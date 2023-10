escuchar

Cuando la invitaron a viajar a Perú, Jimena Buttigliengo (38) dudó: “Serían diez días y eso implicaba dejar a mis mellizos [Willy Andrea y Lynda Rose, los hijos de 5 años que tiene con su marido, el desarrollador inmobiliario Willy Rizzo]. Pero somos una familia viajera y siempre tratamos de acomodarnos. Viajar, además de ser parte de mi trabajo, es una experiencia nutritiva. Entonces, me animé”, cuenta la modelo y actriz a ¡HOLA! Argentina. “Había estado antes en Perú y pensé que no me iba a impactar tanto y, sin embargo, la belleza es tan fuerte que me conmovió aún más. Es un país lleno de color, arte y gastronomía, de gente sabia y una gran conexión con el universo”, resume sobre esta aventura, que empezó cuando ella y las otras mujeres que la acompañaron, entre las que estaba la diseñadora de joyas española Julia Muñoz Arévalo, visitaron Lima, Cuzco, Valle Sagrado, Aguas Calientes, Arequipa y Machu Picchu, entre otros lugares icónicos.

La modelo y actriz en una de las coloridas embarcaciones de totora que construyen los uros, un pueblo antiquísimo, que está instalado en el lago Titicaca.

La totora es una de las grandes protagonistas del lago Titicaca. Con este gran recurso natural, los uros -que consideraban "hombres de agua"- construyen no solo artesanías, sino también sus casas y embarcaciones. Cada familia decora su vivienda y sus barcos según su estilo propio.

Después de atravesar con el tren Andean Explorer escenarios con llamas, vicuñas, volcanes y zonas que tocaban los 4318 metros de altura, y llegar al lago Titicaca, Jimena regresó a París, donde vive desde 2016. “A mis hijos y a mi marido les traje regalos con arte y, además, muchos relatos sobre los incas, esta civilización tan antigua y mágica”, dice ella.

Jimena con la española Julia Muñoz Arévalo, que es diseñadora de joyas. "Es una artista que vive en París. Su última colección, Chibola, está completamente inspirada en Perú. Por eso, quiso presentar allí su nueva línea", cuenta la cordobesa.

En lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo.

Jimena, luciendo algunas de las joyas de Julia Muñoz Arévalo.

"El viaje empezó en Lima y, desde ahí, tomamos un avión hasta Cuzco y, desde allí, a Valle Sagrado", cuenta. Varios recorridos los hicieron en tren: uno, en el Hiram Bingham y el otro, en el Andean Explorer. Aquí, en uno de los altos del recorrido, posando para las fotos de la producción con los ítems de Chibola.

"Perú es un súper destino. Es un país inspirador y Machu Picchu, un lugar increíble, lleno de magia y de enigmas. Aún hoy no se sabe si fue una universidad, un lugar de culto o la casa del noveno inca del Tahuantinsuyo, Pachacútec", dice Jimena sobre este sitio, que conforma una de las siete nuevas maravillas del mundo moderno y que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1983. Aquí, con un mono de Saint Laurent y un sombrero que compró en el mercado de Aguas Calientes.

