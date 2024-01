escuchar

Eventos, desfiles, cócteles, alfombras rojas, entregas de premios y hasta recepciones reales… Todas oportunidades en las que reconocidas figuras nacionales e internacionales lucieron sus looks más imponentes.

La Reina de los Países Bajos, con un fabuloso diseño de Iris van Herpen de tul transparente bordado con líneas abstractas y bien al cuerpo para lograr el “efecto tatuaje”. La prenda, ceñida a la cintura, se destaca también por una larga falda en crêpe-duchine plisado y espectaculares mangas capa. Máxima lo combinó con una cartera de mano metalizada de Dior y con pulseras, anillos y pendientes de diamantes. Pierre Suu - Getty Images Europe

Pampita Ardohain se lució en los Martín Fierro Latinos con un elegante strapless con volumen en el escote y bordados de Gabriel Lage.

Gisele Bündchen en la Met Gala apostó por un imponente vestido blanco con plumas de Chanel. Theo Wargo - Getty Images North America

Desde Buenos Aires hasta Madrid, pasando por las capitales de la moda Nueva York y París, veinte mujeres se destacaron al combinar elegancia y estilo, y se convirtieron en el foco perfecto de los flashes. Actrices, modelos, conductoras, princesas y reinas lucieron outfits a la medida de cada una, pero todas coincidieron en algo: dejaron huella en 2023.

Natalia Oreiro sabe lo que es estar en el podio de las más elegantes. En la última entrega de los Martín Fierro, captó todas las miradas con su vestido de dos piezas en terciopelo de seda de Gorof: top con manga larga, hombros marcados y cuello alto, y una impecable falda corte sirena rematada con plumas negras. PBustelo TJones

Valentina Zenere lució en el Málaga Fest un fabuloso vestido efecto mojado que acompañó con joyas de Messika Paris. Juan Naharro Gimenez - WireImage

Quien se llevó todas las miradas poco antes de terminar el año fue Máxima de los Países Bajos en la inauguración del Museo de Artes Decorativas de París. La Reina asistió a la muestra de moda “Esculpiendo los sentidos”, de la diseñadora neerlandesa Iris van Herpen, llevando una de sus creaciones: un vestido con efecto tatuaje y transparencias.

En tanto, la princesa Kate le sumó unos larguísimos guantes negros a su fabuloso traje de un solo hombro y deslumbró en su paso por los Premios Bafta.

Para la entrega de los Bafta, la princesa Kate eligió un clásico diseño con manga asimétrica de Alexander McQueen al que le sumó larguísimos guantes negros y pendientes dorados de Zara. Chris Jackson - Chris Jackson Collection

El vestido de Elsa Hosk también conquistó el Festival de Cannes. El diseño de Viktor&Rolf crea un efecto de ilusión óptica al combinar celeste con un rosa viejo. Stephane Cardinale - Corbis - Corbis Entertainment

También Charlotte Casiraghi impactó en la red carpet de la Met Gala, donde desfiló un fabuloso y sensual vestido vintage de encaje negro de Chanel. Otra de las “chicas monegascas” que siempre aciertan es Beatrice Borromeo, y su presencia en el Festival de Cannes no fue la excepción. La mujer de Pierre Casiraghi y nuera de Carolina de Mónaco captó la atención de todos gracias a su superescotado diseño de alta costura de Dior, que combinaba encaje, guipure y trenzados en bronce.

En la gala del Met, Charlotte Casiraghi encandiló a todos con un vestido vintage de Chanel, con falda con transparencias entramada con flores y con varios lazos negros bordados. Manny Hernandez - GC Images

En Cannes, Beatrice Borromeo optó por un vestido bicolor artesanal de Dior. El escote cuadrado, las mangas largas acampanadas, los trenzados, el encaje negro y las bandas de guipure convirtieron el traje en uno de los más fotografiados de la alfombra roja. Daniele Venturelli - WireImage

En los Premios Platino, en Madrid, Laura Laprida apostó por un vestido total black de la firma De la Cierva y Nicolás, con tela de red adornada con rosas gigantes. Carlos Alvarez - WireImage

Hay estrellas que brillan delante y detrás de cámara, como Penélope Cruz, quien también hizo de las suyas en la Met Gala con un vestido de novia creado por Karl Lagerfeld para Chanel. La española homenajeó al diseñador llevando una pieza única del creador muerto en 2019.

