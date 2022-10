Los 50 de Letizia. Cincuenta curiosidades y claves sobre la reina de España

Cuando recién había cumplido los 30, la periodista asturiana Letizia Ortiz Rocasolano conoció al príncipe Felipe de Asturias y el flechazo fue mutuo e instantáneo. Pasaron dos décadas desde entonces y hoy, convertida en la reina de España, ella es una de las mujeres más poderosas de su tierra y una de las más fotografiadas del mundo. En esta nota, celebramos sus 50 años (los cumplió el 15 de septiembre pasado), repasamos los datos clave de su vida y revelamos sus gustos y hábitos menos conocidos. 1. Letizia es de origen plebeyo, aunque su familia materna, los Rocasolano, provienen de Francia, donde tenían tierras y escudo de armas. Su apellido francés es Roquesoulane. Su bisabuelo, Miguel, se hizo rico en España con una empresa constructora, pero luego quebró y la fortuna familiar se evaporó. 2. Heredó la pasión por el periodismo de su abuela paterna, Menchu Álvarez del Valle (que murió el 27 de julio de 2021). Al salir del colegio, la Reina acompañaba a Menchu a la radio, donde tenía su programa Coser y cantar. 3. Durante la primaria, Letizia condujo un programa de radio El columpio, junto a unos amigos, pero su primer sueldo como periodista lo recibió a los 10 años, cuando hizo participaciones en programas profesionales. 4. Ya pasada la adolescencia tuvo otros empleos más curiosos: trabajó en un local de fast food y, mientras estudiaba en México, vendía cigarrillos Chesterfield en Guadalajara para pagar sus gastos (también fumaba, pero hoy es parte de la liga antitabaco). 5. Su Majestad es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid e hizo un Máster en Periodismo Audiovisual por el Instituto de Estudios de Periodismo Audiovisual. También estudió Comunicación Social en México. 6. Un mexicano dueño de una empresa marítima y un príncipe árabe estaban enamorados de ella, pero Letizia prefirió continuar su noviazgo con Alonso Guerrero Pérez, que la esperaba en Madrid mientras ella estudiaba en México. 7. Letizia se casó en 1999 con Guerrero Pérez y, al regreso de su luna de miel en Cuba, se sumó al staff periodístico de las cadenas Bloomberg y CNN+. Trabajaba desde el amanecer hasta la noche, algo que resintió su relación con Alonso. Se separaron un año y medio después de la boda. Él es escritor y no habla en público de su pasado con la actual reina de España. 8. El silencio respecto de su vida privada es clave para la Reina, por eso confía ciegamente en un grupo de siete amigas periodistas que fueron sus compañeras de trabajo y que jamás revelan nada sobre Su Majestad. 9. Sus padres, Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano, se separaron cuatro días después de la boda de Letizia con Alonso. Hoy, Paloma tiene nueva pareja, Marcus Brandler, un empresario de origen británico-nigeriano, divorciado y padre de tres hijos. 10. La Reina se refiere irónicamente a su vida pasada como periodista “cuando era persona”, para distinguirla de las actuales presiones de su deber real.

El día de la boda real, el 22 de mayo de 2004, la novia llevó un vestido diseñado por Manuel Pertegaz y entró a la catedral de la Almudena con un ramo con flores de manzano, un árbol típico de su Asturias natal. Getty Images

Un posado oficial diferente: los Reyes y sus dos hijas en Mallorca, durante las últimas vacaciones de verano. Getty Images

El día de la comunión de la infanta Sofía, en 2017. De izquierda a derecha: Felipe, Letizia, Menchu (abuela de la Reina), la agasajada, Paloma Rocasolano (madre de la Reina), Constantino de Bulgaria, Leonor, los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía, y Jesús Ortiz (padre de Letizia). Getty Images

