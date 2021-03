Escuela de prinesas. Cómo es y cuánto cuesta el bachillerato de Leonor y Alexia

La princesa Leonor se va de Palacio a explorar el mundo. Ya es oficial. Pasará los próximos dos años afuera de España y cursará Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College, de Gales, Reino Unido. Después de las vacaciones de verano en Europa (como muy tarde, los primeros días de septiembre), empezará, con 15 años, una nueva y emocionante etapa en un lugar mágico: un castillo del siglo XII que The Times describe como “el Hogwarts para hippies”, en referencia al edificio medieval de Harry Potter. Alexia de Holanda, la segunda hija de los reyes Guillermo y Máxima, seguirá los pasos de la princesa Leonor y también estudiará en el UWC Atlantic College, tal como como lo confirmó la Casa Real holandesa a través de un comunicado. Según el texto difundido, la princesa, que actualmente está terminando la secundaria en el centro Christelijk Gymnasium Sorghvliet, de La Haya, será compañera de la heredera de Felipe y Letizia. Alexia y Leonor tienen la misma edad: la primera nació el 26 de junio de 2005, cuatro meses antes que la princesa de Asturias, quien lo hizo el 31 de octubre de 2005.

Las royals vivirán en una casa con cuarto de estudios, living (sin televisión), una minicocina y compartirán dormitorio con otras tres estudiantes

¿POR QUÉ ELIGIERON ESTE COLEGIO?

Los Reyes valoraron que el colegio ofrece “una experiencia educativa estimulante y transformadora”, inspirando y formando a sus alumnos en “el entendimiento internacional e intercultural”, en la “valoración de la diversidad”, la integridad, la responsabilidad y el ejemplo personal, “sentido de idealismo, acción, desafío, espíritu de servicio”. Y el respeto en el sentido más amplio, incluyendo el medioambiente. Asimismo, aprecian el “espíritu abierto y crítico” y que no tenga “ningún condicionamiento religioso, político o de cualquier otro signo”.

Antes de tomar la decisión, Felipe VI y Letizia habrían hablado también con los reyes de los belgas, Felipe y Matilde, para preguntarles cómo había sido la experiencia de su hija la princesa Elisabeth –otra futura reina–, graduada en este mismo colegio el año pasado.

Cordon press

Las clases comienzan a las ocho y finalizan a la una y diez, un horario que es inamovible. Se desarrollan en grupos pequeños e incluso fuera de las aulas Gtres

Septiembre de 1983. El príncipe Guillermo (de campera azul, jeans y zapatillas) “escoltado” por sus padres, la reina Beatriz y el príncipe Claus, junto a autoridades del UWC Atlantic College. Gtres

¿CÓMO ES EL PROCESO DE ADMISIÓN?

Las pruebas de acceso son anónimas y el colegio nunca sabe quién es el alumno que está del “otro lado” hasta la entrevista. Un comité muy exigente se asegura de que así sea para que en ningún caso haya un trato de favor hacia ninguno de los candidatos, garantizando la selección exclusivamente en función del mérito y el potencial de los alumnos y no en las posibilidades económicas. De hecho, el comité evaluador desconoce el camino elegido por los candidatos, pago o beca –teniendo en cuenta que el 75 por ciento de los alumnos cuenta con una beca total o parcial– hasta la finalización del proceso.

Para ser admitidas, las princesas Leonor y Alexia tuvieron que superar un proceso de selección que se enmarca en dos fases. La primera es un proceso completamente “ciego”, ya que el alumno se identifica con un apodo y no con su nombre real. En esta parte, a través de la elaboración de un trabajo, se valora la motivación, la curiosidad, el compromiso activo, la responsabilidad, la integridad, la capacidad para trabajar en equipo, la pasión para transmitir los valores que promueve el colegio, un buen expediente académico y conocimiento del idioma (inglés).

Y en la segunda, que se realiza de forma telemática, los preseleccionados (unos sesenta) son de nuevo evaluados mediante una prueba escrita de cultura general, una entrevista personal, un test psicológico y la exposición del proyecto social requerido en la fase anterior. Finalmente, y también de forma telemática, se realiza una prueba de debate en grupo y otra entrevista personal.

¿QUÉ ESTUDIARÁN?

La heredera del trono de España y la hija de Máxima estudiarán los dos cursos de IB siguiendo un programa integrado por asignaturas de letras, ciencias y humanidades distribuidas en seis grupos, de las que tendrán que elegir tres de nivel normal y tres de alto nivel. Pero primero realizarán una prueba de nivel de Idioma y de Matemática, las dos materias obligatorias en ambos cursos. Según el comunicado, además, deberán completar cuatro tareas concretas para obtener su diploma de bachillerato: una monografía, un curso de teoría del conocimiento, un programa especial de creatividad (teatro, música, arte...), de actividad (deportes) y un servicio a la comunidad (apoyo en escuelas locales, trabajo con chicos con discapacidad intelectual, tercera edad, primeros auxilios, curso de salvavidas, cuidar abejas o construir barcos). Como curiosidad, en verano, los “guardianes de las playas” cercanas a St. Donat’s son muchos de los alumnos del colegio, quienes prestan servicios a la comunidad para hacer currículum.

Es muy probable que los reyes Felipe y Letizia, e incluso Sofía, hagan un plan de fin de semana en familia en Gales para despedir a Leonor y después acompañarla en su primer día de colegio. En la otra página: la biblioteca, una de las aulas y el comedor. J.Viseras

Máxima junto a su hija Alexia, de quien siempre se dice que es la más parecida a ella. Su padre, el rey Guillermo Alejandro, también estudio en el UWC Atlantic entre 1983 y 1985. Cover

La princesa Elisabeth de Bélgica –futura reina al igual que Leonor– se graduó en este mismo colegio el año pasado. Getty Images

¿CUÁL ES LA HISTORIA DEL COLEGIO Y QUÉ OTROS ALUMNOS “REALES” PASARON POR SUS AULAS?