En la Met Gala, Penélope Cruz se destacó por llevar un vestido nupcial brillante de Karl Lagerfeld. Jeff Kravitz - FilmMagic

Angelina Jolie asistió a una comida en la Casa Blanca con Joe Biden y cautivó con un vestido de gasa con falda vaporosa y escote en V, y blazer de Chanel en color marfil con detalles matelassé en las solapas. Anna Moneymaker - Getty Images North America

En el lanzamiento de su cápsula de ropa interior Fémina Essence para Pompavana, María Vázquez lució un dos piezas de terciopelo color crema cubierto por otras dos piezas transparentes con rosas negras, de su autoría. Tadeo Jones

Por su parte, Anne Hathaway apostó fuerte a un diseño que viene marcando tendencia: el vestido con capucha. La actriz se ganó el protagonismo en una lujosa fiesta en Venecia gracias a un impactante vestido brillante de Versace, confeccionado con cristales dorados en el torso, detalles plateados a lo largo de la falda y un gran tajo lateral.

Anne Hathaway marcó tendencia en Venecia con su vestido brillante con capucha dorada. La pieza de Versace está confeccionada artesanalmente con cristales dorados y plateados. Para resaltar el diseño, la actriz eligió un collar de diamantes y rubíes, y pulseras en varios tonos, de Bvlgari. Claudio Lavenia - Getty Images Europe

Para la entrega de los Premios Princesa de Asturias, la reina Letizia eligió un look clásico, pero muy sofisticado. Un vestido de Carolina Herrera con escote asimétrico y una sola manga, con zapatos plateados de Aquazzura y un clutch de raso de Lambertson Truex. Samuel de Roman - Getty Images Europe

Las mujeres argentinas también descollaron en el año que pasó, tal como sucedió con la deslumbrante aparición de Antonela Roccuzzo en los Premios The Best junto a Lionel Messi. A pesar de su bajo perfil, la rosarina es la elegida de grandes firmas internacionales y causa furor con sus looks sobrios y elegantes. En París, Anto optó por un vestido largo al cuerpo, con cuello polera y una abertura lateral que destacaba sus piernas perfectas.

La aparición de Antonela Roccuzzo en los Premios The Best dio que hablar. La mujer de Lionel Messi optó por un diseño largo con cuello polera y una abertura lateral. ¿El detalle? Su cartera de mano roja con forma de rosa de Dolce&Gabanna, un diseño exclusivo para la rosarina. Lionel Hahn - Getty Images Europe

Ana de Armas se robó las miradas en los Premios Óscar con su vestido Louis Vuitton color perla con piedras bordadas y falda de sirena con efecto pétalos de rosa. Kevin Mazur - Getty Images North America

Juana Viale es otra de las argentinas que integran el top 20 de la elegancia 2023. En los Premios Martín Fierro, jugó todo al rojo y ganó. La nieta de Mirtha lució un diseño en terciopelo firmado por Gino Bogani, con quien formó una dupla fashion infalible a lo largo de los últimos años. El diseñador sabe realzar la belleza de la actriz y conductora no sólo en sus almuerzos de la televisión, sino también en cada una de sus apariciones públicas.

Una chica al rojo vivo. Juanita Viale no pasó inadvertida con un diseño de terciopelo firmado por su gran amigo Gino Bogani. Al cuerpo, con escote en V y mangas largas, la actriz y conductora brilló en la alfombra roja. PBustelo TJones

Quien también brilló en los Óscar fue Kaia Gerber con su traje plateado de lentejuelas y escote halter de Celine. Kevin Mazur/VF23 - WireImage

Demi Moore asistió a los Premios CFDA en Nueva York con un imponente strapless de Carolina Herrera plateado con lentejuelas, que combinócon blazer, sandalias minimalistas y clutch en color negro. Gotham - Getty Images North America

