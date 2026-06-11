Las debutantes: quiénes son las botineras que estarán presentes por primera vez en una Copa del Mundo

EMMA RAMÍREZ

Emma Ramírez

Ella sabe de fútbol, de análisis táctico, de críticas y de presiones mucho antes de que el jugador del Como 1907 Nicolás Paz (21) se cruzara en su camino. Sucede que la española, de 21 años, es hija de Kiko Ramírez, un director técnico respetado tanto en el fútbol europeo como en el ámbito internacional. Y, además, su hermano, Daniel, juega como defensor en el CE Sabadell, de Cataluña. En una entrevista que Nico Paz –hijo de Pablo Paz, el recordado defensor argentino que jugó bajo la dirección de Daniel Passarella [estuvo en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y en el Mundial de Francia 1998]– brindó a La Gazzetta dello Sport en mayo, confirmó su compromiso con la influencer de moda y lifestyle.

ANTONELLA D’ALOTTA

Antonella D'Alotta

Tiene 25 años, es creadora de contenido y, desde 2024, acompaña a Thiago Almada (25), el mediocampista que se metió a último momento en el Mundial de Qatar 2022 [Lionel Scaloni lo convocó para reemplazar a Joaquín Correa, que se había lesionado la rodilla]. En sus redes [tiene 30 mil seguidores], Anto suele publicar no solo los logros profesionales del jugador oriundo de Fuerte Apache: desde su paso por el Botafogo de Brasil o el Olympique de Lyon, hasta el Atlético de Madrid, donde juega como volante. También comparte hitos de su vida privada, entre ellos su fabulosa boda, en diciembre de 2024 en el Alvear Palace, viajes e imágenes de su vida cotidiana en España acompañados por su caniche Simba.

LUDMILA ISABELLA

Ludimila Isabella

El delantero Nicolás González (28) empezó este 2026 celebrando: en pleno festejo de Año Nuevo, les contó a sus 1,5 millones de seguidores de Instagram sobre su nuevo amor. Se trata de Ludmila Isabella (28), una modelo, influencer y conductora [en 2025, estuvo al frente del ciclo televisivo Todo al revés, por Net TV] nacida en Brandsen, provincia de Buenos Aires. Se habrían conocido a fines de 2025, cuando el futbolista –que hoy está en la Juventus– vino al país para jugar con la selección. Al poco tiempo, Ludmila se mudó con él a Turín junto con Benicio, el hijo que tuvo con su ex pareja, el jugador de Lanús Lautaro “Laucha” Acosta.

ROCIO ESPÓSITO SUÁREZ

Rocío Espósito Suárez

Con Gerónimo Rulli (34), el arquero del Olympique de Marseille desde 2024 y relevo de Emiliano “Dibu” Martínez, Rocío lleva doce años de amor. Nacidos ambos en La Plata, se conocieron en la adolescencia –compartían el mismo grupo de amigos– cuando él jugaba en las inferiores de Estudiantes. En 2014, cuando él fue cedido a préstamo a la Real Sociedad de España, ella se quedó en la Argentina para recibirse de licenciada en Nutrición. Celebraron su boda en Puerto Madero junto a figuras del plantel albirrojo; en 2021, nació Luca (4), su único hijo. Fanática del running, Rocío dirige Erre Homes [Erre por Rulli/ Rocío], una empresa de real estate, pero también de reforma, diseño y venta de propiedades de lujo que fundó a principios de 2023, cuando vivían en los Países Bajos y Rulli jugaba en el Ajax.

IRENE ARIZA

Irene Ariza

Mucho antes de que lo convocaran para este Mundial 2026, el jugador del Atlético Madrid Giuliano Simeone (23) ya caminaba a la par de Irene Ariza. Nació en Madrid hace 23 años, tiene un título en Administración y Dirección de Empresas y forma parte de la agencia MB Talents Group. La historia de amor entre ambos comenzó en 2020 y se fortaleció en 2023: ella estaba con él cuando sufrió una grave lesión en el Deportivo Alavés: lo acompañó en la operación y la recuperación. Al igual que Giulia Ciancio –novia del defensor del Olympique de Marsella Leonardo Balerdi, quien fue desafectado de la selección debido a una lesión–, Irene ya conoce la Argentina: totalmente integrada al clan Simeone-Baldini, asistió no sólo al bautismo de Faustino, el hijo de Gianluca Simeone y la modelo Eva Bargiela, sino que pasó la Navidad en el país.

YAMILA GAETANO

Yamila y Exequiel, en una de las pocas imágenes que postearon juntos

Su nombre surgió en julio de 2024, durante los cuartos de final de la Copa América. Antes del partido que la selección argentina iba a jugar contra Ecuador, el mediocampista tucumano Exequiel Palacios (27) publicó una foto suya con su flamante amor: “Mi cita”, escribió él en la historia de Instagram, que fue vista por sus 1,6 millones de seguidores. Aseguran que Yamila, de perfil bajísimo y con candado en sus redes, no solo trajo la calma en la vida del volante tras la turbulenta separación con su exmujer, Yésica Frías, sino que, además, lo acompañó en Alemania durante la consagración del Bayer Leverkusen en la Bundesliga.

YAZMÍN JAUREGUY

Yaz Jaureguy

De Castelar, Buenos Aires, la modelo e influencer de 28 años es la mujer de Valentín “Colo” Barco (21). Desde que se conocieron, a fines de 2023, cuando el jugador todavía estaba en Boca Juniors, no se separaron más. Junto con ella desembarcó en Europa: primero en el Brighton & Hove Albion, de Inglaterra; luego, en el Sevilla F. C., en España; y, más tarde, en el Racing de Estrasburgo, en Francia. Cuando termine el Mundial, la pareja junto con su primera hija, Gemma (un año, nació en marzo de 2025) y sus dos perros pomeranian, Milo y Konan, regresarán a Inglaterra, donde el lateral se incorporará al Chelsea.

ANTO ROCCUZZO, LA PRIMERA DAMA

Antonela Roccuzzo

La rosarina tenía 18 años cuando Lionel Messi jugó su primer Mundial, en Alemania 2006. Ahora, Antonela Roccuzzo (38) se prepara para su sexta copa. A lo largo de estas dos décadas, acompañó el camino del capitán y también construyó el propio: con el nacimiento de sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, consolidó la familia y se convirtió en una referente global de lifestyle y de firmas de lujo. Esta cita en los Estados Unidos, México y Canadá estará llena de significados para ambos. La Copa del Mundo 2026 marcará la despedida de Lionel Messi de la selección: el capitán, que cumplirá los 39 durante el torneo, ya confirmó que este será su último mundial. Entre el fervor y un sentimiento agridulce, Anto estará en las tribunas otra vez, como testigo y parte de una historia que empezaron a escribir con Leo hace veinte años.