Foto a foto: Del desgarrador testimonio de Paris Hilton al romance de la hija de Bill Gates con el nieto de Paul McCartney

HEREDEROS ENAMORADOS

En octubre pasado, ella publicó en su Instagram una foto con Arthur en París.

Phoebe Gates (21), la hija menor del magnate Bill Gates y su ex mujer, Melinda Gates, y Arthur Donald (25), nieto de Paul McCartney, confirmaron su romance. La joven pareja ya había compartido alguna imagen de ellos juntos hace algunos meses en París y posaron este año en la première de la miniserie Feud: Capote vs. The Swans en Nueva York, pero nunca habían confirmado su relación hasta ahora. Fue la propia heredera del fundador de Microsoft quien se refirió a Arthur como su novio en el álbum de fotos que publicó del acto de su graduación en la Universidad de Stanford (donde cursó la carrera de Biología Humana) y al que asistió el nieto del Beatle. Arthur es el hijo de mayor de la fotógrafa y cocinera Mary McCartney y su ex marido, el productor televisivo Alistair Donald, y ya terminó sus estudios universitarios en Historia tras su paso por el University College School de Londres y luego por Yale. Ahora, el nieto de Paul trabaja como inversor en Nueva York.

El joven con su mamá, Mary, y su abuelo, Paul McCartney. Getty Images

Phoebe junto a su papá, Bill Gates. Getty Images

EL CHEF DIO EL SÍ… ¡POR TERCERA VEZ!

La pareja eligió Las Vegas para renovar sus votos ya que Jools es fanática de Elvis Presley. “Gracias por complacer mi amor por Elvis. Sé que este matrimonio es de tres personas”, bromeó la mujer de Jamie Oliver en Instagram.

Hay amores que los años y la rutina no pueden romper, como es el caso del chef Jamie Oliver (49) y la ex modelo Juliette “Jools” Norton (49), quienes se casaron en el año 2000 y, con esta, ya van dos oportunidades en las que renuevan sus votos en distintos lugares del mundo. En 2023, la pareja viajó junto a sus cinco hijos –Poppy Honey, Daisy Boo, Petal Blossom, Buddy Bear y River Rocket– a las islas Maldivas, donde sellaron su amor una vez más en la playa. Ahora, Jamie y Jools eligieron Las Vegas como testigo de su felicidad. El chef y su mujer compartieron en sus redes sociales divertidas fotos juntos en la capilla de bodas Graceland. “Feliz 24o aniversario de bodas. ¡Las Vegas, mi amor! ¡Te amo!”, escribió el reconocido cocinero británico. Para este día tan especial, se vistieron de manera informal y posaron junto a quien celebró la ceremonia, un juez de paz imitador de Elvis Presley.

Los recién casados posaron divertidos junto al imitador de Elvis.

Una imagen de la boda en 2000, con otro imitador de Elvis como invitado.

EL TESTIMONIO MÁS TRISTE

Paris Hilton ingresando a la sala donde contó el infierno que vivió a los 16 años. Getty Images

La semana pasada, ante la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes que por estos días investiga el sistema de bienestar infantil estadounidense, Paris Hilton dio un conmovedor testimonio de su paso por un internado juvenil cuando tenía 16 años. “Me sacaron de mi cama en medio de la noche y me llevaron a un centro residencial de tratamiento para jóvenes. Estos programas prometían curación, crecimiento y apoyo, pero en cambio, no me permitieron hablar, moverme libremente, ni siquiera mirar por las ventanas”, contó la empresaria antes de recordar sus momentos más traumáticos en el lugar. “Durante dos años el personal me obligó a tomar remedios, me alimentó a la fuerza y abusó sexualmente de mí. Me sujetaron y me arrastraron por los pasillos. Me inmovilizaron violentamente, me desnudaron y me recluyeron en régimen de aislamiento”, expuso Paris, quien agregó que durante todo ese tiempo no tuvo comunicación con sus padres, Richard (68) y Kathy Hilton (65). “Con la promesa de curar mi TDA –Trastorno por Déficit de Atención–, con amor puro, ellos fueron completamente engañados y manipulados por esta industria que genera más de 23 mil millones de dólares al año y que opera sin una supervisión significativa”, dijo. Esta no es la primera vez que la DJ y empresaria –madre de Phoenix (1) y London (7 meses)– habla de los abusos que sufrió en su pasado: en 2022 ya había denunciado públicamente el maltrato al que fue sometida cuando estuvo ingresada en Provo Canyon, un internado para adolescentes con problemas de conducta, en Utah.

Paris declaró en la Cámara de Representantes de Estados Unidos los horrores que vivió a los 16 años. Getty Images

La empresaria en el estrado. Detrás de ella, su marido, Carter Reum. Getty Images

