El domingo 18, Londres se vistió de gala para reconocer a las mejores películas de 2023 durante la entrega de los Premios BAFTA, organizados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. Con la conducción del actor escocés David Tennant, el Royal Festival Hall albergó a las figuras más destacadas de la industria local, como Cate Blanchett, Emily Blunt y Naomi Campbell; y también al príncipe William, el anfitrión, quien preside la Academia desde febrero de 2010. Esta vez, el hijo del rey Carlos III fue en solitario, ya que su mujer, Kate Middleton, se está recuperando de la cirugía abdominal que le realizaron el pasado 16 de enero y no se espera que retome sus compromisos reales hasta después de Semana Santa. “Lamento que Kate no esté aquí, a ella le encantan los BAFTA”, se disculpó el heredero del trono en diálogo con Elaine Bedell, CEO del Southbank Centre, el complejo que alberga al teatro donde se llevó a cabo la premiación.

El hijo del rey Carlos III saluda al público en la red carpet de los BAFTA. Llevó un saco de terciopelo azul marino con solapas negras, combinado con pantalones negros, moño a tono y camisa blanca. Gatty Images - Anadolu

El príncipe William y Cate Blanchett (impecable con un diseño de Louis Vuitton) se dieron un cálido saludo y compartieron la velada sentados uno al lado del otro. Gatty Images - Getty Images Europe

David Beckham se acercó a saludar al príncipe de Gales, con quien ha colaborado en eventos benéficos. Gatty Images - BAFTA

En esa misma conversación, William aseguró que con su mujer suelen mirar las películas nominadas, pero, dados los recientes acontecimientos, no tuvieron la oportunidad de despuntar su costado cinéfilo. “Tengo muchas cosas en la cabeza, pero espero que pronto nos pongamos al día”, comentó amablemente el príncipe, que no está viviendo su mejor momento por los problemas de salud no sólo de Kate, sino de su padre, recientemente diagnosticado con cáncer. El film que sí vio y le “encantó”, según le dijo a la ejecutiva de la BBC Charlotte Moore, fue Oppenheimer, e incluso se declaró un “gran admirador de Christopher Nolan”, director del film que arrasó durante la velada con siete estatuillas.

Dua Lipa se robó todas las miradas con un Valentino de escote halter con capa larga. Completó con joyas de Tiffany & Co. Gatty Images - WireImage

Emily Blunt lució un sensual diseño transparente de Elie Saab con mangas murciélago y cut out en la cintura que complementó con joyas Tiffany & Co y zapatos Gianvito Rossi. Gatty Images - WireImage

Lily Collins deslumbró con un strapless con rosas metalizadas en el escote, mangas globo confeccionadas con flores de tafetán en 3D y silueta ceñida, de Tamara Ralph. Lo accesorizó con joyas Cartier de oro blanco con incrustaciones de diamantes. Gatty Images - WireImage

Rosamund Pike eligió un diseño con detalle de corset satinado, gran escote y falda con vuelo firmado por Dior. Lo acompañó con sandalias de plataforma y joyas de la misma firma. Gatty Images - Corbis Entertainment

Naomi Campbell aportó dramatismo con un Chanel Alta Costura coronado con una capa de corte irregular con capucha, y gran lazo. Gatty Images - WireImage

Entre el glamour de la alfombra roja y la expectativa generada por quién se llevaría los galardones, la ceremonia tuvo algunas perlitas, algo de romance y momentos emotivos. Uno de ellos fue la ovación de pie que recibió Michael J. Fox, que lucha contra el Parkinson desde 1991, cuando se subió al escenario en su silla de ruedas y se puso de pie, sujetándose desde el atril, para presentar el premio a la Mejor Película de 2023. En cambio, David Beckham fue muy criticado en las redes sociales por usar la palabra “soccer” a la hora de entregar el premio a Mejor Debut de un Escritor, Director o Productor. Por otra parte, Rami Malek y Emma Corrin se mostraron muy acaramelados durante la velada, y Dua Lipa oficializó su noviazgo (por si había alguna duda) con el actor y modelo Callum Turner a la salida del after party organizado por la revista Vogue.

La actriz Taylor Russell, en pareja con Harry Styles, impactó con un sensual vestido con cut outs laterales, espalda descubierta y plumas, de Loewe. Gatty Images - BAFTA

Bradley Cooper y Carey Mulligan, los protagonistas de Maestro, “chocaron los cinco” en la alfombra roja. Gatty Images - WireImage

Claire Foy se destacó con un vestido de encaje con detalles de flores, flecos y 25 mil cristales bordados de Armani Privé. Gatty Images - BAFTA

El resiliente Michael J. Fox fue ovacionado por todos los presentes. Gatty Images - BAFTA

Rami Malek y Emma Corrin, que habrían comenzado su relación en julio de 2023, se mostraron como una pareja consolidada. Gatty Images - BAFTA

Cuales Barbie y Ken, Margot Robbie y Ryan Gosling se destacaron por sus looks glamorosos. La actriz cautivó con un vestido bicolor y entallado de Armani Privé que acompañó con guantes largos; mientras que su compañero se lució con un traje Gucci. Gatty Images - BAFTA

Hoyte van Hoytema (director de fotografía), Cillian Murphy y Robert Downey Jr. celebran el triunfo de Oppenheimer, que arrasó con siete premios. Gatty Images - BAFTA

Emma Stone, que para la ocasión eligió un traje de Louis Vuitton, fue una de las grandes ganadoras de la temporada de premios y se llevó el galardón a Mejor Actriz por su rol en Poor Things. Gatty Images - WireImage

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana. Marcelo Rodriguez