Jennifer Lopez: Sus caprichos, sus declaraciones polémicas, los amores y su patrimonio millonario

Escuchar

1- SUS GRANDES HISTORIAS DE AMOR

La diva del Bronx es una gran seductora. Protagonizó inolvidables romances, como su apasionada relación con el bailarín Casper Smart –estuvieron juntos seis años–, breves noviazgos con los raperos Drake y Puff Daddy y también grandes historias de amor que la llevaron a comprometerse seis veces y pasar por el altar en cuatro ocasiones. Su primera boda fue con el camarero Ojani Noa, a sus 27 años, pero al poco tiempo se separaron. Volvió al altar en 2001, esta vez con el bailarín y coreógrafo Chris Judd, pero la unión sólo duró nueve meses. Su tercer marido fue Marc Anthony –padre de sus hijos, los mellizos Emme y Max– y estuvieron juntos diez años. Si bien estuvo comprometida en 2021 con el ex beisbolista Alex Rodríguez, la artista se separó antes de comprar el vestido de novia. El 17 de julio de 2022, se casó en sus cuartas nupcias con otro antiguo prometido, Ben Affleck, en una íntima boda civil celebrada en Las Vegas.

“Soy una romántica incurable y una persona apasionada cuando se trata del amor", reveló la actriz quien estuvo comprometida seis veces y se casó cuatro. Aquí, con su segundo marido, el coreógrafo Chris Judd en 2001. Getty Images

2- SU VESTIDO MÁS ICÓNICO

“Supongo que toda generación necesita su vestido más emblemático, como lo fue el de Marilyn. Este, sin dudas, es el vestido de esta generación”, relató hace un tiempo JLo en su canal de Youtube. La cantante hacía referencia al inolvidable diseño de Versace de estampa tropical con vertiginoso escote (la artista tuvo que pegar la tela a su piel con cinta adhesiva doble faz para no quedar desnuda) y que lució en la alfombra roja de los premios Grammy 2000. Veinte años después de ese look tan viralizado, Donatella Versace reversionó el modelo para el Fashion Week de Milán en 2020. Y fue nada menos que Jennifer quien lo lució en la pasarela.

Fue tal el impacto del vestido que en cuestión de minutos se convirtió se convirtió en la búsqueda más popular de Google en 2000. A raíz de eso, el famoso buscador creó el Google Images para facilitar la navegación de los usuarios. En 2020, la artista lo desfiló una vez más. Getty Images

3- BENNIFER

Jennifer y Ben Affleck (51) se enamoraron en 2002, cuando ambos protagonizaban la película Gigi, y en menos de un año se comprometieron. El plan era casarse en septiembre de 2003, pero cancelaron la boda apenas unos días antes y se separaron. Casi veinte años después de aquella historia fallida, el ganador del Oscar y la cantante se animaron a darle una segunda oportunidad a su pareja, que los medios habían bautizado “Bennifer” (la combinación de sus nombres), y se casaron en secreto el 16 de julio de 2022, en Las Vegas. Sin embargo, dos años después de dar el “sí, quiero”, los rumores de divorcio cada vez son más fuertes. Él, por lo pronto, ya dejó la propiedad que adquirió junto a la artista en Beverly Hills, para comprarse una nueva mansión en el exclusivo barrio residencial de Pacific Palisades, Los Ángeles.

Jennifer Lopez y Ben Affleck en la alfombra roja de "Sueño de amor", la película que la actriz protaonizó en 2002 junto a Ralph Fiennes. Getty Images

4- ANILLOS IMPACTANTES

Sus alianzas hipnotizaron a sus admiradores. Así como Marc Anthony le propuso matrimonio con una joya de Harry Winston con un diamante azul de 8,5 quilates, cuyo valor rondaba los 4 millones de dólares, Alex Rodríguez la sorprendió con un diamante de talla esmeralda de 15 quilates. En su primer compromiso, Ben Affleck le dio un diamante rosa de 8 quilates (izquierda, arriba), mientras que para el segundo eligió una piedra verde natural –su color de la suerte–, rodeada de dos pequeños diamantes cuyo precio superaba los cinco millones de dólares.

