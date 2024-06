Los amores de Estefanía de Mónaco: un famoso actor, dos guardaespaldas y hasta un domador de elefantes

Escuchar

“No me arrepiento absolutamente de nada. Disfruté y aproveché cada segundo de mi vida. Hice cosas que me dieron mucha felicidad. En todas las épocas, incluyendo mis errores, hicieron a la persona que soy hoy. Y amo la persona que soy”, reveló hace unos años Estefanía de Mónaco (59) a Vanity Fair. Siempre decidida a seguir los dictados de su corazón, la “princesa rebelde” –como la apodaron los medios en su juventud– se plantó frente al mundo como una aristócrata apasionada, dispuesta a vivir grandes amores, aun a riesgo de enfrentarse a su propio padre, el príncipe Raniero III. Así como protagonizó fugaces romances con grandes estrellas del cine como Rob Lowe, Paul Belmondo –el hijo de Jean-Paul Belmondo– y Anthony Delon –heredero de Alain Delon–, no dudó en apostar al amor y casarse con su guardaespaldas, Daniel Ducruet (59), o sumergirse en la vida de circo e irse de gira con sus hijos Louis (31) y Pauline Ducruet (30) y Camille Marie Kelly Gottlieb (25) junto al domador de elefantes Franco Knie (69).

Estefanía junto a Paul Belmondo, el hijo del famosísimo Jean-Paul Belmondo. Fue la primera relación que la princesa hizo oficial ante la prensa y quien la acompañó en su duelo por la pérdida de su madre, la princesa Grace, en 1982. Estuvieron juntos dos años y convivieron en París hasta su ruptura en 1985. Getty Images

En el verano europeo con Anthony Delon, cuya relación apenas duró unas semanas. Cordon Press

En 1986, tres años después de separarse de Paul Belmondo y vivir un tórrido romance con Anthony Delon –el heredero de Alain Delon–, la hija de Raniero y Grace Kelly volvió apostar al amor de la mano de una estrella de los años ochenta, Rob Lowe. La relación fue fugaz y tres meses después tomaron caminos diferentes.

1987. Con el “rey de la noche” de Los Ángeles, Mario Oliver Jutard. Se conocieron en 1986, cuando la princesa fue a bailar al club Vértigo cuyo dueño era Jutard. Al poco tiempo, ella se fue a vivir con él a Beverly Hills, donde aprovechó para continuar apostando a su carrera como cantante. El flechazo fue tal que Estefanía llegó a tatuarse su nombre en uno de sus muslos. Después de dos años se separaron. Getty Images

SUS PRIMEROS AMORES

Si bien la princesa había capturado la atención de los medios con su noviazgo con Rob Lowe a fines de los ochenta, su primer amor oficial aprobado por la familia Grimaldi fue el empresario Jean-Yves Le Fur. La pareja anunció su compromiso en 1990, pero la relación terminó antes de concretarse la gran boda real.

1990. El empresario Jean-Yves Le Fur fue su primer novio que tuvo el visto bueno de su padre. Si bien la pareja anunció su compromiso, la boda nunca llegó a concretarse. Getty Images

Al año siguiente, el guardaespaldas Daniel Ducruet fue asignado como jefe de seguridad de Estefanía –quien por ese entonces se dedicaba a la música– durante la gira promocional de su disco Stephanie. El flechazo fue inevitable y, a pesar de que intentaron mantener en secreto su relación, la revista Paris Match dio a conocer la noticia tras sorprenderlos en la costa portuguesa. En 1992, tuvieron a su primer hijo, Louis Ducruet, y dos años más tarde a Pauline. Raniero, que hasta entonces se había mantenido reticente con la nueva relación de su hija, finalmente le dio su aprobación y la pareja se casó en 1995. Un año más tarde, iniciaron los trámites de divorcio en medio de un gran escándalo: unas fotos subidas de tono de Ducruet con una bailarina de striptease salieron a la luz. A mediados de 1997, Estefanía mantuvo un nuevo romance en secreto con otro guardaespaldas, el suizo Jean Raymond Gottlieb (57), con quien nunca llegó a casarse, pero tuvo a su hija Camille. Tras un año y medio de relación, se separaron.

Octubre de 1997. Una romántica imagen con el suizo Jean Raymond Gottlieb, con quien nunca llegó a casarse, pero con quien tuvo a Camille, la menor de sus hijos. cordon Press

VIDA DE CIRCO

Gran apasionada por la vida circense al igual que su padre, la princesa Grimaldi siempre acompañó a Raniero al Festival de Circo de Mónaco, el evento internacional que él mismo había creado en 1974. A principios de 2000, Estefanía asistió a una nueva edición del festival y allí conoció a Franco Knie, director del Circo Nacional Suizo y domador de elefantes. Cupido volvió a hacer de las suyas y al poco tiempo, la hermana de Alberto y Carolina hizo un impasse en su vida de palacio y se instaló en un motorhome con sus tres hijos y su nuevo novio para recorrer Europa con el circo. Estuvieron juntos dos años, hasta que llegó a su vida Adans Lopez Peres (48), un acróbata y trapecista portugués diez años menor. Se casaron en una secreta ceremonia civil celebrada en Ginebra en septiembre de 2003. Tan secreta fue que hasta el día de hoy no hay fotografías del enlace. Tampoco fue anunciado por parte del principado. El matrimonio no duró más de un año y en diciembre de 2004 firmaron el divorcio.

Con su segundo marido, el acróbata portugués Adans Lopez Peres. “Fui muy feliz… La culpa de la separación fue mía, no entendí con quién estaba casado”, reveló tiempo después el artista. En diciembre de 2004 firmaron el divorcio. AFP

Con el tiempo, Estefanía de Mónaco adoptó un perfil más bajo, sin amores a la vista y dedicada de lleno a distintas causas solidarias, entre ellas, la que preside con su fundación, Baby & Nepalsu, en favor de los elefantes. “No me adapto al rol de princesa, a tener que ir con un vestido maravilloso, a ese lado glamoroso de la monarquía. Eso no es para mí”, dijo, vestida con bermudas y borcegos, tras recibir a la prensa en su finca en Fonbonne donde protege a los paquidermos.

