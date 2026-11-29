EL CUERPAZO DE THOR

Cada transformación física de Chris Hemsworth tiene detrás a una figura clave: Luke Zocchi, su entrenador personal, socio en proyectos de bienestar y amigo desde la infancia (hicieron juntos la primaria y la secundaria). A lo largo de los años, él fue el responsable de diseñar los intensos programas de entrenamiento que permitieron a Hemsworth encarnar a Thor, el poderoso dios del trueno de Marvel, así como prepararse para otras producciones cinematográficas de exigencia y proyectos personales.

Hemsworth volverá a ponerse en la piel de Thor en la nueva película Avegers: Doomsday.

Los entrenamientos incluyen levantamiento de pesas, ejercicios con kettlebells (pesas rusas), movimientos funcionales, sesiones de boxeo y artes marciales, además de circuitos de cardio de alta intensidad. Pero, además, Luke es una de las caras visibles de Centr, la plataforma de fitness y bienestar creada por Hemsworth.

Brazos en alto para Chris luego de una intensa práctica de kickboxing junto a su entrenador personal y amigo íntimo Luke Zocchi

Hace unos días, Chris compartió imágenes de su duro entrenamiento y bromeó acerca de la diferencia de tamaño corporal entre ambos: “Algunas personas entrenan contra oponentes más grandes y fuertes para mejorar sus habilidades. Yo prefiero los más pequeños para mejorar mi autoestima”.

Otra postal de su entrenamiento junto Luke Zocchi, su entrenador personal, con quien compartió la primaria y la secundaria

UN ACTOR EN LA FAMILIA

Por primera vez, Romeo Beckham (24) se convirtió en el gran protagonista de una alfombra roja de cine. El hijo de David y Victoria Beckham presentó en París Forty Love, la película con la que debutó como actor, acompañado por sus padres y su novia, Kim Turnbull. Fue una velada cargada de emoción para el célebre clan británico, aunque también marcada por el contraste del alejamiento de Brooklyn Beckham de su familia.

Profundo abrazo entre el flamante actor y su mamá Stephane Cardinale - Corbis - Corbis Entertainment

La presentación mundial del film tuvo lugar en el cine Le Grand Rex de la capital francesa y reunió a artistas, invitados especiales y figuras del mundo de la moda. Para una ocasión tan especial, Victoria apostó por un impecable conjunto negro de chaqueta y pantalón, mientras que Kim aportó una nota de color con un vestido rojo escote halter. Mientras en París todo era fiesta, la atención mediática sobre la familia Beckham continúa inevitablemente ligada a la situación de Brooklyn.

Romeo estuvo acompañado por sus padres, David y Victoria, y su novia Kim Turnbull en el estreno de su primera película Marc Piasecki - WireImage

Según trascendió en los últimos días, el joven dejó sin efecto el registro de Cloud23, la marca de salsa picante con la que buscaba desarrollar un proyecto empresarial propio y cuyo nombre rendía homenaje al emblemático número que acompañó gran parte de la carrera deportiva de su papá. Esta noticia vuelve a poner en primer plano la pelea de Brooklyn con sus famosos padres.

El matrimonio Beckham en sus butacas del cine Le Grand Rex de París listo para ver el film

LA BODA DE MILEY CYRUS

Después de cinco años de noviazgo y uno de compromiso, el 21 de noviembre Miley Cyrus (34) y el músico Maxx Morando (28) dieron el “sí, quiero” en Palm Springs, California. Su romance empezó en una cita organizada por amigos y tuvo su debut público en un desfile de Gucci en Los Ángeles, en 2021.

El vestido de la novia es de Saint Laurent, firmado por Anthony Vaccarello

Lejos del show off, afianzaron su vínculo hasta comprometerse durante un viaje a Kioto en 2025. Para el gran día eligieron la residencia de Frank Sinatra como escenario de una boda elegante y para pocos. Entre los invitados estuvieron los padres de la artista, Tish y Billy Ray Cyrus –cada uno con su pareja–, y su hermana menor Noah, regalando una foto de armonía familiar.

“¡Mi pequeña se casó con el amor de su vida! No puedo describir lo bello que fue tener a toda mi familia unida por el amor”, escribió Billy Ray Cyrus en sus redes. En la foto, junto a su pareja, Elizabeth Hurley, y Damian, hijo de la actriz

Miley baila junto a su hermana Noah y su madre, Tish, con su segundo look: un minivestido de lentejuelas, también de Saint Laurent

El dress code fue riguroso negro para todos, incluido el novio, reservando el blanco en exclusiva para Miley. Este enlace marca una luminosa etapa para la cantante, quien tras su breve matrimonio con el actor australiano Liam Hemsworth en 2018 volvió a apostar al amor junto a Morando, coronando una historia discreta que finalmente los llevó al altar.

Una romántica postal de los recién casados junto a su golden retriever. El novio apostó por un clásico smoking para el gran día

La ambientación con rosas y calas blancas

El enlace fue oficiado por Wayne Coyne, líder de The Flaming Lips