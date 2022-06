Gran boda en Florencia. Giovanni Simeone: todas las fotos y detalles exclusivos de la fiesta que volvió a unir a la familia

La bellísima historia de amor de Giovanni Simeone (26) y Giulia Coppini (29) parece el guion de una película romántica. Se conocieron en 2016 en un asado que hizo el futbolista en su casa de Cerdeña y Cupido fue certero con su flecha. Tres años después, Gio le propuso matrimonio frente al Arco del Triunfo, en París, y el 26 de mayo de 2021, se casaron por Civil en una fabulosa villa privada en la zona de Na Xamena, Ibiza, con el Mediterráneo como testigo de lujo. “Nuestra idea original era hacer una espectacular fiesta en Florencia, algo que seguro concretaremos el año que viene”, nos contaba Giulia en ese entonces, y finalmente así se dio.

El jugador del Hellas Verona y la modelo italiana, a la salida de la iglesia San Salvatore al Monte con la típica lluvia de arroz. El ramo protagonizado por flores blancas, como rosas y jazmín de leche.

Sonrisas cómplices para el momento de los anillos.

El miércoles 25 de mayo, la primavera europea pintó de colores vibrantes los alrededores de la iglesia San Salvatore al Monte, ubicada en la colina que lleva el nombre de Monte delle Croci, detrás del Piazzale Michelangelo, construida a principios del siglo XVI. Allí, el hijo de Diego Simeone y Carolina Baldini y la modelo italiana se juraron amor eterno ante Dios. Si bien en un principio se dijo que el DT del Atlético no iba a estar presente debido a un compromiso deportivo, finalmente acompañó al mayor de sus hijos y lo hizo con su mujer Carla Pereyra y sus herederas, Francesca y Valentina. Carolina viajó desde Buenos Aires unos días antes para acompañar a Gio en la previa de la ceremonia religiosa y la gran fiesta para casi doscientos invitados que se celebró en Villa Corsini, en Mezzomonte, a 7 kilómetros de Florencia. El escenario, con unas vistas únicas a las colinas de Gianti, no podía ser mejor para una celebración tan esperada.

Gian y Giuliano (con anteojos de sol) Simeone, los hermanos del novio, y Carolina Baldini, impecable con un diseño turquesa de Gino Bogani con mangas y apliques de encaje, junto a los protagonistas del día.

Detalle de último momento. Caro acomoda el botonier de su hijo antes de entrar del brazo a la iglesia.

Baldini y sus herederos en una imagen para el recuerdo.

Giovanni y Giulia llegaron al lugar a bordo de un Alfa Romeo 1300 rojo y entraron al salón con el tema “Viva la vida” de Coldplay. Puertas adentro, todo fue alegría y unión familiar en pos de la felicidad de los novios, teniendo en cuenta que días antes de la boda se había producido un tenso cruce mediático entre Baldini, el Cholo y Carla.

Giovanni y Giulia arribaron a la fiesta en un Alfa Romeo 1300.

Espléndidos y tan enamorados como el primer día, el Cholo y Carla dijeron presente en la espectacular fiesta italiana.

Simeone –con traje cruzado de Dior– junto a su mujer, Carla –con un strapless de Monot– y sus hijas, Francesca y Valentina, divinas con vestidos de Monnalisa con la misma estampa de flores.

Gio con sus hermanas menores en un postal llena de ternura.

Carla y su mamá Betty.

Los hermanos Simeone, Natalia, Carla y Diego, junto a su madre Nilda. Su marido, Carlos Simeone, murió en marzo de este año.

Natalia Simeone posa con su marido, Carlos Dibos, y la novia.

Los novios, en el centro de la foto, junto a sus familias.

El menú incluyó pastas y carnes y de postre se sirvió, como no podía ser de otra manera, il vero gelato italiano. No hubo vals, pero sí mucha música a cargo de un DJ argentino que tuvo a todos bailando hasta pasadas las cuatro de la mañana. Giulia –que estudia canto y actuación– fue la encargada de la gran sorpresa de la velada: le cantó dos canciones a su marido, “If I Ain’t Got You” (de Alicia Keys) y “Colgando en tus manos” (de Carlos Baute), esta última a dúo con un amigo cantante de Gio, Iván Espoueys.

Gian Simeone, Asia Coppini -hermana de la novia-, Camila -una íntima amiga de los recién casados- y Giuliano Simeone.

Giuliano posa con Gian y su novia, Abril Bruzzese. Irene, la novia de Giuliano, no pudo estar presente.

A pura carcajada, padre e hijo.

El novio con sus íntimos amigos, muchos viajaron especialmente desde Argentina, con las petacas que Giulia y Gio hicieron para ellos, personalizadas con una foto de cada uno.

El corte de la torta –había cinco millefoglie (especie de milhojas con crema pastelera) de diferentes tamaños– llegó acompañado de un espectacular show de fuegos artificiales. El lunes 30, Giovanni y Giulia partieron rumbo a la India en plan vacaciones y luna de miel. Ambos son fanáticos de Buda y practican meditación y por eso eligieron ese destino como broche de oro para su boda italiana.

El corte de la torta acompañado por un show de fuegos artificiales.

Los novios caminan sobre la pista de baile espejada. La música duró hasta pasadas las 4 de la mañana,

Detalle de la decoración de las mesas, que al igual que el ramo de la novia, estuvo protagonizada por flores blancas.

La novia, radiante de felicidad. Detrás vemos a su hermana Asia y a Giovanni. El gran salón, con sus paredes de mármol y sus estatuas, es un espléndido ejemplo de la arquitectura del siglo XVI.

Una imagen aérea de la espectacular Villa Corsini, en Mezzomonte, a 7 kilómetros de Florencia, que perteneció al cardenal Giovan Carlo de Médici entre 1630 y 1644.

La felicidad de los novios, ambos vestidos por Givenchy. Gio llevó un traje de tres piezas, camisa y corbato, todo negro. Giulia impactó con un vestido de corte sirena, escote corazón, breteles muy finos, cuerpo ceñido tipo corset con transparencias y bordados y una gran falda de tul con cola.