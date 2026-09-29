Marina Blaquier: todas las fotos de su debut como cantante entre amigos y un nuevo amor

Desfiló en su juventud y, tras casarse y dedicarse a la familia y al campo, también tomó clases de canto
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Fue una noche especialmente emotiva para Marina Blaquier (77). En el escenario de La Biblioteca Café, ubicado sobre Marcelo T. de Alvear, a pasos del Teatro Coliseo, la socialité y empresaria agropecuaria hizo realidad un sueño que tenía desde hacía tiempo: cantó ante un público integrado por sus sobrinas, nietas, amigos de toda la vida y figuras de su círculo más cercano.
Con una invitación cuya consigna anunciaba una cálida “Noche de amigos cantando”, los invitados disfrutaron de una velada en la que se combinaron buena comida, tragos y mucha música. Marina, que toma clases de canto hace años y se preparó con dedicación para afrontar este desafío, recorrió un amplio repertorio que fue acompañado con entusiasmo por los presentes. El gran cierre llegó con la interpretación de “Can’t Take My Eyes Off You”, un clásico que hizo cantar y aplaudir a toda la sala y le puso el broche de oro a un debut especial.
Pero el evento tuvo, además, un plus: Marina aprovechó para presentar en sociedad a Alejandro “Alex” Laurence (78), ex banquero y actual propietario del hotel Correntoso, en Villa La Angostura, con quien Marina comparte su vida desde hace cinco meses. A la distancia, desde Nueva York, su hija, la periodista Nieves Zuberbühler (40), a quien tuvo junto a su recordado marido Iñaki Zuberbühler, que murió en 2022, le dedicó unas palabras: “Siento mucho orgullo por mamá, que a los 77 años canta y baila con magia y gracia. Se come el escenario. Tiene al público en la palma de su mano, que disfrutó toda la noche de la buena onda y la alegría que transmite”.
Entre quienes quisieron acompañarla en este momento tan significativo estuvieron Agustina Braun y Jandri Blaquier, Emilio Ocampo, Martín Costantini, Greta Hoeffner, Alejandra Hoeffner, Gerard Confalonieri, Ginette Reynal, Ignacio y Beltrán Zuberbühler, además de sus nietas Alegra Antelo y Roberta Bronzini. La noche contó también con la participación de otros cantantes amateurs, como Pío Roviralta, Horacio Purriños, Marta Diez, Malu Baibene y Mercedes Areco.
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