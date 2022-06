La única argentina. Justina Bustos estuvo invitada al casamiento de Mafalda de Bulgaria en Mallorca

La princesa Mafalda de Bulgaria se casó con el empresario de origen libanés Marc Abousleiman en una íntima ceremonia civil en la isla de Mallorca, el sábado 28. Una de las invitadas a la exclusiva cita fue la actriz argentina Justina Bustos (33), que voló a la ciudad de Palma de Mallorca para estar junto a la novia. “Mafalda es una gran artista, una cantante excepcional, la admiro profundamente”, dijo Justina a ¡HOLA! Argentina. Según explicó, su amistad con la hija de Kyril de Bulgaria y la consultora de arte Rosario Nadal se inició en 2020: “Nos conocimos en Madrid, pasamos mucho tiempo juntas y hoy somos grandes amigas”. A pedido de los novios, circuló poca información de la boda y los invitados se comprometieron a no tomar fotografías de la ceremonia ni del festejo. Al ingresar a la fiesta, incluso, debían dejar sus celulares. El personal de la organización, además, firmó un contrato de confidencialidad para garantizar que ningún detalle se filtrara a la prensa. La locación elegida ayudó a proteger la privacidad, ya que se realizó en la finca particular de la madre de la novia en la localidad de Porreres. El único que habló con los periodistas fue el novio, que llegó manejando su propio vehículo y respondió con un escueto “Todo muy bien, gracias”. Mafalda, conocida como “la princesa cantante”, es la primera de los once nietos de los reyes Siméon y Margarita de Bulgaria en dar el “sí, quiero”.

Justina con Mafalda (con sombrero) y otra amiga, Solana Keenan.