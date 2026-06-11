Juliana Awada. Anfitriona de un almuerzo top en Recoleta junto a sus amigas: todas las fotos

Juliana Awada (52) fue anfitriona en un almuerzo con amigas el miércoles 10 de junio: Javiera Álvarez Echagüe, Carola del Bianco, Dolores Ustariz, Pamela Marcuzzi, Mariana Bagó, María Cherñajovsky… Llevó el look marca registrada (jeans gastados, blusa calada sin cuello, botas en punta y saco de gamuza sobre los hombros), ese que solo ella sabe vestir con naturalidad, sin estridencias.

Juliana Awada y Carola del Bianco: amigas y vecinas en Villa La Angostura Santiago Sedlacek

Se armaron cuatro mesas largas (en blanco y con flores frescas en tonos morados y rojizos y servilletas a juego), en el corazón de Francesca en Patio Bullrich, plena Recoleta. “Estoy tranquila y más familiera que nunca. Hoy, muy dedicada a la decoración”, dijo, y sus amigas interpretaron que hablaba del restyling de la casa en la que emprende su nueva vida.

Javiera Álvarez Echagüe (casada con Guillermo Dietrich, ex Ministro de Transporte), compañera de trekkings y aventuras de Juliana Santiago Sedlacek

“Yo no soy modelo”, se rió al consultarla por el filme y las fotos en la que se convierte en espléndida embajadora del shopping. “Mis gustos pasan por la moda, la cocina, la decoración, los viajes, la vida sana, el arte... Pero me embarco solo en proyectos que me representen, que sean afines a mis pasiones”, contó.

Andrea Bursten: con jeans y una blusa oversized Santiago Sedlacek

Sonriente y de muy buen ánimo, brindó y comió rodeada de amigas. El menú, exquisito, tuvo la firma de Francesca (Andrea Bursten es una de las socias dueñas): se sirvió una entrada fría con salmón, provoleta con tartare de remolacha, seguida de un lomo con hongos y papines. Hubo brindis y una sorpresa de L’Occitane para las presentes.

Milagros Schmoll con jeans con apliques de strass y cartera Chanel Santiago Sedlacek

Lucila Sperber, diseñadora de moda Santiago Sedlacek

Fiel a su estilo sin estridencias, Juliana lució jeans gastados, una blusa calada sin cuello y un saco de gamuza sobre los hombros Santiago Sedlacek

Mauara Reynal, eligió un look total red, a tono con la ambientación Santiago Sedlacek

Pamela Marcuzzi, Juliana Awada y Carola del Bianco Santiago Sedlacek

Mariana Bagó, Javiera Álvarez Echagüe y Dolores Ustariz Santiago Sedlacek

Andrea Bursten, María Cherñajovsky y Juliana Awada Santiago Sedlacek

Andrea Bursten, una de las dueñas de Francesca, el restaurante Santiago Sedlacek

En plena charla, María Cher y Juliana, la anfitriona del almuerzo Santiago Sedlacek