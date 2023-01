“Estoy tan enamorada”. Es italiana y modelo, conquistó a uno de los galanes de la Argentina y dejó su país natal por amor

escuchar

Ya lo decía Raffaella Carrá: “Para enamorarse bien hay que venir al sur, para enamorarse bien iré donde estás tú”. Y acá está entonces, siguiendo uno de los consejos más cantados de las últimas décadas, la modelo italiana Linda Morselli (34), que hace casi un año vino por primera vez a la Argentina de la mano de su novio, el actor Benjamín Alfonso, y -viaje va, viaje viene- en septiembre desembarcó por última vez en Buenos Aires y se quedó.

A Linda le encanta cocinar (tiene un blog de recetas saludables), está haciendo un profesorado de yoga y un curso de mindfullness. “Me abro a las oportunidades que se me presentan”, dice. foto: @matiasjsalgado

“Al principio venía y me lo tomaba como unas vacaciones. Me encantaba la idea de explorar y, desde un primer momento, quedé fascinada con el clima, la gente, la ciudad”, le cuenta Linda a ¡HOLA! Argentina, mientras se prepara para un chapuzón en el Vilas Racket. Y sigue: “Primero estuve un mes, después un mes y medio y ahora estoy desde septiembre, intentando ver cómo es vivir acá”.

-¿Y qué tal te resulta?

-Fascinante. Encontré mi agencia de modelos y es como empezar de cero. Es un desafío que me encanta, amo salir de mi zona de confort, ver mis límites y animarme a crecer. La energía de la Argentina es increíble. La vi ya un poco en Benja y la reconfirmé ahora con el Mundial. Toda la tradición de acá me encanta, casi todos tienen un abuelo o un bisabuelo italiano, así que la Argentina es como estar en casa. Quiero sentirme argentina, intento con el mate, le sumo un poco de coco rallado porque aún se me hace un poco amargo, pero quiero acostumbrarme.

“Acá casi todos tienen un abuelo o un bisabuelo italiano, así que la Argentina es como estar en casa”, opina. foto: @matiasjsalgado

-El idioma veo que lo dominás muy bien.

-Ahora hablo un poco mejor, pero me faltan palabras… Al principio era muy gracioso intentar comunicarnos, cuando se complicaba decíamos “seguro que lo que has dicho está bien”.

-¿Cómo se conocieron con Benjamín?

-Nos conocimos en un seminario de actuación en Barcelona, en octubre del año pasado. Modelo es la profesión de mi corazón, lo que quería hacer desde chica, pero llegó un momento en el que quería evolucionar. No soy una persona que se dedica a una sola cosa, me gusta abrir muchas ventanas y me interesa la actuación. Con Benja fuimos amigos al principio, buena onda, pero nada más. Yo estaba de novia (con el piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso). Después me separé y Benja me invitó a unas vacaciones. Necesitaba desconectarme y me gustaba mucho hablar con él porque es una persona muy sensible, muy profunda. Y acá estamos. [Se ríe]

"Acá encontré mi agencia de modelos y es como empezar de cero. Es un desafío que me encanta, amo salir de mi zona de confort, ver mis límites y animarme a crecer. La energía de la Argentina es increíble", asegura. foto: @matiasjsalgado

-¿Qué te gusta de él?

-Todo. Tenemos una relación muy profunda, hablamos de todo, es una persona con muchas ganas de vivir, muy positivo y es un gran amigo. Así empezó todo. Ese seminario que hicimos fue una locura, porque se trabaja con los propios miedos, así que fue muy interesante conocer primero nuestra oscuridad. Acá hay una base de complicidad.

BELLA DONNA

Linda nació en Milán, tiene una hermana mayor y ningún familiar que se relacione con el mundo fashion. “Sin embargo, mi sueño desde pequeña era trabajar en la moda. Crecí en el marco de una familia divina, mi hermana está casada con un inglés, así que es todo muy internacional”, cuenta. En 2006, participó en el concurso Miss Italia y quedó finalista. “Gané el título Miss Eleganza, que fue un verdadero honor porque es el mismo título que obtuvo, en 1950, Sofía Loren. Desde ahí empecé a trabajar como modelo en toda Europa”, cuenta.