La sortija firmada por la casa Harry Winston con la que Marc Anthony le propuso casamiento. Estuvieron juntos diez años y formaron una de las parejas más cool y estables de Hollywood. Getty Images

La intérprete de "Let's get loud" lució su anillo valuado en 1,2 millones de dólares en el estreno de "Daredevil", la película protagonizada por su entonces su prometido, Ben Affleck, en 2003. Getty Images

El ex beisbolista Alex Rodríguez le hizo la romántica propuesta frente al mar durante unas vacaciones en Bahamas. Getty Images

5- SUS PROPIEDADES

La intérprete de “On The Floor” tiene cinco lujosas propiedades entre California, Nueva York y Miami que sumadas valen unos 124 millones de dólares. Su adquisición más reciente es la fabulosa mansión de diez mil metros cuadrados que se ve en la imagen –con diez dormitorios, 17 baños, sala de cine y gimnasio– que compró durante su matrimonio con Ben Affleck y que hace unos días decidió poner en venta. La artista de origen puertorriqueño es dueña además de una estancia en Encino, California, y un piso en la exclusiva Park Avenue, en Nueva York.

La imponente mansión en Bel-Air que compró con Ben Affleck hoy está a la venta por 60 millones de dólares.

6- DECLARACIONES POLÉMICAS

Más de una vez, JLo opinó negativamente de sus colegas, lo que le generó enemistades en Hollywood. Sobre Cameron Diaz (arriba) llegó a decir que era sólo una “modelo afortunada a la que se le han dado muchas oportunidades que desaprovechó”. Madonna también fue cuestionada por su talento actoral. “¿Creo que es una gran artista? Sí. ¿Creo que es una gran actriz? No. Actuar es lo que hago, así que soy más exigente con aquellas personas que dicen que pueden actuar”, disparó.

J.Lo junto a Cameron Diaz en la 84° entrega de los premios Oscar celebrada en febrero de 2012 en el Hollywood & Highland Center. Getty Images

7- CAPRICHOS

Obsesionada con los gérmenes y la limpieza, Lopez no tiene pudor en llevar a todas partes su propia tapa de inodoro desinfectada. Así lo informó el periódico The Sun, que además contó que la actriz y cantante suele pedir sábanas a estrenar cada vez que sale de gira. Las excentricidades de la diva incluyen el cierre de un shopping entero en su gira por Bogotá para que ella hiciera compras en soledad junto a su entonces marido, Marc Anthony, y un pedido de redecoración de su camarín. “En el programa Top of the Pops, se negó a actuar a menos que su camarín fuera ambientado de blanco”, contó la cantante Dannii Minogue en su podcast, The 90′s.

En sus giras, la cantante exige que en su camarín haya agua mineral francesa y objetos tecnológicos como cargadores, batidora y un dispensador de agua caliente. Getty Images

8- AMIGAS MADE IN HOLLYWOOD

Las dos iniciaron sus carreras casi al mismo tiempo. Sensuales y de sangre latina, JLo y Salma Hayek llegaron a la cima del mundo del espectáculo a fuerza de tenacidad y sacrificio. En un posteo en su Instagram, el año pasado, la mexicana compartió una vieja imagen junto a su amiga, cuando apenas tenían 30 años (derecha). “La foto me hizo recordar aquellos tiempos en los que decían que no lo lograríamos. Luego dijeron que no duraríamos en este medio. Seguí brillando, ¡disfrutá cada segundo de todo esto!”, escribió la actriz para saludar a Jennifer en su 54° cumpleaños.

En los años noventa, Jennifer López y Salma Hayek eran las dos actrices latinas más populares de la industria. Getty Images

9- VIDA FITNESS

Además de seguir una alimentación baja en grasas y rica en proteínas, la estrella de la película Sueño de amor es una verdadera fanática de la actividad física. Para lograr sus fabulosas coreografías sobre el escenario, realiza ejercicios aeróbicos y entrenamientos de fuerza junto a la famosa personal trainer Tracy Anderson. Lopez también contó que inició un tratamiento no invasivo de radiofrecuencia, el EMSculpt Butt Lift, en el que cada sesión equivale a dos mil sentadillas.

"Mi dosis diaria de bienestar", escribió la artista en su cuenta de Instagram tras compartir su rutina de entrenamiento.

