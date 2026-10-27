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Develamos la nueva pasión alejada de los caballos (pero no tanto) de Myla, la hija de Adolfo Cambiaso y María Vázquez de 16 años

La joven suma millas en el universo fashion con una colección a su medida

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La menor de los tres hijos del polista y la modelo debuta como diseñadora de modas
La menor de los tres hijos del polista y la modelo debuta como diseñadora de modas PILAR VOLMARO

Habitué de los desfiles más top y protagonista ella misma de varias pasarelas, Myla Cambiaso adora la moda desde casi que nació y ahora, con 16 años, debuta como diseñadora. Tomando como fuente de inspiración los caballos y la vida al aire libre, que tanto la representan, la menor de los tres hijos del polista Adolfo Cambiaso y la modelo María Vázquez volcó ese universo en CQ by Myla, la cápsula de veinte prendas y edición limitada que creó junto al equipo creativo de Como Quieres.

Muy comprometida con su nuevo desafío, para dar forma a la colección, Myla armó un moodboard con imágenes y fotos que sirvieron como disparadores creativos
Muy comprometida con su nuevo desafío, para dar forma a la colección, Myla armó un moodboard con imágenes y fotos que sirvieron como disparadores creativos PILAR VOLMARO

“Sentía que tenía que inspirarme en algo que me representara. Todo lo que uso es muy oversized. También quería que fuera un poco canchero, que se pueda usar todos los días y estar cómoda, que para mí es fundamental”, revela la joven emprendedora. En un año marcado por los desafíos y los estrenos, el mes pasado Myla desembarcó en el mundo beauty con el lanzamiento de su primer producto de skincare. Y el mes que viene sumará un nuevo debut, aunque en el terreno deportivo: participará por primera vez en el Abierto de Polo Femenino, otro de los universos que forman parte de su ADN. Una muestra más de que su curiosidad y sus ganas de superarse no tienen límites.

“Sentía que tenía que inspirarme en algo que me representara”, contó ella
“Sentía que tenía que inspirarme en algo que me representara”, contó ella PILAR VOLMARO
La vida al aire libre y los caballos fueron sus grandes fuentes de inspiración
La vida al aire libre y los caballos fueron sus grandes fuentes de inspiración PILAR VOLMARO
Curiosa y creativa, la menor de los Cambiaso Vázquez no duda en meterse en nuevos universos cuando algo la apasiona
Curiosa y creativa, la menor de los Cambiaso Vázquez no duda en meterse en nuevos universos cuando algo la apasiona
El mes que viene, Myla debutará en el Abierto de Polo Femenino. Jugará para La Dolfina II junto a Elena Venot, Nina Clarkin y Clara Cassino
El mes que viene, Myla debutará en el Abierto de Polo Femenino. Jugará para La Dolfina II junto a Elena Venot, Nina Clarkin y Clara Cassino
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanaTadeo Jones
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