foto: @matiasjsalgado

LA NACION