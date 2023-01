“Libres e independientes”. Jujuy Jiménez posa con sus hermanas Inés y Pilar durante una escapada a Purmamarca

escuchar

“Más de una vez nos llamaron las Trillizas de Oro jujeñas”, dice riendo Sofía Jiménez (31) después de protagonizar una divertida producción de fotos con sus hermanas, Inés (32) y Pilar (30), en Purmamarca. Y algo de razón tiene. Es que además del parecido físico, las Jiménez tienen el mismo tono de voz, el modo en que se expresan con sus manos y en, especial, tienen la risa idéntica. La conexión entre “las Jujuy” se mantiene a pesar de las distancias y de los caminos que transita cada una. Pilar vive con su novio, Gonzalo López Klerc, en México desde hace un año y medio –donde trabaja como modelo y sueña con construir una carrera como actriz–, Inés lleva la agenda y contratos de Sofía –es su representante– y por estos días comienza a preparar su boda con su novio desde hace ocho años, Mauro Panetta. En tanto, Sofía reparte su tiempo entre compromisos de trabajo y su pasión por los viajes (estuvo recorriendo Europa, Sudáfrica y América del Norte, y también vio algunos de los partidos de Argentina en el Mundial de Qatar). Para las fiestas, las hermanas desembarcaron en su casa familiar de Jujuy y desde allí conversaron con ¡HOLA! Argentina.

“El 2022 fue un año de viajes que me sirvieron para volver a enamorarme de mí... El día que Argentina salió campeón, nos reencontramos con Bauti (Bautista Bello) y estoy feliz” , revela entusiasmada Jujuy. foto: Fabián Gonzales

Además de seguir a full con su marca de perfumes, Sofía este año se lucirá como participante en el nuevo reality show que conducirá Marley, The challenge, un ciclo aventura y deporte extremo. foto: Fabián Gonzales

A la izquierda, Pilar, la menor de las hermanas, vive desde hace un año y medio en México y trabaja como modelo y actriz. A la derecha de Sofía, está Inés, su mano derecha, representante y "hermanager", dice riendo Jujuy. foto: Fabián Gonzales

–¿Se llevan tan bien como se ve?

Sofía: Súper bien. A pesar que somos parecidas en muchas cosas, en otras somos bien distintas. Ine es la más organizada de las tres y como Pilu y yo somos más relajadas y tranquilas, a veces surgen chispas. [Se ríe]

Inés: Ellas viven el minuto a minuto. Si Sofi tiene una fiesta, lo resuelve casi cinco minutos antes de salir. Yo en cambio, necesito saber de antemano cómo vamos al lugar, a qué hora salimos… Ellas tienen otro timing.

Pilar: Hace unos meses las tres organizamos una escapada a Nueva York con mamá y convivimos unos cuantos días… ahí se notaron más las diferencias. Sofía: Pero también fue como revivir esa etapa de cuando las tres, recién llegadas de Jujuy, compartíamos en un departamentito en Buenos Aires donde crecimos y aprendimos a vivir solas.

–O sea que el viaje también sirvió para conectarse más entre ustedes.

Sofía: Un montón, es especial con “la Ine” que es mi mánager y yo en chiste siempre la llamo mi hermanager. Pensá que durante el año nos vemos mil veces y cada vez que lo hacemos sólo hablamos de trabajo. Durante esas vacaciones le dije: “Seamos simplemente hermanas”.

Inés: Por suerte con el tiempo aprendimos a organizarnos mejor y ahora, nos reunimos dos o tres ahora por día para definir cosas de trabajo, los eventos, la agenda y después no tocamos más el tema.

Con ponchos de distintos colores, las hermanas Jiménez posan con el escenario natural de Purmamarca como telón de fondo. Revelan que en 2023 las espera el casamiento de Inés con el abogado Mauro Panetta. “Quiero sobrinos”, dice entusiasmada Sofía. foto: Fabián Gonzales

“Sofi es fuerza, motivación, positivismo, es puro corazón. Te contagia enseguida ese espíritu de que todo se puede en la vida”, confía su hermana Pilar. foto: Fabián Gonzales

“Fuimos educadas para ser mujeres libres e independientes. Todo lo hemos logrado a pura garra, sin depender de nadie” ( Inés) foto: Fabián Gonzales

–¿Cómo describirían una a la otra?

Inés: “La Pilu” es la mejor para escucharte sin juzgar. Tiene una gran sensibilidad para acompañarte en el momento que estés atravesando. Pilar: Sofi es fuerza, motivación, positivismo, es puro corazón. Te contagia enseguida ese espíritu de que todo se puede en la vida, de que podés cumplir tu sueño trabajándolo. Ella es mi ejemplo.

Sofía: Ine es seguridad, es esa contención que tenés cuando más la necesitás (Se emociona). Si yo soy la que siempre empuja para adelante es porque también la tengo a ella para apoyarme.

–¿Cuál es el mayor legado que les dejó la familia?

Pilar: Nuestros padres nos enseñaron a creer en nosotras. Fuimos educadas para ser mujeres libres e independientes. Todo lo hemos logrado a pura garra, sin depender de nadie.

–Sofía, ¿estás enamorada?

Sofía: El 2022 fue un año de viajes que me sirvieron para volver a enamorarme de mí. Fue un regalo que me hice. Pero estando en Qatar me encontré con el primo de Bauti (Bautista Bello), eso hizo que me acuerde de él y le hice una videollamada. Hablamos y quedamos en vernos a mi vuelta. El día que Argentina salió campeón, nos reencontramos en el Obelisco y no nos separamos más. ¡Estoy feliz! [N. de la R.: la modelo y el polista se habían separado en abril de 2022].

–¿Qué sueños tienen para 2023?

Pilar: Yo quiero seguir creciendo en lo profesional como modelo y como actriz. Me encantaría construir una carrera en México.

Inés: Tengo muchos sueños por cumplir. Hace poco mi novio me propuso casamiento así que voy a disfrutar de este gran momento.

Sofía: Me encantaría tener mi propio programa, pero sé que esas cosas llevan tiempo y llegarán cuando tengan que llegar. Voy a seguir peleándola como lo hice siempre, sé que este sueño también lo voy a cumplir.•