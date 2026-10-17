Estefanía de Mónaco. Deslumbró como anfitriona en un evento solidario junto a sus hijos y una estrella de Hollywood

Fue en The Global Gift Gala, una de las veladas más importantes del calendario social del principado, que se caracteriza por la fusión de dos mundos: celebridades y filantropía
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El viernes 9, el Hôtel de Paris Montecarlo fue el escenario de la nueva edición de la Global Gift Gala, que tuvo como anfitriones a la princesa Estefanía de Mónaco (61) junto a sus hijos, Camille Gottlieb (28), Pauline (32) y Louis Ducruet (33), y a su nuera Marie Chevallier (33). Una velada inolvidable en la que los herederos de Grace Kelly compartieron protagonismo con una estrella de Hollywood como Eva Longoria: unidas por su vocación filantrópica, la princesa y la actriz lograron consolidar a este evento –destinado a apoyar familias en situación de vulnerabilidad– como una cita ineludible del calendario social del principado.
SOLIDARIDAD E INVITADAS DE HONOR
Radiante y orgullosa de sus hijos, Estefanía inauguró la pista de baile enfundada en un llamativo vestido rojo que destacaba su figura. A su lado, como coorganizadora de la gala a través de su agencia CMC Consulting, brilló su hija menor, Camille, que eligió un sofisticado diseño negro de importante escote en V, rematado con un peinado recogido alto y alhajas de diamantes. Pero más allá de la moda, la noche rindió homenaje a Fight Aids Monaco, la asociación que la propia princesa fundó y preside desde 2004. Así, tras un cóctel en la terraza, cerca de doscientos invitados que pagaron mil quinientos euros la entrada disfrutaron de la comida en la mítica Salle Empire.
Eva Longoria, deslumbrante con un diseño de terciopelo negro con detalles plateados, se graduó como anfitriona y contó con invitadas de lujo, como Alexandra Leclerc, la mujer del piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc, espectacular con un vestido que le marcaba su avanzado embarazo. Aunque Charles no pudo ser de la partida porque se encontraba a muchos kilómetros de distancia, listo para disputar el Gran Premio de Singapur, estuvo presente donando un casco firmado y sus guantes para la subasta, el momento que le puso un broche de oro a una noche fabulosa.
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