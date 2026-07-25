Es la hija menor de Carolina de Mónaco y descubrimos cómo les rinde homenaje a las mujeres de su familia

En su 27° cumpleaños, repasamos algunos de los outfits que la hija menor de Carolina de Mónaco rescató del archivo Grimaldi
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Amante del deporte, la política y la literatura, la princesa Alexandra de Hannover heredó de su familia la pasión por la moda y el lujo silencioso. A sus 27 años recién cumplidos (nació un 20 de julio), la hija menor de Ernst de Hannover (72) y Carolina de Mónaco (69) demuestra que encontró su propia fórmula de estilo: lejos de seguir las tendencias, apuesta por una elegancia atemporal y por prendas con historia, para convertir el archivo familiar en un verdadero tesoro.
Es cierto que es frecuente verla en las front row de los desfiles de Chanel, Dior y Chloé, entre otros, pero está claro que las mujeres de su familia son su verdadera fuente de inspiración. Por ejemplo, en 2019, aplaudió la colección Resort de Alberta Ferretti con un fabuloso vestido de la marca que su hermana mayor, Charlotte Casiraghi (39), había llevado en 2005 durante el baile celebrado con motivo de la entronización de Alberto II.
Y cinco años más tarde, en la Semana de la Moda de París, recuperó otra joyita: el vestido Chanel que su mamá lució en 1990, durante la 23a edición del Concurso Internacional de Ramos. Ese mismo año también causó sensación con un traje satinado que su abuela, la inolvidable Grace Kelly, lució para participar en el Día Nacional de Mónaco.
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