“Quiero tener un hijo”. Carlos Nair Menem presenta a la dueña de su corazón, con quien convive hace cuatro meses

La primera vez que se vieron, Cupido faltó a la cita: no se entendieron, pelearon y los dos pensaron que sería el último encuentro. Pero el amor fue más fuerte y Carlitos Nair Menem (41) y Prinelis Primera (45) se dieron una segunda chance que, como en muchas comedias románticas de Hollywood, terminó siendo la del final feliz. Ahora están de novios, comparten su día a día, hacen planes para un futuro juntos y el hijo del ex presidente Carlos Menem y Martha Meza reconoce que el amor de esta empresaria colombiana de voz dulce y decisiones firmes le cambió la vida. Y se le nota: tiene un brillo distinto en los ojos y muestra orgulloso que ya no es aquel muchacho pendenciero al que los medios perseguían cada vez que se metía en problemas, sino un hombre feliz que sabe lo que quiere. De todo eso hablaron en exclusiva con ¡HOLA! Argentina.

Felices en el living con Frosty, el único que tardó un poco en aceptar a Carlitos en su casa. “Lo mordía dormido”, cuenta ella entre risas. Pilar Bustelo

–¿Cómo se conocieron?

Carlitos: Fue hace un poco más de cuatro meses, en Formosa.

–¿Y por qué estaban los dos en Formosa en ese momento?

Prinelis: Yo viajé a verlo a él.

–¿Pero se conocían de antes o habían tenido algún contacto?

Prinelis: Nosotros conversábamos mucho por redes sociales y por teléfono. Conversábamos demasiado, te diría.

Carlitos: Por teléfono llegamos a hablar hasta diez horas por día, así que alguno de los dos tenía que tomar la iniciativa y viajar a ver al otro; la cosa telefónica no daba para más.

Prinelis: Y viajé yo. La primera vez no funcionó, chocamos enseguida porque los dos tenemos caracteres fuertes. Pero bueno, seguimos hablando, después él vino a Buenos Aires y a partir de ahí empezó a funcionar.

A poco de conocerse hicieron una escapada romántica a Brasil. Ahora planean un viaje a Italia en pleno verano europeo. “Ella es muy contenedora y quiere lo mejor para mí. Yo era un tiro al aire y Pri supo tranquilizarme”, dice él. Pilar Bustelo

–Funcionó más que bien, porque enseguida decidieron vivir juntos…

Carlitos: Sí, estamos viviendo juntos. Lo que mal empieza bien termina.

–¿Se puede decir que es un amor intenso y acelerado?

Prinelis: ¡Sí, muy intenso! Somos felices juntos.

–¿Cómo fue la primera vez que se vieron personalmente después de hablar tanto? ¿Hubo flechazo inmediato?

Carlitos: Ella me gustó de entrada, aunque el carácter no tanto. [Risas]. Pero bueno, uno se va a adaptando a eso.

–Pero vos necesitás que te tengan con la rienda corta me parece…

Carlitos: Eso tiene ella: es muy contenedora y quiere lo mejor para mí. Yo era un tiro al aire y Pri supo tranquilizarme. Con ella tengo todo lo que necesito. El amor a veces tiene eso, no lo buscás y llega. Para mí fue enorme que viajara hasta Formosa para conocerme. Enorme.

Sonrisas, complicidad y amor en la cocina. “Yo quiero que esté tranquilo, porque tiene muchas cosas que resolver. Estoy segura de que solo iba a poder, pero ahora además está con alguien que lo ayuda a que todo funcione”, cuenta Prinelis. Pilar Bustelo

–¿Vos sabías quién era él? ¿Conocías algo de su historia?

–Mmm… un poco sí. Y cuando empezamos a hablar siempre le fui recalcando algunas cosas, lo que me gusta y lo que no me gusta, y creo que él fue entendiendo y por eso la relación está funcionando.

–¿Cómo fue la dinámica cuando empezó la convivencia? No debe haber sido fácil pasar de casi no conocerse directo a convivir…

Prinelis: Al principio costó, no fue nada fácil. Además, yo soy muy maniática de la limpieza, me gusta todo ordenado, y en eso lo tuve que domesticar un poco.

Carlitos: Ni que yo fuese un perro que me tiene que domesticar. [Risas]. Lo que pasa es que si dejo algo fuera de la heladera no es porque soy un sucio, sino que es la costumbre de estar siempre solo, de haber pasado casi toda mi vida solo. Pero nos estamos adaptando los dos y funcionamos bien como pareja y como equipo.

–¿Tu hija lo aceptó enseguida?

Prinelis: Sí, mi hija lo quiso enseguida. Lo que más nos costó fue Frosty, [el perrito], que lo mordía dormido.

Cada día más parecido a su padre, Carlitos confiesa: “Hoy en día estoy lejísimo de todo lo que sea drogas, noche y joda. Y también quiero estar bien para poder cuidar y preservar a Pri”. Pilar Bustelo

–¿Se integraron cada uno con el grupo de amigos del otro?

Carlitos: Un par de amigos míos ya la conocen y mi familia también. Para mí es muy importante la familia, significa mucho que Pri se lleve bien con ellos.

–¿Habías convivido con alguien antes?

