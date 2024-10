La nueva ilusión de Pampita. Todos los detalles de la vida de Martín Pepa: su familia, a qué se dedica y quién es su ex mujer

La semana pasada, una foto en la que se los ve en un palco en el teatro Colón mientras disfrutaban del grupo de jazz Escalandrum que homenajeó a Astor Piazzolla hizo sonar las alarmas: a un mes de separarse de Roberto García Moritán –el padre de su hija menor, Anita–, el corazón de Carolina “Pampita” Ardohain (46) pareciera tener nuevo dueño. O, al menos, ya hay alguien que le devolvió la sonrisa y con quien viene compartiendo una serie de salidas.

Martín tiene 45 años, es separado, tiene una hija y trabaja como mano derecha del multimillonario australiano James Packer, hijo de Kerry, el magnate de los medios que fue uno de los grandes patrones que tuvo el polo y fundó Ellerstina junto a Gonzalo Pieres. Esta foto es del año pasado, tras un partido en Los Hamptons organizado por Christie Brinkley y la revista Social Life. Getty Images

La semana pasada Pampita estuvo en el lanzamiento de la nueva colección de Puli D. Shoes, la marca de su amiga Puli Demaría, en el convento Santa Catalina. Roberto Remonteo

Se trata de Martín Pepa (45), que por años se dedicó al polo profesionalmente (llegó a cinco de handicap y hoy tiene 3) y a trabajar para diferentes organizaciones poleras en Estados Unidos. Además, desde hace una década es la mano derecha del multimillonario australiano James Paker, por lo que tiene una vida nómade, que lo lleva a dividirse, principalmente, entre Miami, Los Hamptons y Pilar.

La instantánea en el teatro Colón que encendió las alarmas de una nueva relación para Pampita.

Al día siguiente de que se hiciera pública su relación, Pampita fue al desfile de su amiga Puli Demaría, que presentó su colección de zapatos. Y al ser consultada, respondió sin perder su sonrisa: “No sé por qué piensan que es la única opción estar tirado, llorando y comiendo helado (…). Me alegra que la gente me quiera ver feliz, pero que se pongan contentos por mí no por si estoy con alguien o no, que estén contentos porque estoy en pie, trabajando, ocupándome de mi familia, de mis hijos, más allá de todo lo otro”, cerró. También confirmó que conoce a Silvia, la mamá de Martín, hace años y que coinciden en las peregrinaciones a Luján.

Martín rodeado por los polistas Nic Roldan y Kris Kampsen en el International Polo Club de Palm Beach, en 2017. Getty Images

Al día siguiente, volvió a verse con Pepa: comieron en Gardiner, aunque cada uno llegó por su lado con amigos. Y después siguieron la noche en la disco Tequila, donde algunos dicen que hasta se besaron.

Junto a su jefe, James Packer, en una fiesta que el australiano hizo hace dos años en Ellerstina, el club de polo de los Pieres.

¿QUIÉN ES PEPA?

Como Carolina, Martín también nació en La Pampa, pero en Intendente Alvear (ella es de General Acha), la tierra de una de las familias más queridas del polo, los Heguy. De hecho, arrancó taqueando en el club Chapaleufú. Según él mismo contó alguna vez en una publicación norteamericana, inició su carrera deportiva de abajo. “Mi papá nunca montó a caballo. Pero cuando le dije que quería jugar polo en lugar de tener una carrera académica, me regaló un taco”, contó para dejar claro que este deporte no es una tradición familiar.

Un recuerdo de 2010 con su entonces mujer, la amazona neoyorquina Paige Allardice (con quien tiene una hija), en Los Hamptons. Getty Images

Muy unido a sus hermanos María, Juan y Jorge (ellos se dedican a las finanzas, entre otros negocios, y juegan al polo como hobbie), en 2015 se casó con la amazona neoyorquina Paige Allardice en un fiestón que celebraron en el hotel The Breakers, de Palm Beach. Juntos tuvieron una hija y hace por lo menos cuatro años que se separaron.

Por su trabajo, Martín lleva una vida nómade que lo mantiene viajando, principalmente entre Miami, Los Hamptons y Pilar.

Algunos “highlights” de su carrera deportiva incluyen haber jugado en Estados Unidos para importantes equipos como White Birch y Equuleus y trabajar cinco años para el team Black Watch. En cuanto a Packer, lo conoció a través de los Pieres, ya que Martín trabajó mucho tiempo con Facundo en el exterior.

