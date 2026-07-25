Es la hija menor de Carolina de Mónaco y descubrimos cómo les rinde homenaje a las mujeres de su familia

Amante del deporte, la política y la literatura, la princesa Alexandra de Hannover heredó de su familia la pasión por la moda y el lujo silencioso. A sus 27 años recién cumplidos (nació un 20 de julio), la hija menor de Ernst de Hannover (72) y Carolina de Mónaco (69) demuestra que encontró su propia fórmula de estilo: lejos de seguir las tendencias, apuesta por una elegancia atemporal y por prendas con historia, para convertir el archivo familiar en un verdadero tesoro.

En mayo de 2019, para un desfile llevó un solero de gasa de seda de Alberta Ferretti Getty Imagenes

Es cierto que es frecuente verla en las front row de los desfiles de Chanel, Dior y Chloé, entre otros, pero está claro que las mujeres de su familia son su verdadera fuente de inspiración. Por ejemplo, en 2019, aplaudió la colección Resort de Alberta Ferretti con un fabuloso vestido de la marca que su hermana mayor, Charlotte Casiraghi (39), había llevado en 2005 durante el baile celebrado con motivo de la entronización de Alberto II.

El mismo solero de gasa de seda fue usado por su hermana mayor, Charlotte Casiraghi, en 2005 en el baile celebrado con motivo de la entronización de Alberto II. En aquella oportunidad, la princesa filósofa lo accesorizó con una cartera Chanel Getty Images

Y cinco años más tarde, en la Semana de la Moda de París, recuperó otra joyita: el vestido Chanel que su mamá lució en 1990, durante la 23a edición del Concurso Internacional de Ramos. Ese mismo año también causó sensación con un traje satinado que su abuela, la inolvidable Grace Kelly, lució para participar en el Día Nacional de Mónaco.

Alexandra llega al desfile de Chanel durante la Semana de la Moda de París de 2024 con un abrigo-vestido de paño, con cuello camisero a contratono, doble fila de botones y ribetes en contraste en puños y bolsillos de su madre Getty Images

El mismo abrigo-vestido fue usado por su mamá en 1990 durante la 23a edición del Concurso Internacional de Ramos de Mónaco. En aquella oportunidad, Carolina lo accesorizó con guantes, stilettos bicolor y sombrero decorado con una icónica camelia de la maison Getty Images

En 2024, Alex recuperó el conjunto para el Día Nacional de Mónaco de 2024, celebrado en la Catedral de Nuestra Señora Inmaculada. Aunque no está confirmado, todo apunta a que se trataría de un diseño de Dior, maison muy ligada a las mujeres Grimaldi desde siempre

La princesa Grace Kelly junto a su hija, Carolina y Raniero III con un conjunto satinado en tono marrón, en 1980 Getty Images