Estefanía de Mónaco. Deslumbró como anfitriona en un evento solidario junto a sus hijos y una estrella de Hollywood

El viernes 9, el Hôtel de Paris Montecarlo fue el escenario de la nueva edición de la Global Gift Gala, que tuvo como anfitriones a la princesa Estefanía de Mónaco (61) junto a sus hijos, Camille Gottlieb (28), Pauline (32) y Louis Ducruet (33), y a su nuera Marie Chevallier (33). Una velada inolvidable en la que los herederos de Grace Kelly compartieron protagonismo con una estrella de Hollywood como Eva Longoria: unidas por su vocación filantrópica, la princesa y la actriz lograron consolidar a este evento –destinado a apoyar familias en situación de vulnerabilidad– como una cita ineludible del calendario social del principado.

Estefanía posa con sus hijos y su nuera. De izquierda a derecha: Marie Chevallier, la nuera de la princesa, que optó por un vestido largo plateado cubierto de lentejuelas, su marido, Louis Ducruet, con un smoking bicolor, la propia Estefanía, y sus hijas mujeres, Camille Gottlieb, con un vestido negro largo de pronunciado escote, y Pauline Ducruet, que recicló un diseño que su madre estrenó en El Baile de la Rosa 2003, también negro, de silueta ajustada y atravesado por varias bandas diagonales de pedrería plateada Getty Images

Estefanía junto a su padre, el príncipe Raniero, con el mismo vestido en el Baile de la Rosa de 2003 Getty Images

El momento en que la princesa habla a los invitados

El show de The Voice of the Gypsies, que hizo bailar a todos

Las anfitrionas en rojo y negro. Estefanía con un vestido largo, sin mangas, con cuerpo ligeramente drapeado y falda con volados, que completó con pendientes de brillantes. Y Eva con un strapless largo de terciopelo, ajustado a su figura, que destacaba por la línea asimétrica en la parte superior, rematada con una banda de pedrería plateada. Lo acompañó con un collar de brillantes, pendientes de oro y varias pulseras y anillos Getty Images

SOLIDARIDAD E INVITADAS DE HONOR

Radiante y orgullosa de sus hijos, Estefanía inauguró la pista de baile enfundada en un llamativo vestido rojo que destacaba su figura. A su lado, como coorganizadora de la gala a través de su agencia CMC Consulting, brilló su hija menor, Camille, que eligió un sofisticado diseño negro de importante escote en V, rematado con un peinado recogido alto y alhajas de diamantes. Pero más allá de la moda, la noche rindió homenaje a Fight Aids Monaco, la asociación que la propia princesa fundó y preside desde 2004. Así, tras un cóctel en la terraza, cerca de doscientos invitados que pagaron mil quinientos euros la entrada disfrutaron de la comida en la mítica Salle Empire.

La actuación más aplaudida fue la de Carla Lazzari, la sensación del pop francés

Detalle de la mítica Salle Empire del Hôtel de Paris Montecarlo, lista para recibir a los invitados

Eva Longoria, deslumbrante con un diseño de terciopelo negro con detalles plateados, se graduó como anfitriona y contó con invitadas de lujo, como Alexandra Leclerc, la mujer del piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc, espectacular con un vestido que le marcaba su avanzado embarazo. Aunque Charles no pudo ser de la partida porque se encontraba a muchos kilómetros de distancia, listo para disputar el Gran Premio de Singapur, estuvo presente donando un casco firmado y sus guantes para la subasta, el momento que le puso un broche de oro a una noche fabulosa.

La princesa Estefanía, Eva Longoria, Alexandra Leclerc y la actriz española María Bravo, fundadora de Global Gift Foundation, conversan animadamente

En medio de la noche, los invitados pudieron ver en pantalla gigante a una joven Estefanía haciendo trabajo solidario

Alexandra Leclerc junto a su cuñado Arthur –su marido, Charles, estaba compitiendo en el Gran Premio de Singapur–, con un vestido estilo princesa del francés Antoine Guerin, que enmarcaba perfectamente su embarazo Getty Images

Camille Gotlieb junto a María Zulay Salaues, que eligió una creación de Gaby Carbachy Getty Images