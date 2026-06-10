La boda royal del año. Se casó Peter Phillips, el hijo de la princesa Ana: las mejores fotos, reencuentros y grandes ausentes

Los bucólicos paisajes de los Cotswolds resultaron el escenario perfecto para que la familia real británica se reuniera para celebrar el amor. El pasado sábado, Peter Phillips (48), el hijo de la princesa real Ana (y nieto mayor de la inolvidable Isabel II), se casó en segundas nupcias con Harriet Sperling (45), una enfermera especialista en pediatría del Servicio Nacional de Salud (NHS), que también tuvo un matrimonio previo. Si bien la ceremonia celebrada en la iglesia de All Saints, en Kemble, Gloucestershire, fue muy íntima, reunió a la primera plana de los Windsor, encabezada por Carlos III, tío y padrino de bautismo del novio.

Ni la lluvia pudo borrar la cara de felicidad de los recién casados, que posaron con sus hijas y damas de honor: Savannah e Isla (las hijas de Peter, de 15 y 14 años, fruto de su anterior matrimonio con Autumn Kelly), y Georgina (la hija de Harriet tiene 13) James Whatling - James Whatling Photography

Carlos III se mostró muy cercano con la gente que llegó hasta la iglesia para saludar James Whatling - James Whatling Photography

Kate impactó con un vestido midi confeccionado en tweed de Roland Mouret que accesorizó con un sombrero de Jane Taylor London y una pulsera de perlas de tres vueltas que perteneció a su suegra, Lady Di James Whatling - James Whatling Photography

Con gran complicidad, Kate mira a William, que la esperó a que bajara del auto James Whatling - James Whatling Photography

La reina Camilla llevó un look monocromático de vestido midi, abrigo sin botones, con solapas y bajo ondulado, sombrero y cartera Lady Dior Karwai Tang - WireImage

LA LISTA DE ELEGIDOS (Y LOS QUE NO...)

Más allá de Su Majestad, que estuvo acompañado por la reina Camilla y se mostró especialmente cercano con la gente que salió a la calle a desearle felicidad a los novios, entre los invitados más destacados estuvieron la princesa Ana y su marido, el vicealmirante retirado Sir Timothy Laurence, los príncipes de Gales y los duques de Edimburgo. También dijeron presente los hermanos de la pareja: por parte de él, Zara Tindall junto a su marido Mike y sus hijas Mia y Lena; y Stephanie Hosier (hermana por parte de padre) y su marido William, además de las hermanas de la novia, Rebecca y Louisa. Pero sin dudas quienes se llevaron todas las miradas fueron las hijas de Peter, Savannah e Isla (de 15 y 14 años, fruto de su anterior matrimonio con la canadiense Autumn Kelly, de quien se divorció en 2021) y la hija de Harriet, Georgina (tiene 13 años y la crio sola), que oficiaron como damas de honor. La complicidad en cada uno de sus gestos dejó en evidencia que las tres adolescentes ya tienen un vínculo fuerte y armónico.

Harriet lució un diseño de Emilia Wickstead, confeccionado en crêpe italiano con encaje francés, mangas largas y clásico velo. Lo acompañó con un bouquet de lirios del valle (la misma flor con la que se hicieron las diademas de las damas de honor), de astilbe y jazmines, con pequeños toques de mirto, simbolizando amor, belleza y paz. La tiara, en tanto, no salió del joyero de la princesa Ana ni del cofre real: fue un préstamo de la familia de joyeros Pragnell, vinculados a los Windsor James Whatling - James Whatling Photography

La princesa Ana fue una madrina alegre y colorida, y sumó a su look el mismo sombrero que usó en 1981 en el bautismo de su hija, Zara Mark Cuthbert - UK Press

El marido de la princesa Ana, Timothy Laurence, le hizo un guiño a su mujer coordinando su corbata a su look Mark Cuthbert - UK Press

Zara Tindall, hermana del novio, recicló un vestido de crêpe laminado y mangas abullonadas de Rebecca Vallance James Whatling - James Whatling Photography

Sofía de Edimburgo optó por un vestido de crêpe de lana con manga larga acampanada, de Beulah London. Lo acompañó con stilettos Prada, tocado de Jane Taylor London y cartera de rafia con detalles florales de Sophie Habsburg James Whatling - James Whatling Photography

La jornada también marcó la reaparición pública de las princesas Beatriz y Eugenia de York, en medio del delicado contexto familiar que atraviesan. La ausencia de sus padres, Andrés Mountbatten-Windsor y Sarah Ferguson –quedaron fuera de la lista de invitados, al igual que el príncipe Harry y Meghan Markle– no pasó inadvertida, aunque fue manejada con discreción. Antes del enlace, un amigo cercano de la pareja le confió a HELLO!: “Probablemente no se consideró apropiado invitar a Andrew y Sarah. Es el día especial de Peter y Harriet, y su presencia habría generado distracciones. En cuanto a Peter y Harry, no tienen contacto desde hace años”. Beatriz y Eugenia –esta última, en la dulce espera de su tercer hijo– llegaron acompañadas por sus maridos, Edoardo Mapelli Mozzi y Jack Brooksbank, respectivamente, y se mostraron muy felices de sumarse a una celebración que, más allá de las ausencias, estuvo marcada por el amor y los nuevos comienzos.