OBSESIÓN CON EL PELO, MAKE UP DE SUPERMERCADO Y VESTUARIO CON MENSAJE

11. De su look, lo que más trabajo le da es el pelo. Le cuesta peinarlo con volumen y que le duren las ondas que se hace. Cambió de color y de corte muchas veces y actualmente lo usa muy oscuro y lacio. 12. No le gustaban ni su nariz ni su mentón y en 2008 se sometió a una cirugía estética que le cambió su perfil. Pese a que le pedían que no apareciera en público con las huellas de la operación, lo hizo para consolar a los familiares de las víctimas de una tragedia aérea. 13. De todas las reinas (y la mayoría de princesas), es la que menos gasta en ropa. Recicla sus prendas y las de sus hijas y usa marcas low cost y firmas emergentes españolas. 14. Junto a su dormitorio tiene un vestidor construido igual al del Rey, dividido en dos áreas: una para la ropa que usa en sus eventos oficiales y otra de entrecasa o para encuentros menos formales. 15. Guarda sus trajes de gala y los accesorios de gran lujo en el sótano, en un lugar custodiado. Todo su vestuario está ordenado por colores, rango y preferencias. 16. El blanco es su color formal (su traje de boda firmado por Manuel Pertegaz, el Armani del compromiso, el del retrato oficial de 2005 y el que llevó para la proclamación del rey Felipe), pero el rojo es su color estrella favorito para las galas. 17. La asesora una estilista, Eva Fernández, aunque Su Majestad siempre tiene la última palabra, especialmente, porque le gusta dar mensajes con sus looks, como cuando usó una blusa bordada por mujeres ucranianas, en los inicios de la guerra de Rusia contra Ucrania. 18. Cuida su piel con tratamientos no invasivos con colágeno, vitaminas y ácido hialurónico. 19. Combina maquillaje de lujo con marcas low cost que se consiguen en el supermercado. Durante un acto oficial en Suecia se le cayó la cartera y entre las cosas que llevaba asomó un corrector de ojeras Deliplus (cuesta 4 dólares). 20. La reina Letizia se mantiene en forma y tonifica su cuerpo con ayuda de un entrenador personal. Le dedica dos horas diarias a su ejercicio en el que alterna yoga, pilates y bicicleta. Trabaja sus brazos con pesas, aparatos y ejercicios contra la pared y, además, corre, boxea, practica escalada y baila zumba. 21. Fuentes cercanas a la familia del Rey aseguran que Letizia combina la dieta mediterránea con la de la eterna juventud y antiinflamatoria del doctor Nicholas Perricone, rica en grasas saludables (mucho pescado), verduras, legumbres, frutas, cereales, semillas y probióticos. También es fan del té kombucha y de los superalimentos orgánicos. 22. A la Reina le gusta cocinar junto a sus hijas. Las verduras, hortalizas y legumbres que se preparan en la Zarzuela provienen de la huerta real, cultivadas sin químicos, de manera orgánica. 23. En su lista de alimentos prohibidos están el azúcar y el alcohol y, aunque se cuida de comer fritos, su debilidad son las croquetas.

Le presta mucha atención a su pelo, al que le cambia el corte y el color con frecuencia. En la foto, con el bob castaño claro que usó durante años. Getty Images

En esta imagen con la larga melena oscura de hoy. Getty Images

Tiene un vestuario ecléctico que incluye ropa low cost y vestidos de grandes diseñadores, como este de Stella McCartney que lució en 2017 para el cumpleaños del rey Guillermo de los Países Bajos. Getty Images

El vestuario de Letizia fue cambiando desde sus trajes de periodista, en colores neutros, a un estilo sofisticado, con una paleta más vibrante. Getty Images

La Reina mantiene una dieta saludable y rutinas de yoga, pilates, boxeo y pesas, que se notan en sus músculos trabajados. Getty Images

En 2008, como no le gustaban ni su nariz ni su mentón, se sometió a una cirugía estética para cambiar su perfil. Getty Images