10- SIN CIRUGÍAS

Desde que la conocemos, insiste en que su mejor aliado de skincare es el protector solar. A sus 55 años, JLo nos ha demostrado que su piel está a salvo del fotoenvejecimiento. No sólo se somete a tratamientos no invasivos bajo el asesoramiento de la experta Toska Husted, también realiza limpieza en profundidad con productos de su marca, JLBeauty. Hace un tiempo, un seguidor le preguntó en sus redes sociales si se había realizado alguna cirugía estética. “Por millonésima vez, nunca me puse botox ni ningún tipo de inyectable, tampoco me hice cirugías”, respondió, enfática.

A los cincuenta y cinco años, J.Lo se muestra espléndida. Embajadora de marcas de belleza de lujo, la diva da consejos de skincare mientras insiste que jamás se sometió a cirugías. Getty Images

11- DEL BRONX AL ESTRELLATO

Hija de los puertorriqueños David López y Guadalupe Rodríguez, la famosa actriz y cantante nacida en Nueva York nunca se olvida de sus raíces. “Mi madre y mi familia me criaron para estar orgullosa de quién era. Cuando entré a Hollywood no estaba representada en absoluto (todos eran talle cero, rubios, altos…), pero me impuse y dije. ¿saben qué? Soy latina. Soy Jennifer Lopez del Bronx”, recordó en 2022.

El 1997 se puso bajo la piel de la cantante Selena en la película que lleva el mismo nombre. A partir de entonces su carrera despegó. AFP

12- SU CARRERA

Con más de 80 millones de discos vendidos en todo el mundo y una treintena de películas como actriz, Jennifer Lopez es una de las artistas de sangre latina más exitosas. Si bien comenzó participando en videos musicales, su primer gran éxito en la pantalla grande llegó con su protagónico en la película Selena (arriba). Desde entonces no paró. “Mi energía siempre está dedicada a crecer, motivarme…. Trato de ser mejor, todo el tiempo, quiero crear más oportunidades para mí misma”, dijo la multifacética artista, quien en 2010 también se lució como jurado en el popular ciclo American Idol.

Con un sensual mini vestido dorado, Jennifer López presentó su tema "Louboutins" en los premios American Music Awards en 2009. Getty Images

13- NEGOCIOS

A la par de su carrera artística, Jennifer demostró ser también una hábil empresaria. Desde que lanzó en 2002 su primera línea de perfumes, se animó a jugar en distintos mercados. Abrió el restaurante Madre’s en California, brilló como embajadora de marcas como L’Oreal, Versace, Intimissimi, Guess y Revolve, y escribió un libro infantil, Con pollo, junto a Jimmy Kimmel. Además de incursionar en el negocio de las bebidas con su marca The House of Delola LLC, una línea de cócteles artesanales naturales, la cantante decidió ir un paso más y lanzó su propia línea de skincare y cosmética, JLo Beauty.

14- FAMILIA

“Ellos siempre serán mi verdadero amor”, dijo JLo a la revista Stellar al hablar de los mellizos Emme y Max (15), fruto de su anterior matrimonio con Marc Anthony. Al igual que sus padres, los chicos ya demostraron su pasión por la música: Max canta rap en la intimidad de su hogar, pero su hermana Emme ya compartió escenario con su madre. “Es mi socia favorita”, reveló Jennifer.

La artista y empresaria es madre de Emme y Max, frutos de su anterior matrimonio con su tercer marido, Marc Anthony. Getty Images

15- PATRIMONIO

Según el sitio Celebrity Net Worth, especializado en la fortuna de los famosos, la estrella y empresaria estadounidense tiene un patrimonio neto 400 millones de dólares, con un ingreso promedio anual de 40 millones. A las ganancias generadas de sus marcas de belleza, trabajos cinematográficos y shows musicales –su cachet ronda los 800 mil dólares por actuación– se suman sus participaciones en televisión. Tan sólo por ser juez de American Idol, la intérprete llegó a ganar 12 millones de dólares en un año. Su fortuna es superior a la de su marido, Ben Affleck (tenía 250 millones más que el actor).

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana Grosby Group

LA NACION