UWC Atlantic fue fundado en 1962 por Kurt Hahn, en plena Guerra Fría. Hahn quería unir a jóvenes de diferentes naciones para fomentar la paz a través de una educación basada en el aprendizaje, la colaboración y la comprensión compartidos. La relación de Hahn y de su ideario con las familias reales viene de lejos. En 1920, fundó el Schule Schloss Salem, el internado privado alemán donde estudió la reina Sofía a los 13 años. Y, posteriormente, también la escuela Gordonstoun, donde se formaron el duque de Edimburgo y el príncipe Carlos. La filosofía de Hahn generó importantes apoyos en Reino Unido y, en 1967, se fundó UWC. El primero. Un sistema educativo que, transcurrido más de un siglo, está presente en todo el planeta (18 centros) y mantiene vivos sus principios fundacionales adaptándolos a las exigencias y retos de cada nueva generación de jóvenes que ingresan en sus aulas. Alumnos de todas las nacionalidades y clases sociales, destacando entre ellos, además de la princesa Elisabeth, el actual rey de Holanda y la princesa Raiyah de Jordania.

¿DÓNDE ESTÁ UBICADO?

El colegio se alberga en el castillo de St Donat’s, del siglo XII, situado en la costa del sur de Gales y a 26 kilómetros de la capital, Cardiff. St Donat’s ocupa una superficie de 50 hectáreas de bosques y tierras de cultivo, con su propio valle y paseo marítimo. Los terrenos que rodean el castillo medieval incluyen un foso, jardines escalonados y tierras de cultivo –hay una huerta y colmenas– que les proporcionan a todos los estudiantes un entorno tranquilo y muy natural.

¿CÓMO SON LAS INSTALACIONES Y LOS DORMITORIOS?

La comunidad de 360 estudiantes (80 nacionalidades), con edades entre los 15 y los 19 años, se distribuye en ocho edificios de dos plantas –mujeres y varones por separado– implementados fuera del castillo. Las casas llevan el nombre de antiguos reinos galeses o benefactores de la Universidad. Cada uno de ellos alberga a 48 alumnos. Las princesas Leonor y Alexia compartirán habitación con tres jóvenes –posiblemente, una de ellas refugiada– del mismo curso. El campus dispone del Bradenstoke Hall –un edificio del siglo XIV–, una biblioteca, antigua sala de baile en honor a Agatha Christie, varios comedores, salas para asambleas, canchas de tenis, pileta exterior y cubierta y grandes instalaciones deportivas. Todos los alumnos están bajo el cuidado y control de coordinadores, que viven en casas adyacentes. Las copresidentas de la institución son, ahora, la reina Isabel II y la reina Noor de Jordania, quienes sustituyeron en el puesto a Nelson Mandela.

¿CÓMO SON LAS CLASES Y EL DÍA A DÍA?

Las clases comienzan a las 8:00 y finalizan a las 13:10, un horario que es inamovible. Se desarrollan en grupos pequeños e incluso fuera de las aulas. Todos los lunes por la tarde hay una tutoría a la que siguen reuniones de grupo o asambleas generales de asistencia obligatoria. El resto de los días, y todas las semanas, tras el almuerzo, cada estudiante debe realizar un mínimo de dos horas de actividad física, dos de servicio comunitario y dos de actividades creativas. Para eso, los estudian-tes tienen que aprender a organizarse y ser disciplinados con la gestión del tiempo. La cena se sirve temprano y, después, los alumnos disponen de un tiempo libre hasta que el horario de control exige su presencia en las casas: antes de las 21:30 de domingo a jueves y hasta las 23:30 los viernes y sábados.

EL CASTILLO, ¿ESTÁ EMBRUJADO?

Al igual que generaciones de estudian-tes anteriores, Leonor y Alexia también escucharán historias de espectros, brujas, druidas y fantasmas. Su desembarco como internas en el Atlantic College marcará el comienzo de una nueva etapa académica, pero, también, la posibilidad de abrazar en su tiempo libre la vida, las costumbres y tradiciones de Gales. Un país calificado por muchos autores como la región más embrujada del mundo. De las apariciones del rey Arturo y sus caballeros a águilas embrujadas protegiendo tesoros. De las hadas malignas que anuncian la muerte hasta las sillas de vampiro del siglo XV. De ellas habla la escritora Marie Trevelyan –nacida en Llantwit Major, el pueblo de St. Donat’s–, al apuntar a la leyenda de que muerden a cualquiera. Y, según aparece en muchos libros, artículos y crónicas, el Castillo de St. Donat’s no podía ser una excepción. Situado en el centro del Ghostly Vale (el valle fantasmal), que alberga a otros 14 castillos, sus muros esconden historias de fantasmas con las que las princesas tendrán que “convivir” los próximos dos años. El más importante, el de lady Anne Stradling, a la que, a menudo, se la ve paseando por la Long Gallery con un vestido con cola de la mejor seda y zapatos de taco alto... Según cuenta la leyenda, se trata del fantasma de una joven viuda que no podía vivir con el dolor por la muerte de su marido en las Cruzadas y se arrojó desde lo alto de una torre. Además del espectro de lady Anne, otras historias mencionan que en St. Donat’s también conviven un ojo flotante que brilla en la noche y el fantasma de un gran gato semitransparente que corre por los pasillos aprovechando la oscuridad. No sólo eso: en una de las salas, un piano suena sin que nadie lo toque. Y la leyenda continúa, aunque, a principios del siglo XX, se realizó un exorcismo. De eso habla el Libro de los fantasmas, de Lord Halifa.

LA NACION