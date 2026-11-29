Además, Miley Cyrus se casó con Maxx Morando en una ceremonia íntima en Palm Springs tras cinco años de amor
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EL CUERPAZO DE THOR
Cada transformación física de Chris Hemsworth tiene detrás a una figura clave: Luke Zocchi, su entrenador personal, socio en proyectos de bienestar y amigo desde la infancia (hicieron juntos la primaria y la secundaria). A lo largo de los años, él fue el responsable de diseñar los intensos programas de entrenamiento que permitieron a Hemsworth encarnar a Thor, el poderoso dios del trueno de Marvel, así como prepararse para otras producciones cinematográficas de exigencia y proyectos personales.
Los entrenamientos incluyen levantamiento de pesas, ejercicios con kettlebells (pesas rusas), movimientos funcionales, sesiones de boxeo y artes marciales, además de circuitos de cardio de alta intensidad. Pero, además, Luke es una de las caras visibles de Centr, la plataforma de fitness y bienestar creada por Hemsworth.
Hace unos días, Chris compartió imágenes de su duro entrenamiento y bromeó acerca de la diferencia de tamaño corporal entre ambos: “Algunas personas entrenan contra oponentes más grandes y fuertes para mejorar sus habilidades. Yo prefiero los más pequeños para mejorar mi autoestima”.
UN ACTOR EN LA FAMILIA
Por primera vez, Romeo Beckham (24) se convirtió en el gran protagonista de una alfombra roja de cine. El hijo de David y Victoria Beckham presentó en París Forty Love, la película con la que debutó como actor, acompañado por sus padres y su novia, Kim Turnbull. Fue una velada cargada de emoción para el célebre clan británico, aunque también marcada por el contraste del alejamiento de Brooklyn Beckham de su familia.
La presentación mundial del film tuvo lugar en el cine Le Grand Rex de la capital francesa y reunió a artistas, invitados especiales y figuras del mundo de la moda. Para una ocasión tan especial, Victoria apostó por un impecable conjunto negro de chaqueta y pantalón, mientras que Kim aportó una nota de color con un vestido rojo escote halter. Mientras en París todo era fiesta, la atención mediática sobre la familia Beckham continúa inevitablemente ligada a la situación de Brooklyn.
Según trascendió en los últimos días, el joven dejó sin efecto el registro de Cloud23, la marca de salsa picante con la que buscaba desarrollar un proyecto empresarial propio y cuyo nombre rendía homenaje al emblemático número que acompañó gran parte de la carrera deportiva de su papá. Esta noticia vuelve a poner en primer plano la pelea de Brooklyn con sus famosos padres.
LA BODA DE MILEY CYRUS
Después de cinco años de noviazgo y uno de compromiso, el 21 de noviembre Miley Cyrus (34) y el músico Maxx Morando (28) dieron el “sí, quiero” en Palm Springs, California. Su romance empezó en una cita organizada por amigos y tuvo su debut público en un desfile de Gucci en Los Ángeles, en 2021.
Lejos del show off, afianzaron su vínculo hasta comprometerse durante un viaje a Kioto en 2025. Para el gran día eligieron la residencia de Frank Sinatra como escenario de una boda elegante y para pocos. Entre los invitados estuvieron los padres de la artista, Tish y Billy Ray Cyrus –cada uno con su pareja–, y su hermana menor Noah, regalando una foto de armonía familiar.
El dress code fue riguroso negro para todos, incluido el novio, reservando el blanco en exclusiva para Miley. Este enlace marca una luminosa etapa para la cantante, quien tras su breve matrimonio con el actor australiano Liam Hemsworth en 2018 volvió a apostar al amor junto a Morando, coronando una historia discreta que finalmente los llevó al altar.
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