Revivimos la espectacular fiesta lanzamiento de ¡HOLA! Argentina con las mejores fotos al cumplirse un nuevo aniversario de la revista

Una gran noche para un muy esperado lanzamiento editorial. El martes 16 de noviembre de 2010, poco después de las 20 horas, ¡HOLA! Argentina se presentó en sociedad con una fiesta inolvidable en el Tattersall de Palermo. Fueron todos: actores, modelos, diseñadores, empresarios, economistas y políticos, que interpretaron a la perfección el dress code de la noche: ultra chic. El lugar fue vestido al mejor estilo de los jardines europeos de 1700, con ligustrinas, topiarios y más de seis mil rosas rojas. Los invitados, más de mil entre vips y celebridades, desfilaron sobre una alfombra roja de 160 metros cuadrados, iluminada con un importante sistema de luces, que le daban a la escena un aire a los grandes festivales de cine europeo. Susana Giménez fue una de las primeras en llegar. Se lució con un vestido dorado de la diseñadora Vera Wang. “Hace treinta años que leo el ¡HOLA! España; me parece que este lanzamiento es una iniciativa genial”, dijo la diva. Poco después arribó Mirtha Legrand. Y también fue contundente con su bienvenida: “Le auguro mucha suerte a la revista. Todo el mundo va a querer salir en el ¡HOLA!”, exclamó.

Mirtha Legrand brilló con un tailleur blanco de Iara, zapatos de Rally’s y joyas de su colección privada. Como siempre, fue asesorada por su amigo, el productor Héctor Vidal Rivas.

Nacho Viale y China Suárez, hace once años eran la pareja joven del momento.

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia -estaban recién comenzando su relación- se mostraron juntos en la alfombra roja. La actriz eligió un mono de satén y sandalias con plataforma, todo de Fabián Zitta. Él vistió un traje de Carolina Herrera.

María Kodama, Araceli González y su hija Florencia Torrente, Andrea Frigerio, Gonzalo Heredia y Brenda Gandini, Ignacio Viale y su entonces novia Eugenia Suárez, Marina Achával, Evangelina Bomparola, Mike Amigorena y Mariana Arias, entre muchísimos más, posaron para los fotógrafos y sonrieron frente a los flashes.

Araceli llevó un imponente vestido de Marisa Campanella y joyas de Santino.

María Kodama lució un conjunto de saco y falda estampada, estilo mantón español. Marcelo Bartolome

Look vintage para Florencia Torrente, quien llegó sola a la fiesta. Con un mono creado por la firma Chloé, una cartera Chanel, zapatos de Carmen Steffens y un tocado ultra chic. Marcelo Bartolome

Sofisticada, Andrea Frigerio vistió una pieza bordada en perlas y paillettes de El Camarín, con sandalias de Lonté. Marcelo Bartolome

Zaira Nara, radiante, lució un vestido negro con lazo, de Cher. Marcelo Bartolome

Iván de Pineda, impecable como siempre. MAURO ROLL

Gino Bogani. Marcelo Bartolome

Cristina Pérez impactó con un total look de Carolina Herrera. Patricio Cabral

Total look red, Viviana Canosa usó un vestido asimétrico de Javier Musetti, zapatos peep toe de Lonté y un clutch de Valentino. Marcelo Bartolome

Marina Achával hizo gala de un modelo vintage de Valentino, zapatos by Salvatore Ferragamo, una cartera Louis Vuitton y aros Yves Saint Laurent. Marcelo Bartolome

Andrea Bursten y un original strapless de guipure de El Camarín, con sandalias de Etiqueta Negra. Marcelo Bartolome

LOS SECRECTOS DE UNA GALA ÚNICA

En un clima de mucha alegría, los invitados elogiaron la ambientación del Tattersall, iluminado por ciento cincuenta faroles vintage colgantes y diez arañas de espejos. En los livings, muebles de estilo francés, topiarios y copones con rosas rojas… Mónica Gonzaga quedó deslumbrada por el outfit de Dolores Barreiro. “Me fascina tu saco”, le dijo. Y la modelo le comentó que era una prenda tejida con una lana traída especialmente de Irlanda.

Muy elegantes, Rosendo Fraga y Mónica Gonzaga optaron por diseños de la etiqueta francesa Hermès. Marcelo Bartolome

Dolores Barreiro (con un outfit de su marca, Holi) y Matías Camisani. Marcelo Bartolome

“Estaba de compras por Nueva York, cuando vi este vestido en la vidriera de Oscar de la Renta y me enamoré al instante. Después de comprarlo, me dije: ‘Ya voy a tener una ocasión especial para estrenarlo y ésta es una de esas’, le contó Flor de la V a Maia Chacra. Al rato, Analía Maiorana se sumó a la charla. “Flor, ¿te acordás de lo bien que la pasamos acá en el Tattersall cuando te casaste?”, afirmó la ex modelo. Débora Bello aprovechó para felicitar a Dolores Barreiro y Matías Camisani -que en ese momento estaban juntos- por las fotos que hicieron en India y que salieron publicadas en el primer número de ¡HOLA!

