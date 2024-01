escuchar

Acaba de recibir un nuevo golpe cuando aún no termina de asimilar otro anterior. Después de pasar por una mastectomía, Sarah Ferguson (64) descubrió recientemente que también tiene cáncer de piel. “Me diagnosticaron melanoma maligno, una forma de cáncer de piel, mi segundo cáncer en un año después de uno de mama este verano [a mediados de 2023] y de que me sometieran a una mastectomía y cirugía reconstructiva. Fue gracias a la gran vigilancia de mi dermatólogo que se detectó el melanoma”, explicó Fergie a través de un comunicado en su cuenta de Instagram.

La ex cuñada del rey Carlos III posa junto al lago Altaussee, en cuyas orillas se encuentra Mayrlife, un centro de salud para ricos y famosos. Entre otros, allí se atendieron Rebel Wilson, Naomi Campbell y Suki Waterhouse.

Lejos de sentirse abatida, la duquesa de York aseguró que se encuentra de buen ánimo y posó frente al lago Altaussee, en cuyas orillas está ubicada la clínica austríaca en la que estuvo internada las últimas semanas para recibir tratamiento oncológico. “Naturalmente, tener otro diagnóstico de cáncer ha sido un shock, pero estoy de buen humor y agradecida por los muchos mensajes de amor y apoyo”, dijo. Mayrlife, a tres horas de distancia en auto desde Viena, es un exclusivo centro de salud por el que pasaron celebridades como Rebel Wilson, Naomi Campbell y Suki Waterhouse, y que fue reconocido como el “mejor spa médico del mundo”.

Una vista del prestigioso Mayrlife, ubicado a tres horas en auto desde Viena.

"Creo que mi experiencia subraya la importancia de comprobar el tamaño, la forma, el color, la textura y la aparición de nuevos lunares que pueden ser un signo de melanoma e instar a cualquiera que esté leyendo esto a ser diligente", expresó la duquesa tras revelar que tiene cáncer de piel. foto: ¡Hola! Colombia

La ex mujer del príncipe Andrés y ex cuñada del rey Carlos III también tuvo palabras de agradecimiento para los profesionales que la atendieron allí: “Gracias por cuidarme con delicadeza en las últimas semanas, dándome tiempo para recuperarme. Ahora estoy descansando con mi familia en casa”, expresó Fergie. De regreso en Londres, su tratamiento continúa en manos del oncólogo Andrew Furness y la doctora Catherine Borysiewicz, del Royal Marsden Hospital, según informó la revista HELLO! .