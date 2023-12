escuchar

En el año 2017, la princesa Eugenia de York (33) junto a su mejor amiga, Julia de Boinville, creó la organización benéfica The Anti-Slavery Collective, una entidad que trabaja para erradicar la esclavitud moderna (la trata de personas, el matrimonio forzado, la esclavitud sexual y el trabajo infantil). Y, tras cinco años de trabajo, el miércoles 29 tuvieron su primer evento para recaudar fondos, al que bautizaron Force for Freedom. Celebrada en el Battersea Arts Center de Londres, la gala fue un éxito total: convocó a figuras de la realeza, la moda, el deporte, la música y la alta sociedad londinense, como James y Sofia Blunt, la diseñadora Gabriela Hearst, Camila Alves (la mujer de Matthew McConaughey), Monique Lhuillier, James Marsden, el conde Nikolai von Bismarck, Cressida Bonas (ex novia del príncipe Harry) y Zara Tindall (prima de la anfitriona), quienes acompañaron con entusiasmo la iniciativa solidaria de Eugenia y Julia. Y, por supuesto, tanto la madre de la princesa, Sarah Ferguson, como su marido, Jack Brooksbank, su hermana, la princesa Beatriz, y su cuñado, Edoardo Mapelli Mozzi, estuvieron colaborando con ella en todo momento, orgullosos de la importante tarea que lleva adelante. “Una de cada ciento cincuenta personas es un esclavo moderno. Es decir: más de cincuenta millones en todo el mundo –arrancó su discurso la hija menor del príncipe Andrés–. Por eso, esta noche se trata de recaudar fondos, crear conciencia y elevar el nivel de ruido sobre la gravedad de la esclavitud moderna. Trabajaremos cada vez más con los sobrevivientes y mantendremos sus voces como parte integral de la conversación. Eso es realmente importante”, concluyó. Y, con ese objetivo, tras el discurso los invitados disfrutaron de una actuación de Dreams, un coro de sobrevivientes de la esclavitud y de un minirrecital de Ed Sheeran, que hizo algunos de sus hits. Durante la comida, en cada asiento había productos de Tony´s Chocolonely, que trabaja para lograr que toda la industria del chocolate sea libre de esclavos, y galletas horneadas por un grupo de sobrevivientes.

Vista del elegante salón del Battersea Arts Center de Londres, escenario de la gala.

Zara Tindall (con un vestido tejido con mangas abullonadas de Rebecca Vallance) compartió mesa con la presentadora de televisión Natalie Pinkham.

Espléndida Camila Alves con un traje blanco de ArdAzAei, que complementó con zapatos Piferi, pendientes y brazalete Nour by Jahan. Getty Images

Cressida Bonas, ex novia del príncipe Harry, optó por un strapless a rayas de Bernadette, que se llevaba perfecto con su pelo suelto. Getty Images

Ed Sheeran y James Blunt conversan animadamente con la princesa Beatriz.

Beatriz junto a su marido, Edoardo Mapelli Mozzi. Getty Images

La ex primera ministra británica Theresa May, la amiga de Eugenia y cofundadora de The Anti-Slavery Collective Julia de Boinville, Natalie Pinkham y Zara Tindall.

Sarah Ferguson, que combinó un vestido negro largo de noche con zapatillas glitter Gucci, posa rodeada por sus dos hijas: a la derecha, Eugenia, quien lució un diseño de satén de Peter Pilloto & Christopher de Vos adornado con un broche metálico dorado y sandalias Jimmy Choo; a la izquierda, Beatriz, con vestido midi de crêpe y chifón de la firma SelfPortrait y zapatos de gamuza con puntera de piel de serpiente, del diseñador Nicholas Kirkwood. Getty Images

La protagonista de la noche abrazada a Jack Brooksbank, su gran amor. Getty Images

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana foto: Eugenio Levis