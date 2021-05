Maitena Marré. Goleadora del Abierto Argentino de polo, nos recibe en su campo

El campo, los caballos y “potrear” libremente con sus primos marcaron el ritmo de la infancia de Maitena Marré (20), que el año pasado se consagró goleadora durante el Abierto de Polo Femenino. Pero también la marcaron el aroma a queso y sus enormes hormas apiladas en La Suerte, la fábrica fundada por su abuelo, Pedro Lacau, instalada dentro de la estancia La Matilde, en Lincoln, donde vive y recibe a ¡HOLA! Argentina. “Acá nací, crecí y vivo. Es mi lugar en el mundo y sólo me voy cuando estoy compitiendo o viajando”, dice Maite, como la llama todo el mundo.

–Debés haber tenido una infancia muy divertida…

–Sí. Soy hija única. Mis padres trabajan en el campo, tengo muchísimos primos de mi edad y todos vivimos cerca. Me acuerdo que iba al colegio, a unos veinticinco minutos de casa, y mamá o mi tía nos buscaban. A la vuelta jugábamos al polo o andábamos a caballo hasta que oscurecía. Un lujo.

–¿Quién te despertó la pasión por el polo?

–Empecé por mi tío, Pedro Lacau, que jugaba de manera amateur y tenía una canchita en el campo. A eso de mis 10 años tomé un taco y una bocha por primera vez y me encantó tanto que nunca más dejé.

–¿En qué momento pasó de ser algo divertido que compartías con tus primos a una profesión?

–Fue de a poco. Primero empecé a competir en torneos del interior y cuando terminé el colegio arranqué a estudiar Administración de Empresas, pero me di cuenta de que pensaba todo el día en el polo y en los caballos. También creí que era un buen momento para hacerlo porque el polo femenino ya estaba creciendo un montón. Pero quería empezar a viajar y eso no es fácil, no sólo por lo económico, sino porque tenés que tener contactos afuera. Tanto mis padres como mis tíos me ayudaron un montón a buscar quién me pudiera dar una mano, hasta que llegué a Minuto 7 y a Thai Polo, que manejan varios clubes afuera. Con ellos hice, hace dos años, mi primer viaje a Saint Tropez y a Tailandia. Ahí me di cuenta de que eso es lo que quería y ahora la idea es que ellos me manejen la carrera.

–El año pasado, a pesar de que no llegaste a la final, te consagraste goleadora del Abierto de Polo Femenino, en Palermo, con 23 goles. ¿Cómo te sentiste?

–Increíble. Además, era el primer año jugando con ese equipo. Al principio no tomé consciencia pero fue un plus en mi carrera porque mi nombre empezó a sonar en más lugares. No me lo esperaba.

–¿A qué jugadoras admirás?

–A Lía Salvo, por la carrera que tiene, por todo lo que logró y porque hizo camino donde no lo había. Me encanta que es muy consciente de que cada paso que da nos beneficia a las que venimos atrás. Es admirable.

–Hoy tenés seis goles, ¿te quita el sueño llegar a 10, como ella?

–No, el handicap es paso a paso. Y así me tomo las cosas. Hoy sólo pienso en volver a jugar el Abierto y ganarlo. Este año me parece que están las cosas un poco paradas en el polo femenino, pero yo aprovecho para jugar en Lincoln y entrenar mis caballos. También estoy preparando una serie de artículos de equipamiento deportivo con mi nombre junto a La Taquera. El profesionalismo en el polo femenino es un camino bastante nuevo, es difícil. Pero ser argentina tiene un plus, ya que hay muchas posibilidades para jugar acá y cuando te vas afuera les suma.

–¿Tenés amigas dentro del mundo del polo?

–Muchas. Capaz no se dedican a full pero en la temporada de Pilar estamos todas. El polo va a seguir creciendo, cada vez hay más chicas, mejor montadas, mejor organizadas y cada vez hay más torneos. Es increíble que haya un Abierto Femenino, y este año, por primera vez, se hizo la Copa República pero para mujeres, que es un torneo importantísimo dentro de la temporada chica.

“Producimos quesos con nuestra propia leche, cuidando el sistema productivo de forma integral y sostenible, y respetamos las recetas originales”, explica la polista, para dar muestras de su conocimiento en el tema, que la llevó a acompañar a su familia por distintas ferias en Francia. Matias Salgado

–Más allá del polo, ¿seguís trabajando en la fábrica familiar?

–No, porque quiero enfocarme en el polo, así que no trabajo más desde el año pasado. La arrancó mi abuelo en los 90, por pura pasión. Yo vendía quesos, también estuve en Masticar o acompañé a Francia a la familia a distintas ferias porque para vender tenés que conocer el producto. Para mí y para mis primos siempre fue muy lindo que nos permitan ser parte. Pensá que la fábrica está ubicada en el campo, a 500 metros está la cancha de polo, los caballos, y ahí nomás está la oficina de mamá, que es administradora. Cada uno está en sus actividades pero cerca del otro, es muy lindo.

–¿Estás de novia?

–No. Es difícil este trabajo en el sentido que a veces salen viajes de un momento para el otro. Hay tiempo. Mientras tanto, hago la vida de cualquier chica de mi edad. Con mis amigas nos vemos todo lo que podemos y me bancan. Tenemos un equipo de fútbol y nos divertimos mucho, o jugamos al tenis, que es otro deporte que me apasiona. Obvio que hay cosas que te perdés, como algún cumpleaños o celebración, pero eso me parece que le pasa a todo el mundo. Nada se consigue sin sacrificio.

Junto a su mamá, Clara Lacau, que se animó a sumarse en una foto. “Mis padres y mis tíos fueron siempre mi gran apoyo. Y aunque soy única hija, tengo muchos primos con los que comparto todo”, dice Matias Salgado

Maite Marre en Lincoln, en la fabrica de quesos La Suerte Matias Salgado

Con sus perros Alaska y Bull, tomando los últimos mates de la tarde. Matias Salgado

Defendiendo los colores de Thai Polo Team durante el reciente Master de Polo Femenino Matias Callejo

