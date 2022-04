Misteriosa acompañante. Bill Gates y la segunda cita en público que tuvo con una mujer de la que se desconoce su nombre

A diez meses de haber terminado su matrimonio de veintisiete años con Melinda French, Bill Gates volvió a la cancha… ¿del amor? El multimillonario cofundador de Microsoft despertó los rumores de romance al mostrarse muy cómplice y sonriente junto a una mujer morocha en la platea del Masters de Indian Wells, en California. El filántropo de 66 años y su acompañante –de la que no trascendió identidad– fueron a ver la semifinal de tenis que disputaron la española Paula Badosa y la griega Maria Sakkari el 18 de marzo. Aunque lo llamativo fue que también asistieron juntos a la Copa Eisenhower, a principios de marzo. Estas apariciones se dieron a días de que Melinda Gates, la ex mujer del empresario (su apellido es French, pero conserva el de casada), hablara por primera vez en una entrevista sobre el divorcio, por el que aseguró que derramó “muchas lágrimas durante muchos días”. En charla con la cadena CBS, Melinda reveló que perdonó infidelidades de su marido y también dio las razones de la ruptura: “No fue un momento ni una cosa específica. Simplemente llegó un punto en el que ya era suficiente, en el que me di cuenta de que no era sano y que no podía confiar en lo que teníamos”.

A Bill se lo había relacionado el año pasado con Ann Winblad, una ex novia anterior a su relación con Melinda, pero aquel romance no parece haber tenido una segunda vuelta. Hoy, su atención está en su nueva acompañante, a la que los medios ya bautizaron como la “morocha misteriosa”.

Repitieron la cita en el tenis, esta vez para ver la semifinal del Masters de Indian Wells, entre la española Paula Badosa y la griega Maria Sakkari, que se disputó el 18 de marzo. Getty Images