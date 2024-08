¿Quién es y a qué se dedica el nuevo “príncipe” de la dinastía Kennedy que muchos comparan con John John?

Escuchar

Es el único nieto varón (y el único descendiente hombre con vida) de John Fitzgerald Kennedy y Jacqueline Bouvier. Seis décadas después del asesinato del trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos, John “Jack” Schlossberg Kennedy (31) continúa el legado familiar con sello propio y lejos de cualquier candidatura política. Hijo menor de Caroline Kennedy y del diseñador de exposiciones Edwin Schlossberg (también son padres de Rose y Tatiana), Jack tiene 300 mil seguidores en TikTok y en Instagram, y se volvió viral por sus videos en los que toca temas de actualidad política y económica de forma descontracturada. “Soy un tipo divertido y excéntrico que está intentando sacar la verdad a la luz”, aseguró. De hecho, su fama en el mundo 2.0 lo llevó a incorporarse a la edición estadounidense de la revista Vogue para cubrir asuntos políticos de cara a las elecciones presidenciales que su país celebrará en noviembre.

Jack sobre su tabla de paddleboarding, uno de sus deportes acuáticos preferidos.

Amante de la adrenalina, también practica surf y remo.

Su tío John F. Kennedy Jr. (que murió trágicamente en 1999, a los 38 años), con quien guarda un asombroso parecido físico, a punto de embarcarse en una aventura de kayak en agosto de 1997. Getty Images

Además del innegable parecido físico con su tío John F. Kennedy Jr. (a quien llamaban John John, para diferenciarlo de su padre, el ex presidente), que murió en 1999 en un accidente aéreo, Jack comparte otras similitudes con el recordado “príncipe americano”. Se crio en Nueva York y fue alumno del Collegiate School, la misma prestigiosa institución educativa para varones en el Upper West Side de Manhattan a la que asistió John John, que luego continuó su formación en Phillips Academy Andover, en Massachusetts. En 2015, el joven Kennedy se graduó de la Universidad de Yale, donde estudió Historia (su tío cursó American Studies en la Universidad de Brown) y se especializó en cultura japonesa, dado que en ese momento su madre era embajadora en el país asiático. Y así como su tío obtuvo en 1989 el título de Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, Jack hizo lo propio en Harvard (la misma casa de estudios por la que pasó su abuelo) con un máster en Negocios y un posgrado en Derecho.

Junto a su madre, Caroline Kennedy, a la salida del restaurante Big Nick’s Burger Joint & Pizza (que ya cerró sus puertas) en Nueva York. Getty Images

Una postal de su infancia junto a sus hermanas mayores.

La familia completa. Edwin Schlossberg, Caroline, Rose, Tatiana y Jack.

El periodismo y la actuación también forman parte del legado tío-sobrino. En el verano de 1992, John Kennedy Jr. escribió un artículo para The New York Times sobre su expedición en kayak al archipiélago de Åland, mientras que Jack, en 2017, publicó un ensayo en New York Magazine’s The Cut sobre una competencia de paddleboarding de la que participó en Manhattan con fines benéficos. Y así como el hijo de Caroline Kennedy está dando sus primeros pasos como corresponsal de Vogue, su tío fundó en 1995 junto a Michael Berman su propia revista de política y lifestyle llamada George. Respecto a su veta artística, el heredero de Jackie O participó en varias obras de teatro durante su paso por la Universidad de Brown e incluso interpretó una versión ficticia de sí mismo en un episodio de la sitcom Murphy Brown; Jack, por su parte, tuvo su debut actoral en 2018 cuando interpretó a un oficial de la policía en Blue Bloods, su serie preferida.

Caroline Kennedy junto a sus hijos Jack y Tatiana durante la visita del príncipe William a la Biblioteca y Museo Presidencial John F. Kennedy en Boston, en diciembre de 2022. Getty Images

La heredera de Jackie O en abril de ese mismo año, con su hijo menor y su marido, Edwin Schlossberg. Getty Images

De lo que se sabe muy poco es de la vida privada de Jack. Como muestra en sus redes sociales, es un gran aficionado a los deportes acuáticos y al ciclismo, y le gusta leer. La única relación amorosa que se le conoce públicamente es la que tuvo con la profesora de yoga Krissy Jones entre 2017 y 2019 y, aunque se lo vinculó con Selena Gómez, la actriz y cantante desmintió el romance.

Entre los temas que preocupan al hijo de Caroline Kennedy se encuentran el cambio climático, la igualdad racial y el acceso universal al sistema de salud.

“Me inspira el legado familiar de servicio público, es algo que me hace sentir orgulloso, pero todavía estoy tratando de forjar mi propio camino”, dijo Jack sobre su incursión en la política.

