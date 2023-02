Rupert Murdoch. A los 91 años, el magnate volvió a apostar al amor: ¿quién es la millonaria de 66 que lo conquistó?

escuchar

Sonriente y como flotando. Así se lo vio a sus 91 años a Rupert Murdoch en las playas de Barbados, en el Caribe. La razón por la cual el multimillonario está tan feliz tiene nombre y apellido: Ann-Lesley Smith (66), una californiana dos veces viuda a quien señalan como su nuevo amor. El magnate, cuya fortuna asciende a más de 18 mil millones de dólares, tuvo cuatro mujeres: Patricia Booker, Anna Torv, Wendi Deng y Jerry Hall, a quien el año pasado le comunicó su deseo de divorciarse por email. La modelo texana, quien antes había estado casada con Mick Jagger, quedó tan furiosa por la actitud de Rupert que, para entregarle en mano los papeles firmados de la separación legal, vulneró la estricta seguridad del empresario.

El multimillonario (dueño de la cadena Fox de televisión y de los diarios The Times de Londres y The Wall Street Journal, entre muchos otros medios), el día de su boda con Jerry Hall (que también fue mujer de Mick Jagger), el 5 de marzo de 2016. En agosto del año pasado, Murdoch le pidió el divorcio por email. Getty Images

Ahora que la polémica con Hall parece haberse disipado, Murdoch no teme mostrarse junto a Ann-Lesley, a quien conoció en Los Ángeles en una fiesta vinculada al vino, una pasión que comparten. Él es propietario de Moraga, el único viñedo de Los Ángeles, y Ann-Lesley posee un campo de 63 mil hectáreas en California que heredó de su segundo marido, el millonario y leyenda del country Chester Smith, donde cultiva uvas y aceitunas. Odontóloga, predicadora en cárceles y ex modelo, la nueva candidata no tiene hijos, es una filántropa apasionada por los caballos y, además, es la mujer más rica con la que Murdoch ha estado en pareja. “Su personalidad es maravillosa. Él tiene suerte de tenerla en su vida”, aseguran amigos de la viuda millonaria, que celebran este romance, que, según afirman, empezó en noviembre pasado.

Ann-Lesley con uno de los caballos en su mansión de California, donde tiene viñedos.

Con Chester Smith, su segundo marido, un músico y productor millonario, leyenda del country. En 2005, tres años antes de la muerte del cantante, lanzaron el CD Captured By Love, y ella posó junto a él para la tapa, vestida de policía.

