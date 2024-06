Juan Pablo Varsky y Lala Bruzoni se separaron: el comunicado, su historia de amor y su familia ensamblada

Escuchar

Tras nueve años de amor intenso, en los que lograron ensamblar una familia con cinco chicos –tres de ella y dos de él–, se casaron y tuvieron a Lupe, su primera hija juntos, el periodista deportivo Juan Pablo Varsky y la licenciada en Comunicación María Laura “Lala” Bruzoni pusieron punto final a su relación. Fue Lala quien anunció la separación a través de un comunicado que publicó en su cuenta de Instagram. “Hace mucho tiempo que Juan y yo intentamos no equivocarnos, y dar este paso al costado como pareja hoy quizás nos ayude a no perder todo lo maravilloso que nos queda”, expresó Bruzoni, en tanto aseguró que su objetivo es enfocarse en sus hijos y en su trabajo.

La familia ensamblada en el living de su departamento. De izquierda a derecha: Benjamín Varsky con Roger Federer, la mascota familiar, en la falda; Felipe Boccardo, Juan Pablo, Juana Boccardo, Valentín Varsky, Lala e Isabel Boccardo. Pilar Bustelo - HOLA

Juan Pablo y Lala con su hija en común, Lupe, cuando tenía dos meses. Matias Salgado

La historia de amor de Juan Pablo Varsky y Lala Bruzoni

Sus caminos se cruzaron por trabajo. Se conocieron en 2006 cuando ella contrató al periodista para el aniversario de una cadena de fast food en la que él había trabajado en1989, antes de triunfar en su carrera. “No pasó nada, los dos estábamos casados. Después nos reencontramos en 2011″, contó Varsky en una entrevista con ¡HOLA! Argentina en diciembre de 2019. Tiempo después, en 2014, se empezaron a seguir en las redes sociales, y el conductor, que ya estaba separado, sentía cada vez un interés más grande por esa bellísima mujer que había conocido ocho años atrás. “Miraba sus fotos y me parecía linda, pero la veía con su marido, así que, nada. En 2015, empecé a ver sus fotos y ya no estaba acompañada. Dejé pasar un tiempo por si acaso, y a los meses le escribí. Le dije que estaba en un nivel de onda y de elegancia que no me resultaba inadvertido”, nos reveló Juan Pablo. Después de intercambiar algunos mensajes, finalmente se animó a invitarla a salir y su primera cita fue en el restaurante del Jardín Japonés.

Darse una nueva oportunidad para el amor y reconstruir sus vidas con una nueva pareja no era el único desafío para Varsky y Bruzoni. La verdadera apuesta era lograr ensamblarse como familia con los dos hijos del periodista, Valentín y Benjamín, y los tres de la comunicadora, Juana, Felipe e Isabel. “Juntar cinco hijos, en estas edades, es algo difícil de dimensionar. El amor, aunque suene trillado, es fundamental. Y si tus hijos no se llevan bien es muy difícil ensamblar una familia”, remarcó Lala en esa misma entrevista con ¡HOLA! Argentina.

En octubre de 2017, dos años después de esa primera cita, dieron el “sí, quiero” en el registro civil, y celebraron con una gran fiesta en el lujoso salón Astilleros Milberg, en Tigre. El 15 de enero de 2021 le dieron la bienvenida a Lupe, su primera hija juntos y la primera “princesita” para el periodista deportivo, quien en los primeros meses de vida de su heredera no paraba de llorar de la emoción.

Los recién casados a la salida del registro civil donde dieron el "sí, quiero" en octubre de 2017. Gerardo Viercovich

Dos días después celebraron en el lujoso salón Astilleros Milberg, en Tigre. Instagram

La familia ensamblada en el casamiento de la pareja, cuatro años antes de la llegada de Lupe.

El comunicado completo de Lala Bruzoni sobre su separación de Juan Pablo Varsky

“He sido una gran impulsora de las segundas oportunidades en el amor; he narrado de todas las maneras posibles que volver a amar se puede con el ejemplo de un nuevo hijo y un nuevo amor: y cómo era que iba a poder amar a alguien nuevo, otro hijo, si ya todo mi amor había ocurrido. Llega el segundo hijo, el tercero y el corazón se expande…Llega el segundo amor de tu vida y el corazón sigue creciendo. Nosotros crecemos. Esto me pasó cuando conocí a Juan en septiembre 2015. Todo sumó. Juntos creamos una familia llena de vida. Quienes nos conocieron, nuestros familiares y amigos, lo saben. Nuestra familia también estaba llena de desafíos. Ensamblar es una ciencia fantástica. No sé si puede ser para siempre si se hace a plena conciencia. Hoy nuestros hijos quedan unidos por la luz de nuestra vida, Lupita. Guardan mucho amor vivido común. Y nuestro amor queda honrado por nuestra mejor intención al momento de amarnos. Juan y yo hemos decidido separarnos. Todos seguiremos unidos cuando nos necesitemos Hace mucho tiempo que Juan y yo intentamos no equivocarnos. Y dar este paso al costado como pareja hoy quizás nos ayude a no perder todo lo maravilloso que nos queda como papás de Lupe y como lo compañero-padre de Juani, Pipe e Ichu que Juan fue para nosotros. Es un momento muy triste y hay niños en pleno desarrollo emocional que es importante proteger.

La foto con la que Lala Bruzoni (junto a su hija Lupe y Juan Pablo Varsky) anunció su separación en Instagram.

Desde aquí y mi empresa TheGelatina siento una sinceridad a rendir con ustedes por su apoyo y compañía y confianza. Volver a amar se puede. Esto es sólo lo que me pasó a mí, lo que nos pasó a nosotros. Les agradezco este tiempo y el respeto. Lala Bruzoni pasará a estar presente sólo en TheGelatina con el objetivo de poder hacer foco y ocuparme de lo que necesito ahora. Mi trabajo y mis hijos. Así que ojalá nos veamos ahí. Y la vida… puedo decirles que es aquello que pasa entre foto y foto. ¡Salud siempre!”

