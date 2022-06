James Dean, Elvis y Monzón. Ursula Andress: los amores apasionados y romances turbulentos de la primera chica Bond

Desde que emergió del mar con su mítico bikini blanco en una escena de El satánico Doctor No (en 2022 se cumplen 60 años del estreno de esta película que dio inicio a la saga de James Bond), Ursula Andress se convirtió en una de las más sensuales mujeres del cine. La primera “chica Bond”, que eclipsó a todos con sus curvas, pelo rubio natural y ojos color miel, cobró 5.000 dólares por seis semanas de rodaje. Cinco años más tarde, dio vida a Vesper Lind en otro film del espía más famoso, Casino Royale (1967), y su cachet fue de 200 mil dólares. La joven de 31 años había multiplicado por cuarenta su sueldo... y su fama.

La célebre imagen de Ursula, en la piel de Honey Ryder, con su mítico bikini blanco en la primera película del agente 007. Su belleza cautivó al público y también a los actores más importantes de su época. Getty Images

ETERNA SEDUCCIÓN

Ursula nació en Ostermundigen, una pequeña ciudad del cantón de Berna, Suiza, el 10 de marzo de 1936. Su madre era italiana y su padre, alemán –era miembro del cuerpo diplomático de la Alemania nazi y desapareció en la Segunda Guerra Mundial–. A los 16, abandonó su tierra, la jardinería y la escuela de mujeres y viajó a París para tomar cursos de ballet, dibujo y escultura. Fue allí que conoció al actor francés Daniel Gélin. Ella era menor de edad y él, quince años mayor. Su madre denunció la fuga de su hija con su novio francés, e Interpol entró en acción, ordenando la busca y captura de los amantes, que ya estaban en Roma, refugiados en casa de un amigo, el cineasta francés Roger Vadim (quien más tarde descubriría a Brigitte Bardot). Precisamente en la capital de Italia Andress filmó su primera película. Una comedia titulada Un americano a Roma. Tenía 18 años y ya había hecho las paces con su madre. Entonces conoció a Marlon Brando. Una amistad con algunos encuentros íntimos que duró muchos años. Fue él quien la impulsó a mudarse a Hollywood, donde tuvo un breve amorío con Kirk Douglas. Pero la vida le tenía deparada una historia de amor con una de las estrellas más sexies, James Dean. “Yo tenía 19 años y él, 24. Su agente, Dick Clayton, me llamó para decirme que James quería conocerme”, confesó la actriz en una ocasión. “Unos días después vino a verme a mi casa y ya no nos separamos. Se enamoró de mí inmediatamente. Durante los meses que duró nuestra relación, se portaba muy bien. Para él, yo representaba la fuerza. Decía que era muy distinta a las mujeres con las que se relacionaba. Ya no soportaba Hollywood y quería marcharse de América. Muy pronto me pidió matrimonio. Era alguien que sufría”. Le propuso escaparse juntos a bordo de su Porsche 550 Spyder (el mismo en el que se mató en 1955), pero ella no aceptó. “Para ser sincera, no estaba tan enamorada de Jimmy como él lo estaba de mí”, admitió. En realidad, Ursula ya había conocido a John Derek, por quien sintió una atracción profunda. “Cuando Paramount se enteró de mi relación con John, fue un escándalo. Me prohibieron que volviese a verlo porque, no sólo estaba casado, sino que yo era menor de edad”. Apenas cumplió 21, la actriz dio el “sí, quiero” con Derek. El matrimonio duró nueve años. Algunos aseguran que, quien después fuera marido de Linda Evans y Bo Derek, no soportaba ser opacado por la fama de su mujer, mientras que otros atribuyen la ruptura a las infidelidades de ella. En 1963, compartió protagonismo con Elvis Presley en El ídolo de Acapulco. “Me organizaron un encuentro con él y, para mi gran sorpresa, caí presa de su encanto. Era muy educado, todo lo contrario de lo que imaginaba. Le dije que odiaba el rock y que sólo me gustaba el góspel. Me regaló una veintena de canciones inéditas que nunca salieron al mercado. Le encantaba cocinarme cuando iba a su casa. Elvis me regaló un BMW 507 que tuve veinte años guardado en un garaje y se lo dejé por casi nada a un mecánico que lo vendió en una subasta en 1995 por un millón de dólares. Fuimos amigos hasta el día de su muerte”. Con Frank Sinatra trabajó en Cuatro tíos de Texas y en ese entonces corrieron rumores de un breve amorío entre ellos. La más deseada del momento también hechizó al hombre más feo y más seductor de la pantalla grande, Jean-Paul Belmondo. Fue en el set de Las tribulaciones de un chino en China. Un detalle, él aún estaba casado con Elodie Constantin, la madre de sus hijos. Tras el divorcio de Belmondo, comenzaron a mostrarse en público. Él aseguraba que ella era su alma gemela, mientras la actriz confesaba estar “locamente enamorada de él”. “Estoy con él día y noche, por sus deseos, por sus locuras. Estamos totalmente el uno para el otro”. La relación era volcánica. Se celaban con locura y sus peleas eran famosas por escandalosas. “Nos amamos y peleamos como locos, pero también nos reímos mucho. Trepaba por las escaleras para verme. Un día provocó una inundación en un hotel para que los bomberos rompieran la puerta de mi habitación porque yo no le quería abrir”. Tras ocho años, se separaron en buenos términos. Desde entonces, Ursula priorizó hacer papeles cortos, pero muy bien pagados. Ryan O’Neal y Marcelo Mastroianni también cayeron rendidos a sus pies.

