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Juliana Awada. Anfitriona de un almuerzo top en Recoleta junto a sus amigas: todas las fotos

La diseñadora se mostró muy sonriente y atenta a cada detalle

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Juliana disfrutó de un divertido encuentro con sus íntimas
Juliana disfrutó de un divertido encuentro con sus íntimas Santiago Sedlacek

Juliana Awada (52) fue anfitriona en un almuerzo con amigas el miércoles 10 de junio: Javiera Álvarez Echagüe, Carola del Bianco, Dolores Ustariz, Pamela Marcuzzi, Mariana Bagó, María Cherñajovsky… Llevó el look marca registrada (jeans gastados, blusa calada sin cuello, botas en punta y saco de gamuza sobre los hombros), ese que solo ella sabe vestir con naturalidad, sin estridencias.

Juliana Awada y Carola del Bianco: amigas y vecinas en Villa La Angostura
Juliana Awada y Carola del Bianco: amigas y vecinas en Villa La AngosturaSantiago Sedlacek

Se armaron cuatro mesas largas (en blanco y con flores frescas en tonos morados y rojizos y servilletas a juego), en el corazón de Francesca en Patio Bullrich, plena Recoleta. “Estoy tranquila y más familiera que nunca. Hoy, muy dedicada a la decoración”, dijo, y sus amigas interpretaron que hablaba del restyling de la casa en la que emprende su nueva vida.

Javiera Álvarez Echagüe (casada con Guillermo Dietrich, ex Ministro de Transporte), compañera de trekkings y aventuras de Juliana
Javiera Álvarez Echagüe (casada con Guillermo Dietrich, ex Ministro de Transporte), compañera de trekkings y aventuras de JulianaSantiago Sedlacek

“Yo no soy modelo”, se rió al consultarla por el filme y las fotos en la que se convierte en espléndida embajadora del shopping. “Mis gustos pasan por la moda, la cocina, la decoración, los viajes, la vida sana, el arte... Pero me embarco solo en proyectos que me representen, que sean afines a mis pasiones”, contó.

Andrea Bursten: con jeans y una blusa oversized
Andrea Bursten: con jeans y una blusa oversizedSantiago Sedlacek

Sonriente y de muy buen ánimo, brindó y comió rodeada de amigas. El menú, exquisito, tuvo la firma de Francesca (Andrea Bursten es una de las socias dueñas): se sirvió una entrada fría con salmón, provoleta con tartare de remolacha, seguida de un lomo con hongos y papines. Hubo brindis y una sorpresa de L’Occitane para las presentes.

Milagros Schmoll con jeans con apliques de strass y cartera Chanel
Milagros Schmoll con jeans con apliques de strass y cartera ChanelSantiago Sedlacek
Lucila Sperber, diseñadora de moda
Lucila Sperber, diseñadora de modaSantiago Sedlacek
Fiel a su estilo sin estridencias, Juliana lució jeans gastados, una blusa calada sin cuello y un saco de gamuza sobre los hombros
Fiel a su estilo sin estridencias, Juliana lució jeans gastados, una blusa calada sin cuello y un saco de gamuza sobre los hombrosSantiago Sedlacek
Mauara Reynal, eligió un look total red, a tono con la ambientación
Mauara Reynal, eligió un look total red, a tono con la ambientaciónSantiago Sedlacek
Pamela Marcuzzi, Juliana Awada y Carola del Bianco
Pamela Marcuzzi, Juliana Awada y Carola del BiancoSantiago Sedlacek
Mariana Bagó, Javiera Álvarez Echagüe y Dolores Ustariz
Mariana Bagó, Javiera Álvarez Echagüe y Dolores UstarizSantiago Sedlacek
Andrea Bursten, María Cherñajovsky y Juliana Awada
Andrea Bursten, María Cherñajovsky y Juliana AwadaSantiago Sedlacek
Andrea Bursten, una de las dueñas de Francesca, el restaurante
Andrea Bursten, una de las dueñas de Francesca, el restauranteSantiago Sedlacek
En plena charla, María Cher y Juliana, la anfitriona del almuerzo
En plena charla, María Cher y Juliana, la anfitriona del almuerzoSantiago Sedlacek
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanaMark Nicholson
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