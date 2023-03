Fotos y detalles exclusivos. Lucha Aymar: entramos a su divertida fiesta de boda con Fernando González en Chile

escuchar

El festejo, según sus propias palabras, salió perfecto, “tal cual lo habíamos imaginado”. A pesar de los nervios y los detalles de última hora de la organización de un evento tan importante, Luciana “Lucha” Aymar (45) y Fernando “Feña” González (42) lograron concretar la boda de sus sueños. Desde que anunciaron la gran fiesta de su casamiento –apenas días después de su enlace civil celebrado con los más íntimos el 4 de diciembre en Santiago de Chile–, el reconocido ex tenista trasandino y la bicampeona mundial de hockey debieron correr contrarreloj para tener todo listo en tan sólo dos meses. La cita finalmente tuvo lugar el pasado sábado 18 de marzo en el salón Hilaria ubicado en la comuna de Huechuraba, en la capital de Chile.

Fernando González y Luciana Aymar se conocieron en 2014 y dos años después tuvieron su primera cita. "Y nunca más nos separamos. Creo que los dos tenemos una personalidad muy parecida. Como alguna vez dije, somos dos deportistas jubilados (se ríe) porque ahora tenemos mucho tiempo para poder disfrutarnos", revela en exclusiva la ex jugadora. foto: Daniela Galdames

Cintia, la hermana de Lucha, les dedicó unas emotivas palabras en la ceremonia. foto: Daniela Galdames

El matrimonio posa con sus hijos Félix y Lupe y los padres de la deportista, René y Nilda Aymar. foto: Daniela Galdames

La Leona le regaló a su marido, de parte de sus hijos, una enorme pelota de tenis y una placa con la leyenda: “Premio al mejor papá y compañero”. foto: Daniela Galdames

Como símbolo de su unión, el matrimonio mezcló tierra de Argentina y de Chile en un jarrón de vidrio. foto: Daniela Galdames

El ex tenista chileno junto a sus padres, Fernando González y Patricia Ciuffardi; Lucha Aymar y los pequeños hijos de la pareja. foto: Daniela Galdames

Acompañados por sus hijos Félix (3) y Lupe (1), compartieron sus votos y promesas de amor con sus doscientos setenta invitados. “Si bien ya habíamos organizado algo lindo en casa, hubo mucha gente que no pudo viajar para nuestro Civil y por eso quisimos darnos la oportunidad de hacer algo más grande. Por una cuestión de agendas tuvimos que organizarlo en dos meses. Y, sí, con Fer estuvimos un poco estresados, pero también tratamos de disfrutar cada momento de ese proceso”, cuenta entusiasmada la ex capitana de las Leonas quien, con la ayuda de Constanza Provens –la wedding planner que contrataron apenas un mes antes de la fiesta y que hizo un trabajo impecable–, vivió una noche que nunca olvidará. “Siempre tuvimos claro con Fer que el casamiento era una fiesta de nosotros cuatro como familia. Más allá de los papeles, queríamos celebrar todo lo que construimos juntos”, agrega.

El plantel de oro de las ex Leonas acompañó a su amiga. De izquierda a derecha: Mechi Margalot, Giselle Kañevsky, Soledad García, Paola Vukojicic, Magui Aicega, Mariana González Oliva, Lucha, Inés Arrondo, Ayelén Stepnik, la jefa de equipo, Claudia Medici y María Paz Hernández. foto: Daniela Galdames

UN VESTIDO SOÑADO

Lucha eligió un modelo de la firma Nevada Novias que se realizó en seda y malla seda en tonos marfil y nude, con aplicaciones bordadas en el top estilo corset con escote profundo y en la falda asimétrica. “Quería un vestido boho chic que no desentonara con el espíritu de nuestra fiesta. Si bien me gusta el blanco, me parecía que el principal tono tenía que ser el nude. Me probé varios hasta que vi este que me encantó. Le agregué un tajo que dejara ver una de las piernas y quedé feliz”, cuenta entusiasmada. Completó el look con una campera de cuero con detalles de hojas bordadas y sus iniciales, de la diseñadora Stephanie Klempau, que hizo juego con el outfit de la pequeña Lupe, que también llevaba un modelo con falda de tul y una campera. Más avanzada la fiesta, Aymar cambió su vestido por unos pantalones y un top con tirantes, todo en blanco. Fernando, por su parte, estaba muy elegante con un smoking con camisa blanca y moño de la sastrería Rubinstein, un look que repitió su hijo Félix.

Para el gran día, Luciana eligió un vestido de Nevada Novias, realizado en seda y malla de seda en tonos marfil y nude, con aplicaciones bordadas en un corset con escote profundo y en la falda asimétrica. foto: Daniela Galdames

El periodista chileno Nelson Flores intercambiando unas palabras con el histórico entrenador del seleccionado argentino de hockey femenino Sergio “Cachito” Vigil. foto: Daniela Galdames

La ex Leona Magui Aicega también tuvo la oportunidad de dedicarle unas palabras a su amiga. foto: Daniela Galdames

Frente al logo con las iniciales de su nombre y las de Gonzalez, Luciana se toma un descanso con sus hijos. foto: Daniela Galdames

Madre e hija llevaron camperas de cuero con sus iniciales. foto: Daniela Galdames

LA CEREMONIA

Si el Civil había sido íntimo, la ceremonia del sábado 18 fue la ocasión ideal para reunir a todos los amigos de la pareja, no sólo a los familiares. Además de los padres de ella, René y Nilda Aymar, y sus hermanos Fernando, Lucas y Cintia, y los de él, Fernando González y Patricia Ciuffardi, y sus hermanas Patricia y Jéssica, también es - tuvieron presentes las ex Leonas “Magui” Aicega, “Mechi” Margalot, Inés Arrondo (que hoy es la secretaria de Deportes de la Nación) y el histórico entrenador de la selección argentina de hockey femenino Sergio “Cachito” Vigil, entre otros.

