Juliana Awada. Anfitriona de un almuerzo top en Recoleta junto a sus amigas: todas las fotos

La diseñadora se mostró muy sonriente y atenta a cada detalle
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Juliana Awada (52) fue anfitriona en un almuerzo con amigas el miércoles 10 de junio: Javiera Álvarez Echagüe, Carola del Bianco, Dolores Ustariz, Pamela Marcuzzi, Mariana Bagó, María Cherñajovsky… Llevó el look marca registrada (jeans gastados, blusa calada sin cuello, botas en punta y saco de gamuza sobre los hombros), ese que solo ella sabe vestir con naturalidad, sin estridencias.
Se armaron cuatro mesas largas (en blanco y con flores frescas en tonos morados y rojizos y servilletas a juego), en el corazón de Francesca en Patio Bullrich, plena Recoleta. “Estoy tranquila y más familiera que nunca. Hoy, muy dedicada a la decoración”, dijo, y sus amigas interpretaron que hablaba del restyling de la casa en la que emprende su nueva vida.
“Yo no soy modelo”, se rió al consultarla por el filme y las fotos en la que se convierte en espléndida embajadora del shopping. “Mis gustos pasan por la moda, la cocina, la decoración, los viajes, la vida sana, el arte... Pero me embarco solo en proyectos que me representen, que sean afines a mis pasiones”, contó.
Sonriente y de muy buen ánimo, brindó y comió rodeada de amigas. El menú, exquisito, tuvo la firma de Francesca (Andrea Bursten es una de las socias dueñas): se sirvió una entrada fría con salmón, provoleta con tartare de remolacha, seguida de un lomo con hongos y papines. Hubo brindis y una sorpresa de L’Occitane para las presentes.
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