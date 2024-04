En fotos: del nuevo trabajo de los hijos de Julio Iglesias a la doble celebración de Jodie Foster

Escuchar

Nunca nos imaginamos que íbamos a hacer esto juntos. Pero trabajamos muy bien y nos hemos reído muchísimo”, contó entusiasmada Chábeli Iglesias (52) hace unos días tras presentar con su hermano, Julio Jr. (51), su nuevo proyecto: Los Iglesias. Hermanos a la obra, un ciclo de televisión emitido por la TVE que durante ocho episodios mostrará las reformas que los hijos de Julio Iglesias (80) e Isabel Preysler (73) realizaron en casas de diferentes amigos y celebrities de Madrid y Miami. Así como Chábeli estará a cargo de la decoración de interiores –tarea a la que viene dedicándose desde hace veinticinco años–, Julio Jr. será quien lleve adelante las reformas.

Julio Iglesias Jr. y Chábeli con su madre, Isabel Preysler, tras refaccionar los exteriores de su mansión familiar en la exclusiva zona de Puerta de Hierro, en Madrid.

“Siempre he sido un manitas. Mi madre dice que de pequeño quería ser ‘arreglador’, porque desmontaba y lo montaba todo… No quiero presumir, pero es que soy bueno hasta en la jardinería”, contó el músico.

Los hijos de Julio Iglesias no solo refaccionaron la casa de su mamá, Isabel, sino también las mansiones de Gloria Estefan (66), Luis Fonsi (46) y Eva Longoria (49), entre otras celebridades.

Los hermanos, que ya remodelaron las propiedades de Gloria Estefan (66), Luis Fonsi (46) y Eva Longoria (49), entre otras celebridades, también compartieron el desafío de rediseñar los exteriores y el jardín de la mansión de su madre en Puerta de Hierro. “Trabajar para ella me puso muy nerviosa, pero por suerte salió todo precioso. Quedó muy bien terminado y eso que es muy exigente. El tiempo que estuvimos rodando en Madrid convivimos con Julio en su casa y ha sido maravilloso. Estar en familia es genial”, dijo Chábeli.

Julio Iglesias Jr. es el encargado de llevar adelante las reformas y concretar las ideas de diseño de su hermana mayor.

Los hermanos también remodelaron el jardín de la casa de su madre, Isabel Preysler. “Quedó precioso y eso que ella es exigente”, reconoció Chábeli.

Chábeli, quien desde hace veinticinco años se dedica a la decoración de interiores, es la que diseña el proyecto de cada casa y lo pone en marcha junto con su hermano.

ASESORADA POR SU MADRASTRA

Salma Hayek y su marido, el multimillonario François-Henri Pinault, acudieron en familia a la gala de la Fundación Giorgio Cini, que se celebró el pasado miércoles 17 durante la 60.a Bienal de Arte 2024 en Venecia. El matrimonio estuvo acompañado por la hija mayor del empresario francés, Mathilde (fruto de su relación con la arquitecta Dorothée Lepère), quien se robó todas las miradas por su elegancia y su look coordinado con la actriz mexicana.

Del brazo de su padre, François-Henri Pinault, Mathilde lució un strapless con flecos y brillos firmado por Balenciaga, al que sumó un clutch con cadena y pendientes largos. Getty Images

La joven amazona de 23 años, que acaba de recuperarse de un accidente ecuestre en el que se rompió cinco huesos del pie, tiene un excelente vínculo con Salma, a quien suele llamar por teléfono para pedirle consejos de estilo. Tiempo atrás, Tilde (como llaman cariñosamente a la joven heredera) hablaba así sobre su madrastra en una entrevista con la revista Vanity Fair: “Es una diva, tiene una vida complicada, pero me enseñó lo importante que es saber simplificar las dudas y los miedos”.

Con un look similar al de Tilde, Salma Hayek apostó por los brillos con un vestido de paillettes del mismo diseñador. Getty Images

HEREDEROS DE DOS LEYENDAS

Al igual que sus padres, James McCartney (46) y Sean Ono Lennon (48) decidieron transitar juntos el camino de la música. Así lo demostraron hace unos días tras al anunciar en sus redes sociales el lanzamiento de su primera canción en conjunto, “Primrose Hill”. “Hoy estoy muy emocionado de compartir este tema coescrito por mi buen amigo Sean Lennon. Con el lanzamiento de esta canción, se siente como si realmente estuviéramos poniendo las cosas en marcha, estoy feliz de mostrarles lo que hemos hecho”, escribió en su cuenta de Instagram el hijo de Paul y Linda McCartney.

John Lennon y Paul McCartney, en 1963.

Así como James lanzó su carrera como solista en 2010, el heredero de John Lennon y Yoko Ono decidió dedicarse a la música a los 16 años, luego de escribir el tema “All I Ever Wanted”, con Lenny Kravitz. Hace apenas un mes, Sean ganó el Oscar a Mejor Cortometraje de Animación por War is Over!, inspirado en la canción de sus padres “Happy Xmas” (War is Over), que lanzaron en 1971.

Sean Ono Lennon y James McCartney juntos, como lo estuvieron sus padres seis décadas atrás.

DOBLE FESTEJO

Alos 61 años, Jodie Foster estampó su huella para siempre en el Paseo de la Fama de Hollywood, un emotivo momento que curiosamente coincidió con su décimo aniversario de boda. El viernes 19, la gran actriz vivió un día de doble celebración durante el evento que se llevó a cabo a las puertas del Teatro Chino y del que participó acompañada por su mujer, Alexandra Hedison.

Una graciosa foto de Jodie mientras limpia sus pies después de estamparlos en el cemento del Paseo de la Fama. Getty Images

Durante su discurso, la homenajeada dio primero las gracias a su pareja por ser “tan generosa” y “renunciar” a su propio festejo íntimo por estar en el Paseo de la Fama. “¿En qué estabas pensando? ¿Cómo es que no me dijiste que ‘no’? Te quiero mucho y estoy muy agradecida por la vida que tenemos juntas”, le dijo Jodie con humor a Alexandra, con quien comparte su vida desde 2014. Luego, la intérprete reveló a la revista People cómo había sido esa conversación con su pareja antes de ir juntas a este reconocido rincón de Hollywood. “Le pregunté y ella me dijo: ‘Sí, está todo bien. Lo vamos a resolver. Iremos a comer después’”.

Foster, quien en la última entrega de los Oscar ganó su tercera estatuilla por su papel en la película Nyad, posa con su mujer, Alexandra Hedison. Getty Images

La huella indeleble de la actriz y directora, en el Paseo de la Fama. Getty Images

