Qué se sabe de… La cita fashion de Haaland, Zendaya en su versión dorada y el argentino presente en el estreno del documental de Djokovic

Son todas buenas noticias para los famosos y en esta nota te lo contamos al detalle
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GOLDEN GIRL
Zendaya (29) volvió a demostrar por qué es una de los grandes referentes de estilo de Hollywood y la reina indiscutida del method dressing. En plena gira promocional de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan inspirada en el clásico poema épico de Homero, la actriz deslumbró con looks inspirados en el universo del film. Para su participación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, eligió un impactante vestido dorado de archivo del diseñador libanés Zuhair Murad, perteneciente a la colección Alta Costura Primavera 2013.
La pieza, con efecto “bañado en oro”, rompió con los estilismos blancos que había lucido en los primeros días de promoción y la convirtió en una auténtica diosa griega. Un guiño que también remite al legendario rey Midas. Horas antes, la actriz, que interpreta a Atenea en la película, había acaparado todas las miradas por las calles de Nueva York con otro modelo dorado, confeccionado a medida por Jitrois.
EL LOBO QUE CONQUISTÓ EL TENIS
El Museo de Arte Moderno de Nueva York se convirtió en escenario para la presentación de El lobo de invierno, el documental de Novak Djokovic (39) Dirigido por Jason Hehir, se estrenará el próximo 20 de agosto en Prime Video y ofrecerá una mirada íntima de la vida y la carrera del tenista serbio, desde sus inicios hasta convertirse en una de las máximas leyendas del deporte mundial. La producción reúne testimonios del propio Djokovic, su mujer Jelena, familiares y grandes figuras del tenis, como Rafael Nadal, Andre Agassi, Pete Sampras, Boris Becker y Jim Courier.
Además de repasar los hitos que marcaron su trayectoria, el documental muestra el detrás de escena de la disciplina, la exigencia y la fortaleza mental que lo llevaron a conquistar 24 títulos de Grand Slam. Rodeado de amigos y celebridades, Djokovic compartió la avant-première con invitados de lujo como Juan Martín del Potro, Mike Tyson, Anna Wintour y Gianni Infantino, quienes no quisieron perderse una de las noches más importantes del crack.
UN VIKINGO BAJO EL SOL DE SICILIA
De impecable saco blanco, pantalón color crema y un broche en forma de rana con lomo de jade en la solapa, Erling Haaland (26), uno de los protagonistas de la Copa del Mundo, irrumpió en la paradisíaca Taormina de la mano de su diosa terrenal. Ella es Isabel Haugseng Johansen (22) –con quien tiene un hijo que nació en diciembre de 2024– y también acaparó flashes, enfundada en un vestido semitransparente, ya que es poco habitual verla en los medios.
Esto ocurrió en otra de las canchas que el delantero de Manchester City domina: la moda, precisamente una de las presentaciones de la afamada semana de Alta Moda de Dolce & Gabbana, que sucede en distintos paisajes de Italia. Es una experiencia que combina pasarela, comidas de gala, conciertos y visitas a sitios históricos. Haaland asistió al desfile Alta Sartoria, el equivalente en español a la alta sastrería. Y tras brillar, siguió con sus vacaciones a bordo de un superyacht, que alquiló para relajarse junto a su familia y su entorno íntimo. Días después del evento, se lo vio domando olas en una moto de agua. El relax de una estrella antes de volver a meter goles en las canchas de la liga inglesa, donde escribe su historia profesional.
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