1970. La actriz al volante de su BMW convertible. Getty Images

UNA MATERNIDAD TARDÍA

En 1978 conoció a Harry Hamlin, ella tenía 43 y él 28. Coincidieron juntos en Furia de titanes (1981) y fue con él que tuvo su único hijo, Dimitri. En 1979 trascendió su encuentro con Carlos Monzón cuando Ursula visitó Buenos Aires para la inauguración de la disco Regine’s (luego fue Le Club). El boxeador se obsesionó con ella esa noche y la siguió hasta donde se hospedaba. Y todo habría sucedido en el ascensor. Tras el nacimiento de su hijo –19 de mayo de 1980–, la actriz prácticamente se retiró del cine. En 1982 se separó de Hamlin y un año después volvió a encontrar el amor con Lorenzo Rispoli, su pareja definitiva con la que vive en una villa de campo italiana del siglo XVIII. Desde 2001 se dedica a promover la investigación contra la osteoporosis, enfermedad que padece y que la tiene a mal traer desde hace años. “Necesitaría otros cien años más para poner orden en mi vida. Sueño con un entierro alegre. Uno a la napolitana, con lloronas siguiendo mi ataúd tirado por seis caballos negros”. El deseo de un ícono de la época dorada del cine que el 19 de marzo pasado cumplió 86 años.

Con su pareja más explosiva y uno de sus grandes amores, Jean-Paul Belmondo, en 1960. Getty Images

Se casó una sola vez y fue con el galán más codiciado del momento: John Derek. Getty Images

Junto a Sean Connery –el primer y emblemático James Bond– en la filmación de El satánico Doctor No (1962). Getty Images

En 1963 filmó con Elvis Presley El ídolo de Acapulco. Vivieron un breve romance y una amistad que duró hasta la muerte del rey del rock and roll. Getty Images

Junto a Carlos Monzón en Buenos Aires, en la inauguración de Regine’s, en 1979

A Harry Hamlin lo conoció mientras filmaban Furia de titanes en 1981. Ella tenía 43 y él, 28. Getty Images

Con Ryan O’Neal, otro de los que sucumbió a su belleza y su sex appeal. Cordon Press

James Dean se enamoró a primera vista de la actriz suiza. Poco tiempo después que ella lo dejara, él murió en un accidente de auto. Getty Images

Con Lorenzo Rispoli, su última pareja y con quien vive hoy en una villa italiana. Shutterstock

El padre de su hijo, el actor Harry Hamlin, y su hijo Dimitri. Getty Images

Ursula desfiló la alfombra roja del Festival de Cannes en 2010 para el estreno de la película Biutiful, protagonizada por Javier Bardem. Getty Images