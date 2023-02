La trilliza María Laura. Nos comparte las fotos del bautismo de su nieta Nieves: ¿quiénes fueron los padrinos?

escuchar

Lo viví con mucha alegría y emoción. Me encanta acompañar a mis nietos en cada etapa y verlos crecer. Tanto mis hermanas como yo somos muy familieras y estamos felices con nuestra etapa de abuelas. ¡Lo recomiendo!”, le dice a ¡HOLA! Argentina la trilliza María Laura Fernández Rousse. El sábado pasado, tras una lindísima e íntima ceremonia celebrada a las 16.30 en la capilla de Centauros, fue la anfitriona en su casa de Pilar del festejo con motivo del bautismo de su nieta menor, Nieves, la segunda heredera de su hijo polista, Ernesto “Rulo” Trotz, y la odontóloga Paula Medrano (se casaron en octubre de 2016).

La familia completa. Paula y Rulo se casaron en octubre de 2016. Él es polista, como su papá, y ella es odontóloga. “Estamos felices con Nieves, y Ernestito es el mejor hermano mayor, ¡la ama!”, asegura Paula.

En la capilla de Centauros. Paula y Rulo posan con sus hijos, Nieves y Ernestito, y sus respectivos padres, Brenda y Pablo Medrano, y María Laura y Ernesto Trotz.

“Yo sólo puse la casa. Mi nuera, que es un amor, se ocupó de todos los detalles y salió divino. Lo que sí te digo es que en diciembre bautizaron a Esmeralda, otra de mis nietas (hija de Paulina y el ex rugbier Gonzalo Tiesi), y me lo perdí porque tuve Covid y le pedí a Emilia que me reemplazara. Esta vez me cuidé muchísimo para no perderme de nada”, cuenta.

Paulina Trotz y Juan Medrano fueron los padrinos.

Paulina, que está casada con el ex rugbier Gonzalo Tiesi, tiene cuatro hijos y la menor, Esmeralda, nació en septiembre, apenas un mes antes que Nieves.

Nieves nació el 20 de octubre y es la novena nieta de la Trilli y del ex polista Ernesto Trotz. Tiene, además, un hermano, Ernestito, de 3 años. “Estamos felices con Nieves, y Ernestito es el mejor hermano mayor, ¡la ama!”, asegura Paula. Y sigue: “Elegimos hacer el bautismo ahora porque era prácticamente el único momento del año en que íbamos a estar todos los miembros de la familia, porque siempre hay alguno de viaje. De hecho, Rulo se va en estos días a Boston por trabajo, a jugar al polo. Y nosotros iremos más adelante, después de que Ernestito se acomode en el jardín”.