En medio de los escándalos familiares, las hijas del ex príncipe Andrés hicieron su reaparición junto a sus maridos. Beatriz (con vestido de estampa floral de Emilia Wickstead), quien llegó con Edoardo Mapelli Mozzi, y Eugenia, con Jack Brooksbank Chris Jackson - Chris Jackson Collection

Eugenia de York (embarazada de su tercer hijo), saluda a Mia Tindall, nieta de Ana James Whatling - James Whatling Photography

Supercaballero, al bajar del auto el príncipe William abrió su paraguas para proteger a Kate de la lluvia Samir Hussein - WireImage

El capitán Mark Phillips, que estuvo casado con la princesa Ana entre 1973 y 1992, se mostró muy feliz por la boda de su hijo James Whatling - James Whatling Photography

Lena Tindall, otra nieta de la princesa Ana, se protege de la lluvia con su paragua con dibujos de arcoiris James Whatling - James Whatling Photography

ALGO NUEVO Y ALGO PRESTADO

Como corresponde, el traje nupcial fue un secreto muy bien guardado, que quedó revelado recién cuando la novia caminó hacia el altar del brazo de su hermano y padrino, Nicholas Sanders (su padre, Rupert Sanders, murió años atrás), enfundada en una creación con silueta columna, superposición de encajes y velo clásico de Emilia Wickstead, una de las diseñadoras favoritas de la princesa de Gales. Contra todas las predicciones, la tiara con la que completó su peinado recogido en un moño bajo no forma parte del joyero ni de su suegra ni de ningún miembro de la familia real británica, sino que pertenece a los Pragnell, una familia dedicada a la joyería de lujo y vinculada a la familia real desde hace años, que colabora activamente con King’s Trust, la fundación del Rey. Esta firma, además, fue la encargada de diseñar el anillo de compromiso de Harriet y los aros que llevó en su gran día. Con esta joya, la nuera de la princesa Ana cumplió con parte de la tradición que dicta llevar “algo prestado”, como un símbolo de buena suerte y felicidad conyugal.

La artista plástica Lady Sarah Chatto, única hija de la princesa Margarita y del fotógrafo Antony Armstrong Jones, es una de las grandes confidentes de su primo, Carlos III Max Mumby/Indigo - Getty Images Europe

Samuel Chatto, nieto de la princesa Margarita y primo segundo del rey Carlos III, dijo presente con su prometida, Eleanor Ekserdjian Karwai Tang - WireImage

Lady Margarita Armstrong-Jones (nieta de la princesa Margarita) charla con la especialista en arte Isabelle de la Bruyere, novia de Lord Snowdon Karwai Tang - WireImage

KATE SE REENCONTRÓ CON SU EX

Una vez más, la princesa de Gales dio catedra de estilo con un vestido midi confeccionado en tweed de Roland Mouret que accesorizó con un sombrero de Jane Taylor London, acaparando los flashes ni bien bajó del auto con su marido, el príncipe William. Entre miradas cómplices y gestos de cariño, el príncipe heredero se mostró como todo un caballero, apurándose en abrir su paraguas para proteger a Kate de la lluvia. Ya dentro de la iglesia, la princesa se reencontró con Rupert Finch, que fue su novio durante un año en su etapa universitaria en St Andrews (él cursaba su último año y más tarde se graduó en Derecho en el College of Law de Guildford). Rupert fue acompañado por su mujer, la diseñadora Lady Natasha Rufus Isaacs, hija del cuarto marqués de Reading, cuyas creaciones han sido lucidas en diferentes oportunidades por la mismísima Kate.

La aristócrata Lady Natasha Rufus Isaacs, fundadora de Beulah London, llevó un diseño propio que ya había estrenado en 2019. Está casada con Rupert Finch, ex novio de la princesa Kate Karwai Tang - WireImage

UN POCO MÁS DE LOS NOVIOS

Peter y Harriet se conocieron en un evento deportivo (algunos dicen que en un partido de hockey en el que participaban sus hijas). Y en mayo de 2024 hicieron su primera aparición pública juntos en el hípico de Badminton. Pese a haber nacido ocupando el quinto puesto en la línea de sucesión al trono (ahora es el decimonoveno), Peter no tiene título royal y no ejerce funciones representativas por decisión de su madre (lo mismo corre para su hermana). En cambio, se dedica a la dirección y organización de grandes eventos deportivos y corporativos y trabajó, entre otras cosas, con diferentes escuderías de la Fórmula 1.

En abril, ocho meses después de que se anunciara el compromiso de Peter y Harriet, se oficializó la fecha de la boda en un comunicado público Mark Cuthbert - UK Press

La recepción y el banquete nupcial tuvieron lugar en Gatcombe Park, la casa de campo de la princesa Ana David Goddard - Getty Images Europe

La pareja se dirigió a la fiesta en un Rolls-Royce Phantom IV vintage, el mismo que Meghan Markle usó ocho años atrás en su casamiento con el príncipe Harry Mark Cuthbert - UK Press

En tanto, Harriet Eleanor Sanders, nacida en 1980, es la última plebeya en incorporarse a la familia real británica por matrimonio. Es la tercera de cuatro hijos nacidos del prestigioso abogado Rupert Sanders y Mary Hoskins. Su abuelo paterno, el mayor Geoffrey Sanders, fue veterano del Desembarco de Normandía, sheriff de Gloucestershire y editor del periódico Stroud News and Journal. Según trascendió, una vez que dijeron el tan esperado “sí, quiero”, partieron en un Rolls-Royce Phantom IV vintage rumbo a Gatcombe Park, la casa de campo de la princesa Ana, donde se celebró el banquete y en cuyos dominios, al parecer, vivirán los recién casados.