Eugenia Tobal recorrió la alfombra roja con un modelo de la diseñadora paraguaya Dora Vera y una cartera que tomó prestada de su abuela. Patricio Cabral

Eugenia Tobal no pudo quedarse hasta tarde porque tenía un cumpleaños al que no podía faltar. Sofía Pachano, que por esos días estaba en el Bailando, llegó a la fiesta apenas terminó su presentación del Aquadance en el programa de Tinelli. “Me cambié lo más rápido que pude en mi camarín. Le pedí a las chicas de la productora que me maquillaran y me peinaran, y vine para acá”, le dijo a Moria Casán, mientras alzaban sus copas para brindar con champagne. Pasada la medianoche, la música del DJ Martín Bernardo abrió la pista, enmarcada por los topiarios, al mejor estilo jardines de Versailles, y todos se sumaron al baile.

Como una actriz de Hollywood, Sofía Pachano sorprendió con un strapless de Natalia Antolin. Marcelo Bartolome

Vista aérea de uno de los rincones del Tattersall, divinamente ambientado para la ocasión.

Después de la medianoche, los invitados salieron a la pista y bailaron con la música del DJ Martín Bernardo. Patricio Cabral

Entre los hombres, Mike Amigorena fue el más cool, con mocasines de piel de pony con print de leopardo, de Yves Saint Laurent. Marcelo Bartolome

Moria Casán llevó un equipo de Trosman y zapatos con plataforma de Luciano Marra. Patricio Cabral

Arturo Puig, Gonzalo Heredia, Brenda Gandini, Selva Alemán y Esmeralda Mitre charlaron durante la fiesta.

Mirtha conversó con la joyera Claudia Stad y Raúl Taibo.

Susana se sorprendió al ver la tapa del número lanzamiento (Juana Viale era la protagonista), junto a Neneta Marín, marquesa de Varela. MAURO ROLL

Víctor Ghitta, Mamen Sánchez Pérez y Dolores Paillot revelaron la tapa del primer número de ¡HOLA! Argentina. MAURO ROLL

UN CIERRE INCREIBLE

La fiesta se extendió hasta la madrugada. El Dj Alejandro Lacroix fue uno de los primeros en llegar y también uno de los primeros en retirarse. “Trabajé todo el día y vine directo, estoy muy cansado”, se excusó antes de salir. El empresario Nicolás Paladini y su mujer, Rocío Guirao Díaz, se fueron temprano porque la modelo estaba embarazada de siete meses. En cambio, Flavia Palmiero, Ricardo Piñeiro, Facundo Pieres y María Socas estuvieron entre los trasnochadores. “Estoy feliz de que llegue esta revista a Argentina, soy una fanática, es una gran propuesta”, aseguró Flavia mientras se retiraba con su ¡HOLA! bajo el brazo.

Flavia Palmiero brilló en la red carpet con un vestido Sisters Solnicki. Completó el look con zapatos de Sarkany y una bolsa de Dior. Marcelo Bartolome

El polista Facundo Pieres. Patricio Cabral

Nicolás Paladini y Rocío Guirao Díaz, en ese entonces embarazada de siete meses. Marcelo Bartolome

Emilia Attias, súper sexy, con un diseño de espalda descubierta de Paco Rabanne y sandalias Ricky Sarkany. Su marido, el Turco Naim, llevó un look propio. Patricio Cabral

Natalia Oreiro estaba de viaje y no pudo asistir, pero estuvo bien representada por su hermana y socia, Adriana. A eso de las tres de la mañana, la alfombra roja quedó desierta. La espectacular fiesta de lanzamiento fiesta había terminado.

Benito Fernández y el artista plástico Milo Lockett. MAURO ROLL

Paulina Trotz, con un vestido de volados de gasa de su propia colección, zapatos peep toe charolados y accesorios de Lu Gagliardi. Marcelo Bartolome

Paula Trapani eligió un original vestido de María Alló, zapatos de Perugia y un sobre Louis Vuitton. Paul Roger

Karina Mazzocco lució un Carolina Müller, sobre de piel de manta raya, by Santesteban, zapatos de Carmen Steffens y pamela de Laura Noetinger. Marcelo Bartolome

Evangelina Bomparola llevó un diseño propio, con recortes en los hombros y sandalias abiertas. Marcelo Bartolome