El ex tenista Horacio de la Peña y su mujer Lorena Chillura también dijeron presente. foto: Daniela Galdames

Las amigas argentinas de la ex jugadora protagonizaron el posado final de la fiesta. foto: Daniela Galdames

A pedido especial de los novios, el DJ de la fiesta pasó una playlist de los años ochenta. foto: Daniela Galdames

Los invitados alentaron a la pareja con leds de colores que se repartieron minutos antes del baile. foto: Daniela Galdames

Durante la fiesta se lanzaron más de dos kilos de confeti. foto: Daniela Galdames

Con la canción del mexicano Carlos Rivera “¿Cómo pagarte?”, Lucha caminó hacia un altar cubierto de flo - res con la pequeña Lupe de la mano. “Fue uno de los momentos más emotivos”, recuerda Fernando. “Lupe quiso caminar, así que vinieron juntas. Y yo que en ese momento tenía a Félix en brazos, lo bajé para que corriera hacia su mamá y su hermana. Así todos nos reencontramos en el centro del salón”, dice, tras celebrar su amor en una ceremonia simbólica donde su amigo Benito Baranda los declaró marido y mujer.

"Viví momentos muy complicados después de que dejé de jugar... hasta que conocí a Fer, él me ayudó mucho a sanar y a disfrutar la vida con más sencillez"

Para la ex jugadora de hockey, entrar con su vestido de novia junto a sus hijos se transformó en una imagen inolvidable. “Fue hermoso ver tantas caras conocidas llenas de alegría que estuvieron en mi vida y en la de Fer. Enseguida me puse a pensar en todo lo que me costó llegar a esto. Viví momentos muy complicados después de que dejé de jugar, porque todo el amor que siempre había sentido por el hockey de repente se convirtió en un vacío enorme muy difícil de llenar. Hasta que lo conocí a Fer, él me ayudó mucho a sanar y a disfrutar la vida con más sencillez”, revela emocionada. Luego de que sus familiares y amigos más cercanos les dedicaran unas palabras y los novios compartieran sus promesas de amor, comenzaron los festejos.

Al momento del karaoke, Aymar subió al escenario con sus ex compañeras del seleccionado para cantar a coro. A pedido de los novios se armó una playlist de los años 80. foto: Daniela Galdames

Para la fiesta, Luciana cambió su look por unos cómodos pantalones blancos y top con tirantes haciendo juego y, fiel a su espíritu competitivo, fue la primera en anotarse para un partido de ping pong. foto: Daniela Galdames

Luciana posa con su amiga Magui Aicega con las gorras personalizadas con las iniciales de los novios.

BAILE, PING PONG Y KARAOKE

La celebración de la pareja incluyó un número de karaoke y una mesa de ping pong para aquellos que se tomaban un recreo de la pista de baile. Con un guiño a los festejos deportivos de los novios, los invitados recibieron banderas argentinas y chilenas y leds de distintos colores para alentar a la pareja durante la fiesta. Se lanzaron dos kilos de papel picado y una banda tocó en vivo. “Queríamos una boda distinta, que la gente se divirtiera, pasara por distintas emociones y no estuviese sentada esperando un plato principal”, cuenta Lucha quien, junto a su gran amor, celebró con los suyos hasta las primeras horas de la madrugada.

La torta de bodas de tres pisos con pistachos, trufas, berries y dulce de leche. foto: Daniela Galdames

Ambientado en un estilo boho chic, el salón fue decorado con sillas chiavari doradas y con más de 600 colas de zorro y casi 500 rosas en tonos blanco invierno, rosa y champagne, además de follaje y cirios. foto: Daniela Galdames

Un detalle de las mesas, en las que había llaveros con las iniciales de los novios como regalo para los invitados. foto: Daniela Galdames

Amigos de la pareja en plena fiesta. foto: Daniela Galdames

Un momento de descanso antes de que Lucha se cambiara de ropa. Cada uno, con su bandera nacional. foto: Daniela Galdames

“Todo fue hermoso. Creo que Fer fue una bendición para mí, llegó en el momento justo a mi vida. Desde nuestra primera cita en 2016 nunca más nos separamos y en parte me parece que es porque tenemos una personalidad muy parecida. Nos gusta ser independientes y mantener nuestros espacios, pero también amamos estar en familia. Como alguna vez dije, somos dos deportistas jubilados porque ahora tenemos mucho tiempo para poder disfrutarnos”, concluye, entre risas.

Agradecimientos: Constanza y Soledad Provens, Events & Wedding Planner