Carlitos: Jamás. Con mi madre cuando era chico. [Risas].

–¿Tienen planes para el futuro? ¿Proyectan algo juntos?

Carlitos: Sí, tenemos muchos planes. A mí me gustaría tener un hijo, por ejemplo, que creo que es el plan más importante que tenemos. Ya estoy grande y quiero echar raíces.

–¿Casamiento?

Prinelis: No, casamiento no. Eso conmigo no va.

Carlitos: ¿Vos me ves entrando a una iglesia?

–Bueno, por ahí se pueden casar por Civil.

Prinelis: No no, casarnos no, con vivir juntos ya estamos bien.

En el día a día pasan muchas horas juntos y los dos intentan que la vida en pareja no sea rutinaria: hacen planes solos o con la familia todo el tiempo. Pilar Bustelo

–¿Cómo es un día cualquiera para ustedes?

Prinelis: Un día de nosotros normal es esperar a la gordita, que mi hija la deja en casa a las 7:30, dormir un poco más con ella y después levantarnos a desayunar. En general yo tengo que salir a hacer cosas y él me acompaña, es muy compañero.

Carlitos: Pasamos casi todo el tiempo juntos y lo mejor es que no me aburro con ella. Todos los días hay algo nuevo.

Prinelis: Nunca nos quedamos quietos ni hacemos lo mismo del día anterior; no somos rutinarios. Salimos a comer, a caminar, a pasear.

–¿Tienen algún viaje romántico en mente?

Prinelis: El primer viaje que hicimos juntos fue a Brasil, la pasamos muy bien, nos divertimos, nos reímos muchísimo. Y tenemos otro viaje planeado: el 17 de julio nos vamos a Italia.

–Carlitos, ¿ya conociste Colombia?

–No, todavía no, pero tenemos planeado ir más adelante.

El momento que ambos más disfrutan: cuando llega Mihalik, la nietita de ella, a la que Carlitos muchas veces cuida por las mañanas para que su mamá pueda ir a la facultad. Pilar Bustelo

–¿Qué pasa cuando pelean? ¿Quién afloja primero?

Carlitos: Creo que los dos al mismo tiempo. Yo la miro enojado, ella me mira y se empieza a reír, y ahí ya no me aguanto la risa y se me pasa el enojo. Entonces ya está, listo, ya aflojé. Y a Pri le pasa lo mismo. Igual, no somos de pelearnos mucho. Nos respetamos y nos queremos. Además, yo no soy un chabón que sigue saliendo de joda con sus amigos. El día que me vaya de joda con amigos ella viene conmigo, para algo es mi pareja.

–¿Sentís que esta relación te cambió un poco la vida?

Carlitos: Sí, claro, me cambió muchísimo. Aprendí a quererme y al quererme yo también puedo querer a los demás. Tanto a ella como a mi familia. Si no te cuidás ni te querés a vos mismo, nada funciona. Hoy en día estoy lejísimo de todo lo que sea drogas, noche y joda. Y también quiero estar bien para cuidar y preservar a Pri.

–¿Hablás de todo con ella, conoce todo de tu vida y tu pasado?

Carlitos: Sí, le he contado todo. Absolutamente todo.

Prinelis: Nos contamos todo, hablamos mucho desde el primer día. Yo soy de recalcarle muchas cosas a él. “¿Por qué llaman a esta hora?”, por ejemplo. Y él ha aprendido a decir: “Estoy dormido, estoy acostado”. Eso es lo que yo quiero, que esté tranquilo y haga una vida tranquila, porque tiene muchas cosas que resolver. Estoy segura de que solo iba a poder, pero ahora además está con alguien que lo ayuda a que todo funcione. Cuando lo conocí creí que no íbamos a llegar a nada juntos y, mirá, me equivoqué.

Carlitos: Mi pasado me condena. [Risas].

“Esto que me está pasando es todo para bien. En la vida, o elegís el camino bueno o elegís el camino malo. Yo ya elegí el malo, y sé que no te lleva a ningún lado”. Pilar Bustelo

–¿Hacés terapia o hiciste en algún momento?

Carlitos: Hice, pero dejé, ahora ella es mi terapia. Esto que me está pasando es todo para bien. En la vida, o elegís el camino bueno o elegís el camino malo. Yo ya elegí el malo, ya lo pasé, lo hice de ida y de vuelta y de ida y de vuelta otra vez, y sé que no te lleva a ningún lado. Estar así de bien con Pri, con su hija y su nieta, me hace feliz. Anoche comimos todos juntos, por ejemplo. Poder llamar a mis hermanos por parte de mamá y saber que están tranquilos, que saben que estoy bien, es una gran alegría para mí. Eso me reconforta mucho.

Prinelis: Yo quiero que él esté tranquilo, me encanta el cambio que ha tenido. Ya te dije: al principio pensaba que no íbamos a llegar a ningún lado, pero la verdad es que ha tenido un gran cambio.

Carlitos: ¿Viste? Y ahora no se quiere despegar de mí, así somos los turcos. [Risas].

Carlos Nair junto a su padre, el ex presidente Carlos Menem, del que habla con amor y orgullo. Instagram

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana foto: Snoopy Productions