Amor por los caballos. Cinthia Fernández practica equitación con sus hijas, Francesca, Charis y Bella

Su primer acercamiento a los caballos fue hace cuatro años, mientras vivía en Ecuador. “Hacía equitación a modo de terapia, porque me despejaba mucho, y luego llevé a mis hijas, que además hicieron vaulting (acrobacia arriba del caballo)”, revela Cinthia Fernández (32). Por entonces, estaba en pareja con el futbolista Matías Defederico, con quien tuvo a sus tres hijas, Francesca (6) y las mellizas Charis y Bella (7). “Después volví a Argentina, me separé, me mudé a una zona donde es muy común practicar equitación y hace un año las chicas retomaron las clases. Yo no estoy haciendo porque debería montar en simultáneo, pero prefiero verlas a ellas”, cuenta la bailarina y precandidata a diputada nacional por Unite, que se define como una “mamá babosa”. “Mis hijas son activas, divertidas y tenemos la misma personalidad. ¡Son un terremoto! Yo era igual o peor, y hasta me echaron del jardín de infantes” le dice a ¡HOLA! Argentina.

“La pandemia me agotó, siendo mamá, papá, maestra. Las chicas arrancaron con la lectoescritura y fue muy difícil”, cuenta la bailarina, que asegura que la crianza de sus hijas es “unilateral” y que el padre -el futbolista Matías Defederico, del que se separó en 2018 tras siete años en pareja- “brilla por su ausencia” Matias Salgado

–¿Qué otras actividades hacen fuera de la escuela?

–Van a gimnasia artística y hacen natación desde los cinco meses, aunque venimos con baches por la pandemia.

–¿Las llevás vos?

–Sí, siempre. Es unilateral, cumplo todos los roles. El padre brilla por su ausencia. Tiene etapas en las que cumple el régimen de visitas y otras en las que no, y continúa incumpliendo la cuota alimentaria. Por suerte, puedo ocuparme sola.

–¿Cómo se llevan tus hijas con el papá?

–Se llevan bien, a veces se quedan a dormir, otras no. No las fuerzo si no quieren.

–Son muy compinches con tu ex novio, Martín Baclini…

–¡Lo aman! Estuvimos dos años juntos y para mis hijas Martín es un superhéroe. Dicen que su mamá no puede tener otro novio. A veces lo llaman y hablan por teléfono con él y yo no me entero. Se llevan ¡demasiado bien para mi gusto! [Risas].

–¿Cómo es tu relación actual con él?

–Cuando nos separamos no se portó muy bien y yo reaccioné como pude. Pero es muy buena persona, las llama a las chicas para el Día del Niño y hasta llegó a pagar la cuota del colegio… Tiene gestos y actitudes que no las tiene cualquiera.

"En la política muchos me subestiman. Tienen prejuicios por mi cuerpo, mi profesión y mi pasado. Les molesto, y será porque tan mal no me va", dice de su incursión en la política, y cuenta que desea "una Argentina donde los chicos tengan un futuro" Matias Salgado

–¿Te volverías a dar una nueva oportunidad en el amor con Martín?

–Supongo que sí, pero ahora no tengo ganas de estar en pareja con nadie. La pandemia me agotó, siendo mamá, papá, maestra. Las chicas arrancaron con la lectoescritura y fue muy difícil. Me gusta estar enamorada y acompañada, pero siento que no es el momento. Estoy con muchos temas.

–Como la política... ¿Qué te motivó a ser candidata a diputada?

–Me motivó mi historia personal. Mi causa es la de la Ley de Alimentos. Quiero trabajar en la celeridad de la justicia, porque los chicos no pueden esperar. Las madres tampoco tienen la posibilidad de acceder a un abogado de oficio, pero los presos, sí. La justicia es injusta con las mujeres.

–¿Cómo te recibieron los políticos “de raza”?

–En la política muchos me subestiman. Tienen prejuicios por mi cuerpo, mi profesión y mi pasado. Les molesto, y será porque tan mal no me va… Si no, no se ocuparían de defenestrarme. Voy a representar al pueblo y no hay nada más cerca del pueblo que los famosos. Muchos políticos codician esa fama. Tengo más para perder que para ganar porque el sueldo de diputada lo igualo con un posteo en mis redes sociales. Lo digo porque tengo todo en regla. Es más honesto mi lugar que el de los que viven del Estado desde hace 40 años y no hacen nada.

–¿Qué temas pondrías como prioridad en la agenda?

–Los de familia que, como no son un negocio, a nadie le importan. Hay que priorizar la educación, tratar la desnutrición infantil. Quiero una Argentina en donde los chicos tengan un futuro.

Cinthia prepara a sus hijas antes de montar. En la foto junto a Charis, una de las mellizas. Cada una tiene un casco personalizado con su nombre Matias Salgado

Acompañando a Francesca, la menor. Al igual que Cinthia, sus hijas heredaron su gran destreza física. “Hacen equitación, gimnasia artística y van a natación desde los cinco meses. Al año y medio ya nadaban, que me da mucha tranquilidad porque tengo casa con pileta”, explica Matias Salgado

