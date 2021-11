Especial para su hermana. Patricio Giménez revela cuál es el plato que le cocina a Susana en La Mary

Si bien no viene de una familia de cocineros, la veta gourmet de Patricio Giménez (46) nace de una buena mezcla de curiosidad, amor por la naturaleza y las ganas de desarrollar una habilidad que descubrió el día que armó su propia huerta. Hoy, esa pasión tomó nuevo vuelo y sin descuidar su música ni sus presentaciones, semana a semana se luce en MasterChef Celebrity Uruguay, el reality de cocina del que participa en el país donde eligió vivir hace ya un año y medio.

–¿Cómo empezó tu romance con la cocina?

–Hace algunos años, cuando me mudé a Tigre y armé una huerta muy completa. Tenía aromáticas, berenjenas, zanahorias, tomates cherry, habas, frutillas, zapallo, calabaza. De pronto me encontré con verduras que nunca había comido y empecé a investigar cómo prepararlas.

–¿Tomaste clases?

–En ese momento, no. Pero a partir de MasterChef Celebrity Uruguay me ayudaron varios amigos del mundo de la gastromía. Vero Rucks, dueña de Mia Bistró, que es un lugar donde suelo cantar, me abrió las puertas de su cocina, me dio algunas clases para poder preparar variedad de platos y tener más herramientas. Y otros amigos en Montevideo, como los dueños de Las Tapas de Carola, un restaurante español, me enseñaron a hacer tortilla de papas y postres, o el chef del Aloft, que me guió con distintas técnicas.

–¿Hay sabores que te recuerdan a tu infancia?

–Sí. La comida brasileña, como la feijoada, los mejillones a la provenzal y la banana frita con canela, me llevan directo a mi infancia. Ese postre lo comíamos siempre con mi familia en Dalmo, un restaurante que recuerdo lleno de lagartijas, en un morro, camino a Guaruyá.

Amante de las verduras, Patricio hizo de la caponata uno de sus básicos a la hora de preparar algo liviano, rico y rápido. “Pongo un poco de aceite de oliva de buena calidad en una sartén. En este caso tenía, además, un poco de romero. Incorporo los morrones y las berenjenas cortadas y los salteo. Una vez que están a punto, les echo un poco de sal y, al retirarlos, unas hojas de albahaca. Se le puede sumar olivas, tomates y alcaparras. Queda riquísimo”, asegura. Matias Salgado

–¿Que cocinás cuando tenés invitados?

–Para agasajar a alguien me gusta mucho hacer pescados o mariscos porque son rápidos y no demandan mucho, entonces no me pierdo de la charla.

–¿Y a Susana? Vivieron un tiempo juntos durante la pandemia.

–Cuando estuvimos juntos en La Mary, no hacía falta que yo cocinara pero, de vez en cuando, preparaba unos ñoquis al tuco que le encantan, y a mí también.

–Recién hablabas del reality en el que participás. ¿Cómo vivís cocinar bajo presión?

–Es un desafío saber amoldarse y estoy aprendiendo muchísimo. Hay que resolver en el momento porque no siempre cocinás lo que querés, sino lo que te piden. Y también se me abrió un mundo en cuanto a las salsas. Estoy encantado con el programa (se transmite por Canal 10 en Uruguay) porque además de ser muy visto me puso en contacto con gente del interior a la que siempre quise llegar.

–¿Qué planes tenés para fin de año?

–Voy a hacer temporada en Uruguay con mi show de boleros y rumbas, con canciones mías, de Los Panchos y de los Gipsy Kings. Y tengo listo el proyecto para hacer mi casa en Punta del Este, frente al mar. Ya hace un año y medio que vivo acá y es momento de concretarlo.

–¿Cada cuánto tiempo volvés a Argentina?

–Estuve hace unos días porque cumplí años el 28 de octubre y fui a festejarlo con mamá (María Cristina Frank) y mi abuela (Clara), que tiene 99 años. Me quedé una semana, vi a algunos amigos y me volví. Me acostumbré a estar acá, tranquilo.

