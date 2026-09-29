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LA NACION

Marina Blaquier: todas las fotos de su debut como cantante entre amigos y un nuevo amor

Desfiló en su juventud y, tras casarse y dedicarse a la familia y al campo, también tomó clases de canto

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“Siento mucho orgullo por mamá. A los 77 años canta y baila con magia y gracia", expresó su hija Nieves Zuberbühler en redes
“Siento mucho orgullo por mamá. A los 77 años canta y baila con magia y gracia", expresó su hija Nieves Zuberbühler en redesTadeo jones

Fue una noche especialmente emotiva para Marina Blaquier (77). En el escenario de La Biblioteca Café, ubicado sobre Marcelo T. de Alvear, a pasos del Teatro Coliseo, la socialité y empresaria agropecuaria hizo realidad un sueño que tenía desde hacía tiempo: cantó ante un público integrado por sus sobrinas, nietas, amigos de toda la vida y figuras de su círculo más cercano.

Marina Blaquier momentos antes de que empiece el show
Marina Blaquier momentos antes de que empiece el showTadeo jones

Con una invitación cuya consigna anunciaba una cálida “Noche de amigos cantando”, los invitados disfrutaron de una velada en la que se combinaron buena comida, tragos y mucha música. Marina, que toma clases de canto hace años y se preparó con dedicación para afrontar este desafío, recorrió un amplio repertorio que fue acompañado con entusiasmo por los presentes. El gran cierre llegó con la interpretación de “Can’t Take My Eyes Off You”, un clásico que hizo cantar y aplaudir a toda la sala y le puso el broche de oro a un debut especial.

Uno de los temas que cantó Marina fue "Can't take my eyes off you" y todos los presentes la acompañaron bailando y haciendo los coros
Uno de los temas que cantó Marina fue "Can't take my eyes off you" y todos los presentes la acompañaron bailando y haciendo los coros
De izquierda a derecha: Agustina Braun, Alejandro (Jandri) Blaquier, Emilio Ocampo, Martín Costantini, Greta Hoeffner, Alejandra Hoeffner, Gerard Confalonieri y Ginette Reynal
De izquierda a derecha: Agustina Braun, Alejandro (Jandri) Blaquier, Emilio Ocampo, Martín Costantini, Greta Hoeffner, Alejandra Hoeffner, Gerard Confalonieri y Ginette ReynalTadeo jones
Roberta Bronzini y Alegra Antelo, nietas de Marina, dijeron presente
Roberta Bronzini y Alegra Antelo, nietas de Marina, dijeron presenteTadeo jones

Pero el evento tuvo, además, un plus: Marina aprovechó para presentar en sociedad a Alejandro “Alex” Laurence (78), ex banquero y actual propietario del hotel Correntoso, en Villa La Angostura, con quien Marina comparte su vida desde hace cinco meses. A la distancia, desde Nueva York, su hija, la periodista Nieves Zuberbühler (40), a quien tuvo junto a su recordado marido Iñaki Zuberbühler, que murió en 2022, le dedicó unas palabras: “Siento mucho orgullo por mamá, que a los 77 años canta y baila con magia y gracia. Se come el escenario. Tiene al público en la palma de su mano, que disfrutó toda la noche de la buena onda y la alegría que transmite”.

Marina Blaquier y Alex Laurence empezaron a escribir su historia de amor hace cinco meses
Marina Blaquier y Alex Laurence empezaron a escribir su historia de amor hace cinco mesesTadeo jones
De izquierda a derecha: Alegra Antelo, Roberta Bronzini, Juan Caputo, Gloria Laurence de Zuberbühler, Alex Laurence y Belén Laurence
De izquierda a derecha: Alegra Antelo, Roberta Bronzini, Juan Caputo, Gloria Laurence de Zuberbühler, Alex Laurence y Belén LaurenceTadeo jones
Martín Costantini, Marina Blaquier y su sobrina, Greta Hoeffner
Martín Costantini, Marina Blaquier y su sobrina, Greta HoeffnerTadeo jones
De izquierda a derecha: Ema Compagno, Marta Inés Lascano, Marina Blaquier y sus tíos, Victoria Francomano y Roberto Picardi
De izquierda a derecha: Ema Compagno, Marta Inés Lascano, Marina Blaquier y sus tíos, Victoria Francomano y Roberto PicardiTadeo jones

Entre quienes quisieron acompañarla en este momento tan significativo estuvieron Agustina Braun y Jandri Blaquier, Emilio Ocampo, Martín Costantini, Greta Hoeffner, Alejandra Hoeffner, Gerard Confalonieri, Ginette Reynal, Ignacio y Beltrán Zuberbühler, además de sus nietas Alegra Antelo y Roberta Bronzini. La noche contó también con la participación de otros cantantes amateurs, como Pío Roviralta, Horacio Purriños, Marta Diez, Malu Baibene y Mercedes Areco.

Ginette Reynal, Marina y Gerard Confalonieri
Ginette Reynal, Marina y Gerard ConfalonieriTadeo jones
Beltrán Zuberbühler, hijastro de Marina, posa sonriente en la entrada de La Biblioteca Café
Beltrán Zuberbühler, hijastro de Marina, posa sonriente en la entrada de La Biblioteca CaféTadeo jones
Agustina Braun y Alejandro Blaquier (presidente de Ledesma), muy enamorados
Agustina Braun y Alejandro Blaquier (presidente de Ledesma), muy enamoradosTadeo jones
Marina desplegó toda su gracia y entusiasmo a lo largo de la noche. El broche de oro fue su interpretación de “Can’t Take My Eyes Off You”, recibida con un gran aplauso
Marina desplegó toda su gracia y entusiasmo a lo largo de la noche. El broche de oro fue su interpretación de “Can’t Take My Eyes Off You”, recibida con un gran aplausoTadeo jones
Pío Roviralta, hermano de Huberto, fue otro de los cantantes invitados que se sumó al show
Pío Roviralta, hermano de Huberto, fue otro de los cantantes invitados que se sumó al showTadeo jones
Mercedes Areco, durante su presentación sobre el escenario
Mercedes Areco, durante su presentación sobre el escenarioTadeo jones
De izquierda a derecha: Mercedes Areco, Malu Baibene, Pío Roviralta, Marina Blaquier, Marta Diez y Horacio Purriños
De izquierda a derecha: Mercedes Areco, Malu Baibene, Pío Roviralta, Marina Blaquier, Marta Diez y Horacio PurriñosTadeo jones
Familiares y amigos colmaron las mesas de La Biblioteca Café para acompañar a Marina
Familiares y amigos colmaron las mesas de La Biblioteca Café para acompañar a MarinaTadeo jones
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