DE UN AMOR OCULTO AL TRONO DE ESPAÑA

24. Los reyes Letizia y Felipe se conocieron el 17 de octubre de 2002 en una reunión organizada por periodistas para hablar sobre la guerra de Irak con el entonces príncipe de Asturias. Letizia asistió en reemplazo de una invitada que falló sobre la hora y se sentó junto al heredero del trono español. Entre risas, se aislaron del resto y hablaron de que los dos acababan de estrenar casa. Ella se había mudado a un departamento de 80 metros cuadrados. “Si quieres podemos trasladarlo a mi dormitorio… Y si lo apretamos un poco, hasta lo podemos meter en el vestidor”, bromeó él. 25. Después del primer encuentro, coincidieron en Galicia, en la cobertura de un desastre ecológico. Felipe había seguido sus pasos y le enviaba mensajes para volver a verla, pero Letizia no se lo hizo fácil: él tuvo que llamarla al menos cuatro veces hasta conseguir la primera cita con ella. 26. Durante los primeros meses, su relación estuvo blindada. Se veían en la casa de la infanta Cristina, en Barcelona; en las de los conocidos del príncipe, y en el Palacio de la Zarzuela. “Es la mujer de mi vida. La quiero con toda mi alma”, les contó el príncipe a sus amigos. En agosto de 2003, sus familias ya lo sabían todo, pero guardaron el secreto. 27. Felipe le pidió matrimonio en su coche, un Audi azul, pero Letizia se tomó tres semanas para pensarlo. Estaba dedicada a su carrera de periodista, era divorciada y solía decir que no volvería a casarse, pero estaba enamorada del futuro rey y finalmente aceptó la propuesta. 28. Durante los primeros meses de la relación, Letizia daba sutiles señales de que algo había cambiado: se vestía mejor, estrenaba relojes y no se separaba de sus nuevos aros de diamantes –que sigue usando–, que le regaló Felipe. Si le preguntaban si estaba en pareja, respondía “tengo un chico”, al que se refería como “Juan, un diplomático”. 29. Su última cobertura periodística fue la entrega de los Premios Príncipe de Asturias. Aunque nada se sabía de su relación, fue fotografiada con su futuro marido, quien se acercó hasta la sala para saludar al equipo de Televisión Española. Fue la única imagen de los dos juntos antes de su compromiso. 30. El 1 de noviembre de 2003, Letizia salió de su casa a la madrugada, apurada, en jeans y con un bolso chico. El portero le preguntó “¿Cómo es que te vas a trabajar hoy tan temprano?”. “Me voy a otra cosa más complicada. Tengo un asunto importante entre manos”, le respondió ella con una sonrisa, mientras subía a un taxi. El asunto importante era nada menos que su compromiso con el heredero de la Corona, una noticia que se supo ese mismo día a las 19. 31. El día de su boda, el 22 de mayo de 2004, cuando Letizia estuvo lista para partir rumbo a la catedral de la Almudena, sus maquilladores, peluqueros, ayudantes y miembros del personal de la Casa Real lloraron de emoción al verla subir al RollsRoyce que la conduciría a la iglesia. 32. Su ramo de novia tenía flores de manzano, un árbol típico de Asturias, la patria chica de Letizia, en el verde norte de España. 33. Hace dieciocho años que se casaron y parecen tan enamorados como al principio. ¿La fórmula de su matrimonio feliz? Dicen que saben cómo equilibrar sus caracteres diferentes. El Rey es más sereno, jamás olvida un aniversario, mientras que la Reina es más temperamental y menos romántica. 34. No se ponen apodos, pero a veces se llaman “cariño”. 35. Aunque Letizia tiene carácter fuerte, a la hora de las decisiones siempre pesa más la palabra de Felipe: “Lo que diga el Rey”, repite ella, para despejar dudas cuando se necesita una palabra oficial.

La primera foto de la pareja y la única antes del anuncio de su compromiso, cuando Felipe se acercó a saludar a los periodistas de Televisión Española durante la transmisión del Premio Príncipe de Asturias, en octubre de 2003. EFE

El 1 de noviembre de 2003 se anunció su compromiso con el heredero del trono de España. Letizia vistió un tailleur de Giorgio Armani blanco. Getty Images

Emocionada, la Reina agradece con una reverencia a la orquesta que le dedicó el “Feliz cumpleaños”, durante un evento organizado por la Asociación Española contra el Cáncer, el 16 de septiembre. Getty Images

En una cena de gala con los reyes de Suecia en el Palacio Real de Estocolmo, en noviembre de 2021, con su diadema “Flor de lis” de platino y diamantes. EFE