GAMBAS AL AJILLO

Es uno de sus platos preferidos a la hora de recibir gente, ya que además de rico, se prepara en cinco minutos.

INGREDIENTES

Langostinos (13 por persona), ajo, aceite, curry, sal, pimienta.

ELABORACIÓN

Colocá un poco de aceite en una sarten o cazuela de barro. Cuando está caliente ponés el ajo picado (que no se dore), y a los 30 segundos le echás las gambas lavadas y peladas, con un poquito de curry. Al minuto y medio las das vuelta, les volvés a tirar un poquito de curry, sal y pimienta y si ya están en la cazuela, le pongo un posaplato y se sirve directo. Si no, las presentás en una linda fuente.

BROWNIE DE MARACUYÁ

El chocolate no falla jamás y este postre, que lleva 20 minutos de preparación, es uno de sus caballitos de batalla.

INGREDIENTES

(de 10 a 12 porciones)

Brownie: 250 g de chocolate semiamargo; 375 g azúcar; 100 g de manteca; 4 huevos; 275 g de harina. Ganache: 1 tableta de chocolate semiamargo y un poco de crema. Salsa de maracuyá: 4 cucharadas de azúcar; 350 gramos de pulpa de maracuyá.

ELABORACIÓN

Lo primero es prender el horno a 180 grados para hacer el brownie. Después, derretís a baño María la manteca con el chocolate (ojo que el agua no hierva). Lo vas revolviendo hasta conseguir una mezcla uniforme. Por otra parte, mezclás el azúcar con los huevos y batís cinco minutos. Agregá la mezcla de chocolate y manteca a los huevos y el azúcar y mezclá de manera envolvente. Luego agregá poco a poco la harina y seguí mezclando en forma envolvente. Poné en un molde de no más de 3 centímetros de altura y llevá al horno por 30 minutos. Para ver si está listo, pinchalo con un palito y te tiene que salir un poco húmedo. No desmoldes enseguida porque se desarma. Si estoy apurado, lo llevo cinco minutos al freezer para que enfríe más rápido. Cuando lo vayas a desmoldar, si no se despega fácil es porque está caliente todavía, así que podés meterlo en el freezer un rato más. La ganache: derretí el chocolate a baño María (son alrededor de 10 minutos). Revolvé cada tanto y cuidá que no se queme. Una vez que queda líquido retirás del fuego y agregás un chorrito de crema, revolvés porque si no se corta. Mientras más crema le pongas, más líquida queda. Para hacer la salsa: cortá a la mitad el maracuyá, sacale la pulpa con una cuchara y ponela en un recipiente con un poquito de agua y azúcar. Llevá a fuego medio, no es necesario revolver, simplemente se mueve y una vez que hierve la dejás 5 minutos cuidando que no se queme. Sacá del fuego y poné a enfriar en baño María inverso (en un recipiente con agua y hielo, que tiene que tocar el recipiente donde está la salsa). Revolvé hasta que quede un poco espesa. Si quedó demasiado dura y la quiero ablandar, le agrego un poco de agua y la vuelvo a llevar unos segundos al fuego.

BANANAS FRITAS CON CANELA

La comida brasileña, como la feijoada, los mejillones a la provenzal y la banana frita con canela son algunos sabores que le quedaron grabados a Patricio de su infancia. El postre, por ejemplo, que se hace en 10 minutos, lo comía de chico con su familia en Dalmo, camino a Guaruyá, y acá comparte la receta. Matias Salgado

INGREDIENTES

(para 1)

1 banana; 150 g de manteca; azúcar y canela, a gusto.

ELABORACIÓN

Poné la manteca en una sartén a fuego medio y dejá que se derrita. Tenés que cuidar que no se queme. Una vez derretida, colocá encima la banana ya cortada longitudinalmente. Cuando la manteca empiece a hacer burbujas, sumale el azúcar, la canela y con una cuchara andá bañando la banana con la mezcla, que poco a poco se va a convertir en un caramelo. Cuando la pinches y esté blanca, retirá y serví.