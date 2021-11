¿Volvió a la moda? Karina Rabolini dijo presente en un desfile con una excusa muy especial

Un día muy emotivo para ella que terminó en una fiesta familiar. Valentina Castro Cranwell (17), Tini para todos, debutó como modelo de pasarela y papá Ignacio, mamá María –que fue con su pareja actual–, sus hermanos Manuel y Isabel y su novio Lucas dijeron presente en el Palacio Paz para alentarla.

Tini en una de las tres pasadas que tuvo en su debut. Matias Salgado

Quien tampoco faltó a la cita fashion fue Karina Rabolini (54) –novia de su papá, Ignacio Castro Cranwell (48) desde hace cuatro años–, quien conoce mucho de desfiles y fue una suerte de madrina fashion. Para Karina, el evento tuvo un plus porque fue como volver sin escalas a sus 14 años, cuando hizo su debut en el mundo del modelaje.

Las sonrisas y las miradas entre Karina y la hija de su novio demuestran claramente el excelente vínculo que tienen. Matias Salgado

El cálido abrazo de Karina, que es una especie de "madrina fashion" para Tini. Matias Salgado

“Al principio estaba nerviosa porque era mi primer desfile. Y también muy emocionada. El clima que había detrás de pasarela fue espectacular, me trataron con mucha calidez y estuvo todo más que bien con las otras modelos. Me sirvió mucho que Anamá (Ferreyra), mi maestra y mentora, me acompañara de cerca. Después de la primera pasada, me relajé. La verdad es que fue una muy linda experiencia y que mi familia estuviera ahí conmigo sumó todo lo demás. No puedo esperar a tener más desfiles”, le dijo Tini a ¡HOLA! Argentina.

La gran protagonista del día con su papá, su novio Lucas y Karina. Matias Salgado

Para cerrar la jornada cargada de emociones, la familia Castro Cranwell al completo y Karina fueron a comer al restaurante Enero, en la Costanera.