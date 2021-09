Polémica. Nicole Coste, la madre del hijo de Alberto de Mónaco, disparó contra la princesa Charlene

Hace 15 años, cuando su hijo Alexandre tenía 3, Nicole Coste reveló a la revista Paris Match que el padre de su heredero era Alberto de Mónaco. En ese entonces, el príncipe ya era padre de Jazmin Grace Grimaldi, fruto de su romance con la estadounidense Tamara Rotolo. La semana pasada, cuando Alexandre acababa de cumplir la mayoría de edad, su madre volvió a hablar con la misma revista sobre lo feliz que la hace que padre e hijo tengan una excelente relación y que el joven esté integrado en la familia monegasca, aunque por ley no ocupa ningún puesto en la línea de sucesión.

Estas declaraciones llegan justo cuando sobrevuelan rumores de una crisis matrimonial entre Alberto y Charlene (ella sigue recuperándose en Sudáfrica de una complicada infección en la garganta, la nariz y los oídos) y por eso, fue inevitable que el nombre de la princesa no esté presente en la entrevista. La ex azafata de Air France afirmó que no le gustan las comparaciones que suelen hacerse entre ellas porque distan mucho de ser enemigas: “Teniendo en cuenta nuestros respectivos lazos con el príncipe deberíamos apoyarnos cordialmente. En nuestra situación, la diplomacia debe imponerse”.

Alexandre Grimaldi posando con su padre en su confirmación, en 2018. Junto a ellos, la actriz Delia Antal.

Pero a pesar de estas cordiales palabras, Nicole no quiso dejar pasar un hecho que afectó directamente a su hijo y que marcó su opinión sobre Charlene de Mónaco. “Viví cosas que me alertaron y me impactaron”, aseguró. El controvertido episodio sucedió durante el tiempo en el que Alberto y la ex nadadora estaban comprometidos. “Ella, por ejemplo, cambió a mi hijo de habitación, aprovechando la ausencia de su padre, y lo instaló en el ala de los empleados”, contó Nicole, dejando en claro que, a pesar del paso del tiempo, aún sigue dolida. “Como madre, no tengo palabras para describir ese comportamiento”.

Nicole con su hijo en un cóctel celebrado durante el Festival de Cannes, en julio de este año. Getty Images

Más allá de este incidente, insistió en que Alberto es un muy buen padre. “Siempre asumió su papel y nunca se tuvo que llegar a ningún acuerdo económico entre nosotros. Son muy parecidos, suelen practicar deporte juntos y también hablan de política”, señaló a Paris Match. Además, aseguró que Estefanía de Mónaco sea la madrina de su hijo le da la tranquilidad de que Alexandre siempre tendrá su lugar en la familia Grimaldi.

La foto con la que Jazmin Gace Grimaldi saludó a su hermano por su reciente cumpleaños número 18. Alexandre también tiene muy buena relación con los mellizos Jacques y Gabriella. “Cuando mi hijo tiene la oportunidad de verlos, juega feliz con ellos”, asegura Nicole.

La tapa de la revista ¡Hola! de esta semana. Rafael Delceggio

LA NACION