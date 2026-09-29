Marina Blaquier: todas las fotos de su debut como cantante entre amigos y un nuevo amor

Fue una noche especialmente emotiva para Marina Blaquier (77). En el escenario de La Biblioteca Café, ubicado sobre Marcelo T. de Alvear, a pasos del Teatro Coliseo, la socialité y empresaria agropecuaria hizo realidad un sueño que tenía desde hacía tiempo: cantó ante un público integrado por sus sobrinas, nietas, amigos de toda la vida y figuras de su círculo más cercano.

Marina Blaquier momentos antes de que empiece el show Tadeo jones

Con una invitación cuya consigna anunciaba una cálida “Noche de amigos cantando”, los invitados disfrutaron de una velada en la que se combinaron buena comida, tragos y mucha música. Marina, que toma clases de canto hace años y se preparó con dedicación para afrontar este desafío, recorrió un amplio repertorio que fue acompañado con entusiasmo por los presentes. El gran cierre llegó con la interpretación de “Can’t Take My Eyes Off You”, un clásico que hizo cantar y aplaudir a toda la sala y le puso el broche de oro a un debut especial.

Uno de los temas que cantó Marina fue "Can't take my eyes off you" y todos los presentes la acompañaron bailando y haciendo los coros

De izquierda a derecha: Agustina Braun, Alejandro (Jandri) Blaquier, Emilio Ocampo, Martín Costantini, Greta Hoeffner, Alejandra Hoeffner, Gerard Confalonieri y Ginette Reynal Tadeo jones

Roberta Bronzini y Alegra Antelo, nietas de Marina, dijeron presente Tadeo jones

Pero el evento tuvo, además, un plus: Marina aprovechó para presentar en sociedad a Alejandro “Alex” Laurence (78), ex banquero y actual propietario del hotel Correntoso, en Villa La Angostura, con quien Marina comparte su vida desde hace cinco meses. A la distancia, desde Nueva York, su hija, la periodista Nieves Zuberbühler (40), a quien tuvo junto a su recordado marido Iñaki Zuberbühler, que murió en 2022, le dedicó unas palabras: “Siento mucho orgullo por mamá, que a los 77 años canta y baila con magia y gracia. Se come el escenario. Tiene al público en la palma de su mano, que disfrutó toda la noche de la buena onda y la alegría que transmite”.

Marina Blaquier y Alex Laurence empezaron a escribir su historia de amor hace cinco meses Tadeo jones

De izquierda a derecha: Alegra Antelo, Roberta Bronzini, Juan Caputo, Gloria Laurence de Zuberbühler, Alex Laurence y Belén Laurence Tadeo jones

Martín Costantini, Marina Blaquier y su sobrina, Greta Hoeffner Tadeo jones

De izquierda a derecha: Ema Compagno, Marta Inés Lascano, Marina Blaquier y sus tíos, Victoria Francomano y Roberto Picardi Tadeo jones

Entre quienes quisieron acompañarla en este momento tan significativo estuvieron Agustina Braun y Jandri Blaquier, Emilio Ocampo, Martín Costantini, Greta Hoeffner, Alejandra Hoeffner, Gerard Confalonieri, Ginette Reynal, Ignacio y Beltrán Zuberbühler, además de sus nietas Alegra Antelo y Roberta Bronzini. La noche contó también con la participación de otros cantantes amateurs, como Pío Roviralta, Horacio Purriños, Marta Diez, Malu Baibene y Mercedes Areco.

Ginette Reynal, Marina y Gerard Confalonieri Tadeo jones

Beltrán Zuberbühler, hijastro de Marina, posa sonriente en la entrada de La Biblioteca Café Tadeo jones

Agustina Braun y Alejandro Blaquier (presidente de Ledesma), muy enamorados Tadeo jones

Marina desplegó toda su gracia y entusiasmo a lo largo de la noche. El broche de oro fue su interpretación de “Can’t Take My Eyes Off You”, recibida con un gran aplauso Tadeo jones

Pío Roviralta, hermano de Huberto, fue otro de los cantantes invitados que se sumó al show Tadeo jones

Mercedes Areco, durante su presentación sobre el escenario Tadeo jones

De izquierda a derecha: Mercedes Areco, Malu Baibene, Pío Roviralta, Marina Blaquier, Marta Diez y Horacio Purriños Tadeo jones

Familiares y amigos colmaron las mesas de La Biblioteca Café para acompañar a Marina Tadeo jones