Hasta aquí llegó el amor: las parejas de famosos que se separaron en lo que va de 2026

En los últimos meses, varias parejas que parecían atravesar uno de sus mejores momentos decidieron poner punto final a sus relaciones, protagonizando algunas de las rupturas más comentadas del año. Desde Hollywood hasta la música latina, estas son las separaciones que acapararon la atención internacional en lo que va de 2026. Julia Garner y Mark Foster llevaban más de seis años casados y habían construido una relación marcada por la discreción. Una fuente cercana confirmó la semana pasada que la pareja decidió separarse, aunque ninguno de los dos hizo aún declaraciones públicas al respecto. La actriz de Ozark y el líder de Foster the People se conocieron en Sundance, retomaron el contacto años después a través de Instagram y se casaron en una íntima ceremonia en Nueva York en 2019.

Días felices para Julia Garner y Mark Foster en la gala previa de los Grammy, en febrero de 2024, en Los Ángeles Lester Cohen - Getty Images North America

Otra de las rupturas que más comentarios generó es la de Margaret Qualley y Jack Antonoff. La actriz e hija de Andie MacDowell y el exitoso productor musical, vinculado a artistas como Taylor Swift y Lana Del Rey, se separaron tras casi tres años de matrimonio. La información fue confirmada por la revista People, que citó fuentes cercanas a la pareja. Los rumores comenzaron a crecer cuando Antonoff asistió solo a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, mientras que Qualley fue vista lejos de Nueva York.

Margaret Qualley y Jack Antonoff protagonizaron una de las bodas más glamorosas de 2023, rodeados de estrellas y amigos Michael Kovac - Getty Images North America

Después de más de diez años juntos, Courteney Cox y Johnny McDaid también decidieron poner fin a su relación. La actriz de Friends y el músico de Snow Patrol habían superado una ruptura anterior y múltiples etapas de relación a distancia, pero finalmente optaron por seguir caminos distintos. Según diversas fuentes, la separación fue amistosa y personas cercanas a ambos aseguran que conservan una buena relación.

En septiembre del año pasado, Courteney Cox y Johnny McDaid se mostraban sonrientes para las cámaras XNY/Star Max - GC Images

La relación entre Ariana Grande y Ethan Slater empezó mientras ambos trabajaban en la adaptación cinematográfica de Wicked. Casi tres años después de comenzar su romance, la pareja decidió separarse. Al igual que la separación de Courteney Cox y Johnny McDaid, aseguran que la ruptura fue amistosa. La decisión la habrían tomado tras varios meses de reflexión y en medio de agendas profesionales cada vez más exigentes.

Ethan Slater y Ariana Grande, un amor que nació en los sets de filmación Kevin Mazur - Getty Images North America

Los artistas colombianos Karol G y Feid, que durante años fueron considerados una de las parejas más queridas de la música urbana, terminaron su relación después de aproximadamente tres años juntos. Karol G habló públicamente del tema y explicó que el final de la relación no estuvo relacionado con infidelidades ni escándalos, sino con una incompatibilidad entre ambos. La cantante reveló además que vivió un profundo proceso personal tras la ruptura que la alejo temporalmente de la vida pública.