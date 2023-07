Fabulosa boda en Portugal. La estrella del Manchester City, Bernardo Silva, se casó con la modelo Ines Degener: las fotos

escuchar

Tras finalizar una de las mejores temporadas en el Manchester City, Bernardo Silva se casó con la modelo portuguesa Ines Degener después de tres años de relación, mientras esperan el nacimiento de su primera hija. La boda se celebró en Quinta Nova Nossa Senhora do Carmo, una finca ubicada en el norte del Portugal, rodeada de viñedos y con vistas al río Duero, con un ambiente que evocaba a la Toscana.

Bernardo llevó un elegante traje de Rosa & Teixeira, mientras que Ines impactó con un diseño strapless de Elie Saab. La boda se celebró en una finca ubicada en una de las zonas más bonitas del norte de Portugal. SALVADOR COLACO

Los novios durante la lectura de los votos y el intercambio de anillos. SALVADOR COLACO

Los invitados esperan la llegada de los novios protegidos del sol. Al fondo, puede verse el altar con un gran arco de flores blancas donde se celebró la boda. SALVADOR COLACO

Entre los doscientos cincuenta invitados, estuvieron presentes figuras del fútbol como el representante Jorge Mendes (que fue agente de Cristiano Ronaldo), Kyle Walker, Riyad Karim Mahrez, João Cancelo y Rúben Dias. El novio caminó hacia el altar del brazo de su madre mientras sonaba el himno de la Champions League. Por su parte, la novia, embarazada de ocho meses, llegó a la ceremonia en un Cadilac blanco -también acompañada por su mamá- y al son de la melodía de Never Enough, la canción de la película The Greatest Showman, hizo su entrada con un espectacular diseño de Elie Saab y zapatos Dior. En su segundo cambio eligió un vestido de Óscar de la Renta, algo más sexy y con apertura en la espalda. Los novios eligieron Maldivas como destino para su luna de miel y así descansar antes de la llegada del bebé que nacerá en Lisboa.

Radiantes de felicidad, miran sus alianzas. Todo listo para disfrutar de la gran fiesta. FRANCISCO RIVOTTI

Los compañeros del novio en el Manchester: Riyad Mahrez (a la izquierda de la foto) con su mujer Taylor Ward y Kyle Walker (a la derecha de la foto) con su pareja Annie Kilner. SALVADOR COLACO

El defensor del Manchester City, João Cancelo, junto a su novia, Daniela Machado. SALVADOR COLACO

Los recién casados ​​levantan sus copas antes de cortar la torta de bodas de siete pisos. SALVADOR COLACO

Un gran show de fuegos artificiales sorprendió a los 250 invitados. RUI VALIDO

Los invitados, sentados en mesas largas, disfrutaron de un exquisito menú. SALVADOR COLACO

Ines muestra orgullosa su pancita de embaraza con su segundo cambio de la noche: un espectacular Óscar de la Renta. SALVADOR COLACO

