La princesa de Gales se convirtió en la “reina de la Navidad” tras el éxito de su concierto de villancicos en la abadía de Westminster, que por tercer año consecutivo reunió a buena parte de la familia real británica. En esta oportunidad, Kate dedicó ese evento a todos los que trabajan por los derechos de la infancia en Reino Unido y, según un portavoz del Palacio de Kensington, ella “trabajó muy duro tras bambalinas para asegurarse de que el recital se viera como un agradecimiento a todo aquel que dedica sus esfuerzos a apoyar a los niños y las familias en nuestras comunidades”. La princesa llegó bien temprano y fue recibida por el decano de Westminster. Poco después lo hicieron su hermana, Pippa Middleton, junto a su marido, James Matthews, y sus padres, Carole y Michael. Y recién entonces tuvo lugar la aparición más esperada por el público, la del príncipe William junto a sus tres hijos, los príncipes George (10), Charlotte (8) y Louis (5), en la que fue la primera participación de los tres juntos en el Together at Christmas (anteriormente lo habían hecho sólo los dos mayores). La princesa de Gales los esperaba en la puerta de la abadía, para entrar todos juntos de la mano. También estuvieron otros royals, como Eugenia y Beatriz de York; la duquesa de Edimburgo; Zara Tindall y su hermano, Peter Phillips; Lord Frederick Windsor y Sophie Winkleman, y los duques de Gloucester Ricchard y Brigitte, y Michael de Kent junto a Lady Gabriella, entre otros. Como los reyes Carlos III y Camilla no pudieron ser de la partida porque tenían otros compromisos de agenda, los principitos fueron los protagonistas de la noche. Sobre todo, en el momento en el que dejaban las tarjetas navideñas con sus mejores deseos en el buzón de correos que se instaló en la entrada de la abadía. El coro de la organización Action for Children les dio la bienvenida a los invitados, y, además del coro de la abadía, importantes figuras de la música del país (Jacob Collier, Freya Ridings y James Bay, entre otros) sumaron sus voces para este espectáculo que se emitirá por televisión en Nochebuena.

El príncipe de Gales, sus hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis, y su mujer, la princesa de Gales, durante la ceremonia Together At Christmas. WPA Pool - Getty Images Europe

El príncipe Louis, en su debut en este evento, fue uno de los protagonistas de la jornada con sus travesuras. Chris Jackson - Chris Jackson Collection

La hermana de la princesa, Pippa Middleton, llegó acompañada por su marido, James Matthews. Ella vistió pantalón y chaqueta de tweed de Saloni que acompañó con zapatos y clutch de gamuza de Emmy London y pendientes by Kiki Mcdonough. Mark Cuthbert - UK Press

Los padres de Kate, Carole (con chaqueta de doble botonadura de Great Scot) y Michael Middleton, también la apoyaron en una noche tan especial. Mark Cuthbert - UK Press

Savannah, Isla y Peter Phillips junto a Zara Tindall (con abrigo bordó de Claire Mischevani y stilettos by Emmy London), antes de entrar a la abadía. AFP - POOL

La princesa Beatriz de York –con vestido tartán firmado por Beulah London y botinetas Zara–, su marido, Edoardo Mapelli Mozzi y el hijo de él, Christopher, fueron entusiastas espectadores del show de villancicos. AFP - POOL

Muy sonriente, la princesa Eugenia –con un vestido que rescató de su guardarropa, estrenado en 2019, botas de cuero Aquazzura y minibag de cocodrilo Aspinal of London– asistió sin su familia. AFP - AFP

Sophie, duquesa de Edimburgo, impecable con un vestido blanco largo de Me+Em, abrigo azul cielo de la firma Suzannah London, botas de caña alta Gianvito Rossi y cartera de cuero de Isabel Marant. Chris Jackson - Chris Jackson Collection

La princesa conversa con un joven invitado. Chris Jackson - Chris Jackson Collection

El posado familiar en Windsor con el que los príncipes de Gales y sus hijos desean felices fiestas. Josh Shinner

La tarjeta de Navidad de los reyes Carlos III y Camilla los muestra en el Salón del Trono del Palacio de Buckingham después de su coronación. HUGO BURNAND - BUCKINGHAM PALACE

Kate lució elegantísma con un conjunto de tres piezas formado por pantalón recto de cintura alta de la firma Holland Cooper, suéter de cashmere de Kiltane y abrigo firmado por Chris Kerr, que completó con stilettos Gianvito Rossi y minibag de Strathberry. El detalle destacado fueron los pendientes de nácar y oro amarillo de Van Cleef & Arpels, pertenecientes a su joyero. Gatty Images - Getty Images Europe