Tiempo atrás participó en el reality Pechino Express, que mezcla los viajes con la solidaridad. Ese fue el puntapié de Hit the road, un proyecto en el que inspira a mujeres a empoderarse y animarse a viajar solas. foto: @matiasjsalgado

-También hiciste televisión, ¿no?

-Sí, y además participé en un reality show maravilloso, Pechino Express, que un poco me ha cambiado la vida porque tiene como eje la solidaridad. Te da la posibilidad de viajar con otras parejas, yo fui con una amiga, y viajás de un punto a otro sin dinero ni celular, te dan sólo un mapa. Acostumbrada a viajar cómoda, me ayudó a entender lo que es la gratitud, la felicidad y las ganas de vivir. Estuvimos por África, Tanzania, Marruecos…. Fue un viaje personal increíble y el disparador de un proyecto divino, Hit the road. Hace un tiempo empecé a viajar sola y muchas chicas, muchas de mi comunidad de Instagram (tiene 219 mil seguidores) me estaban mirando como referente de libertad. Entonces armé un proyecto de empoderamiento femenino para que las mujeres se animen a viajar por su cuenta.

CORAZÓN CONTENTO

-¿Qué tan enamoradiza sos?

-He tenido siempre relaciones largas: cinco años con mi primer novio, Valentino (Rossi, piloto de moto), después seis años con Fernando y ahora llegó Benja. Creo mucho en el amor. Cuando encuentro algo que me hace feliz, pongo mucha energía en eso.

Después de la producción, Linda y Benjamín partieron a Costa Rica. El actor va a montar una obra, Cocodrilo, que escribió y musicalizó, en la que mezcla distintas disciplinas y Linda será la productora. Es el puntapié inicial de un sueño compartido: viajar y trabajar juntos. foto: @matiasjsalgado

-¿Cómo imaginás el futuro con Benja?

-Aprendí que vivir no es ponerse en un lugar de hacer cosas por la sociedad, sino por lo que te hace sentir bien. Obviamente me imagino algún día con un hijo, una familia feliz, pero la única certeza que tengo es el presente, entonces hay que aprovecharlo. Estoy tan enamorada que todo me parece un sueño.

-¿Conocen a sus respectivas familias?

-Sí. Benja ya estuvo en Italia y conoció a mi familia. Y aprovechamos para viajar, fuimos a Nápoles, que yo no conocía. En Italia amamos a los argentinos porque nos sentimos conectados.

PURA VIDA, SE VIENE COSTA RICA

En estos días, Linda se va a Costa Rica con Benja. Si bien va a intentar que él le enseña a domar las olas (es un experto surfer), emprenderán juntos un road trip donde el amor se va a dar la mano con el trabajo. Por un lado, es un destino que el actor visita hace por lo menos 30 años, ya que tiene un tío viviendo allá, pero, además, Benjamín escribió una obra (toda en inglés, para la cual incluso compuso las canciones que forman parte de la misma), Cocodrilo, y van a presentarla. “Tenemos una misma pasión así que voy a hacer de productora y quiero que él me ayude con el surf. Benja me toma de la mano y me anima a asumir nuevos desafíos”, dice la modelo.

“Tenemos una relación muy profunda con Benja, hablamos de todo, es una persona con muchas ganas de vivir, muy positivo”, confiesa la modelo. foto: @matiasjsalgado

En ese momento entra Benjamín. Después de saludarse, mira al equipo de ¡HOLA! y dice: “Ella es un apoyo incondicional, siempre está sosteniendo. Es una italiana muy fuerte, apasionada. Una combinación letal. Yo le dije: ‘Vas a conquistar la Argentina, no hay otra chica así’”. Linda lo mira encantada y suspira: “Ven, ¿cómo no voy a estar enamorada?”