HACER DEL PALACIO UN HOGAR

36. En la residencia de los Reyes, de 1.800 metros cuadrados, se nota la mano de la Reina, que cambió alfombras, cortinas, lámparas y sofás. Las fotos familiares salpican la biblioteca de estilo gustaviano. También hay arte, algo que los apasiona a los dos: obras de Rafael Canogar, Miró y Chillida, pasando por Antonio Murado, Pablo Palazuelo, Joan Hernández Pijuan, Alberto Reguera, Luis Moro, Juan José Aquerreta y Mayte Alonso, entre otros. 37. “Alteza, ¿cuántos hijos piensan tener?”, les preguntaron el día del compromiso, el 6 noviembre de 2003. El entonces príncipe Felipe contestó: “La intención es, quizá, por encima de dos y por debajo de cinco”. “¡Anda ya!”, le dijo su prometida… “De cinco, nada de nada”. Y fue como quiso Letizia: tuvieron dos hijas, Leonor (16, la princesa de Asturias y heredera del trono) y Sofía (15). 38. Durante la infancia de sus hijas, la Reina controlaba con la mirada y con sus manos los movimientos de ellas en público. Pero esa etapa quedó atrás y ahora a Leonor (16) y Sofía (15) les marca la conducta de modo más coloquial. En sus últimas vacaciones de verano en Mallorca, su hija menor saludaba a los periodistas y repetía “buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes...”. Letizia bromeó y la retó: “¡Sofía, hija, que pareces un robot!”. 39. Leonor y Sofía siempre compartieron cuarto, igual que Letizia con sus hermanas Erika (murió en 2007) y Telma: tenían un dormitorio para las tres con acolchados estilo patchwork hechos por Paloma, la madre de la Reina. 40. El año pasado, Leonor empezó su bachillerato en Gales y se despidió de su familia en el aeropuerto de Madrid. No hubo declaraciones ese día a la prensa, pero luego Letizia confesó sobre esa separación: “Lo había pasado mal, como todas las madres”. Un anticipo de lo que pasará el año próximo, cuando la infanta Sofía siga los pasos de su hermana en el exterior y los Reyes enfrenten el “nido vacío”.

En la puerta de la Clínica Ruber, en mayo de 2007, con la recién nacida infanta Sofía en los brazos de la Reina y la pequeña princesa Leonor en los del Rey. Getty Images

La Reina con sus dos hijas cuando cumplió 40 años, en 2012. EFE

La familia real a la mesa, reunida para el almuerzo. Getty Images

UNA REINA DIFERENTE

41. Predica el consumo sustentable y en La Zarzuela se usan luces de bajo consumo. Tampoco imprime sus escritos: lleva y revisa las notas en su celular. 42. Letizia tiene una manera particular de reírse: se inclina hacia adelante y se tapa la boca. El Rey hace lo inverso: tira la cabeza para atrás y suelta las carcajadas mirando hacia arriba. 43. Es una gran lectora y este año se inclinó por las publicaciones relacionadas con el feminismo y la ecología, dos de los temas que más le interesan. La vieron comprar dos libros de la escritora feminista Marta Sanz y No hay vuelta atrás, de Melinda Gates, y además de otro para sus hijas: Cambiemos el mundo, de Greta Thunberg. 44. Toma nota y escucha opiniones, pero escribe sus propios discursos basada en la información que busca como cuando era periodista. 45. Le gusta bailar con el Rey y escucha todo tipo de música. Cuando era chica tocaba la guitarra y el piano en el hogar familiar. 46. No le entusiasman las reuniones con otras casas reales de Europa y sólo tiene una relación cercana con dos reinas: Rania de Jordania y Máxima de los Países Bajos. Con la monarca de origen argentino son tan amigas que se refiere a ella y al rey Alejandro como “Max y Willy”. 47. Cuando la Reina no quiere hablar sobre algún tema, desvía la atención haciéndole preguntas a su interlocutor. 48. En el pasado, su nivel de inglés no era bueno. Especialmente, su pronunciación. Durante los primeros años después de su boda tuvo un profesor particular en La Zarzuela, el británico Michael Howitt. 49. El sueldo de la Reina es de 138 mil dólares anuales. El del Rey es de 250 mil. 50. Sumando los eventos como princesa, como Reina en solitario y junto al Rey, Letizia asistió a 3.803 actos oficiales desde 2004 y realizó 146 viajes al exterior (36 sin el Rey, como el último que hizo a Nueva York, la semana pasada).

Letizia y Felipe son muy amigos de los reyes de los Países Bajos, a quienes ella llama “Max y Willy”. En la imagen, las dos parejas reales en La Haya, en 2014. Getty Images

Cumbre de estilo con Rania de Jordania, en 2015. Getty Images

Con la princesa Kate de Gales, en 2019. Getty Images

Un outfit bien osado: un vestido corto y estampado de Zara con el que la monarca recorrió la feria artesanal de Mallorca, hace algunas semanas. Getty Images

El abrazo emocionado con Leonor, el día en que la princesa se fue a Gales para iniciar sus bachillerato lejos de la familia, en 2021. Getty Images

En mayo de 2014, los entonces Príncipes de Asturias cenaron en La Cantina, un restaurante de comida vegetariana de Madrid, para celebrar su aniversario de bodas. Grosby

Soñaba con hacer carrera como periodista de televisión y lo logró: trabajó para Bloomberg, CNN+ y Televisión Española. Getty Images