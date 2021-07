Sin Charlene. Alberto de Mónaco presidió un evento solidario acompañado por su hermana Carolina y sus sobrinos

“Nada es para siempre”, dice una conocida canción argentina y el dicho, a esta altura de la soirée, bien vale para una pandemia. Ya pasó un año y medio desde que el mundo se cerró de un día para el otro a causa del coronavirus, pero el príncipe Alberto (63) dio el visto bueno para que los grandes acontecimientos regresen a Mónaco.

El viernes 16, por la noche, le llegó el turno a la gala de la Cruz Roja, uno de los charities más tradicionales del principado, junto al glamoroso Baile de la Rosa que instaló la princesa Grace. La velada, que el año pasado tuvo que ser cancelada por razones obvias, volvió reformateada como un concierto al aire libre. Por primera vez desde que fue creada en 1948, abandonó su histórica locación –la tradicional sala Des Etoiles del Sporting Club– y se mudó a la plaza del casino de Montecarlo, con aforo reducido.

Esta nueva edición, la número 72°, fue presidida por el príncipe Alberto, que ante la ausencia de su mujer, la princesa Charlene (43), contó con el apoyo de su hermana mayor, la princesa Carolina (64), y su familia.

Las Casiraghi-Grimaldi brillaron en el evento y llevaron barbijos con los colores y el escudo de la casa real. Carolina lució un vestido de Chanel (lo acompañó con zapatos de Christian Louboutin) y sus nueras, Beatrice y Tatiana, optaron por diseños de Christian Dior y Giambattista Valli respectivamente. Pascal Le Segretain - Getty Images Europe

Viernes 16. Los asistentes pagaron entre 200 y 800 euros para ver el concierto del cantante británico Jamie Callum desde la Plaza del Casino, que fue remodelada el año pasado y estrenada esa misma noche. Hasta 2019, la gran noche de la Cruz Roja era una gala y se celebraba en el coqueto Sporting Club de Montecarlo, su sede desde 1948. Palais Princier/PIERRE VILLARD /SBM

AUSENCIAS NOTABLES

Carolina acompañó a Alberto en incontables acontecimientos hasta que el monarca encontró princesa y se casó con Charlene. Pero el “faltazo” de la sudafricana que le dio el sí hace diez años y dos herederos, los mellizos Jacques y Gabriella (6), no pasó desapercibida. Su Altísima Serenísima sigue varada en su país natal, adonde viajó hace más de dos meses para participar de una misión de rescate de rinocerontes, y aún está allá, recuperándose de una infección severa en la nariz, los oídos y la garganta por la que tuvo que ser operada.

Dimitri Rassam, el marido de Charlotte Casiraghi (34), y la princesa Alexandra de Hannover (22), la heredera menor de Carolina, también faltaron a esta importante cita, pero sus ausencias no tuvieron tanto eco como la de la ex nadadora olímpica. Días atrás, Charlene explicó, en una entrevista con la televisión sudafricana, que no puede volver a Mónaco aún porque sus oídos no soportarían la presión de un vuelo a más de seis mil metros de altura.

Charlotte lució un vestido a la rodilla, con volados y ribetes, de la colección Resort 2021 de Chanel. Remató su look con una cartera de mano, bordada con paillettes, también de la firma. El modelo se llama “Half Moon". Pascal Le Segretain - Getty Images Europe

La tapa de la revista ¡Hola! Argentina de esta semana

LA NACION

Seguí leyendo









Georgina Rodríguez. La novia argentina de Cristiano Ronaldo revolucionó Cannes con sus looks de súper estrella