Sorpresa en palacio: trabajaban para los príncipes Kate y William, dejaron sus puestos y todo terminó de una manera inesperada

Ambos trabajaban en Kensington Palace. Ella era la asistente personal y asesora de imagen de Kate Middleton y él, el ayudante de campo y consultor del príncipe William. El flechazo entre ellos fue inevitable y Natasha Archer (37) y Rob Dixon (41) no dudaron en vivir a pleno su apasionado romance.

Natasha trabajó quince años como asesora personal de Kate. En 2020, en su nuevo rol como asistente ejecutiva privada senior, acompañó a la princesa en viajes oficiales y visitas de Estado Pool - Getty Images AsiaPac

La noticia la dio a conocer hace unos días el Daily Mail tras descubrir la gran historia de amor entre los ex consejeros reales. Según el medio británico, Dixon dejó su puesto en noviembre de 2024 y ochos meses después, ella siguió sus pasos. No sólo renunció a su cargo, sino que, al poco tiempo, también se separó de su marido, el fotógrafo especialista en realeza Chris Jackson.

El comandante Rob Dixon acompañó al príncipe William entre 2020 y 2024 y participó en los eventos más significativos de su agenda real Max Mumby/Indigo - Getty Images Europe

Hoy, lejos de ocultar su relación, Dixon y Archer se muestran juntos en las citas más exclusivas del calendario social. Así al menos se los vio el pasado 30 de junio en el lanzamiento de la casa de diseño, RH London, en Mayfair, donde compartieron red carpet con estrellas como Margot Robbie, Henry Cavill y Guy Ritchie, entre otros.

Natasha Archer y Rob Dixon ya no ocultan su romance. Hace unos días fueron juntos a la inauguración de la galería de arte RH London Goff Photos/The Grosby Group

ANTES Y DESPUÉS

Estilista, consultora de imagen y experta en moda, Natasha se convirtió en una figura clave para los príncipes de Gales. Con sólo 18 años comenzó a trabajar como asistente para la familia real en la oficina privada de los duques de Gloucester, los príncipes Ricardo y Brígida. En 2010, se trasladó a Clarence House, donde asesoró a los príncipes William y Harry hasta que el heredero del trono anunció el compromiso con Kate Middleton. A partir de entonces, Archer se dedicó exclusivamente a la princesa.

Escoltados por Dixon, los príncipes de Gales asistieron a la ceremonia de bienvenida del presidente de la República de Corea, en noviembre de 2023, en Londres Max Mumby/Indigo - Getty Images Europe

Durante los quince años de servicio al lado de William y Kate –labor que la Casa Real británica reconoció en 2019 con la Real Orden Victoriana–, Archer fue ascendida como asistente ejecutiva privada senior, puesto que la alentó a continuar acompañando a la princesa en sus viajes oficiales y visitas de Estado.

Con vestido midi de seda con estampa floral de Alessandra Rich y sombrero de Jane Taylor, la asesora de imagen asistió el año pasado a una de las carreras de Royal Ascot. Un mes después, renunciaba a su cargo en Kensignton Palace

En el plano personal, estuvo ocho años casada con el prestigioso fotógrafo de la agencia Getty –responsable de varios retratos oficiales de Carlos III y Camilla –, Chris Jackson, padre de sus dos hijos. Tras su divorcio y su salida de palacio, creó la agencia que lleva su nombre. “Ofrecemos consultoría de imagen personal y estilismo de lujo”, dice en su página web.

Junto a su ex marido, el fotógrafo especialista en realeza Chris Jackson, con quien estuvo casada ocho años y tuvo dos hijos. El anuncio de su divorcio llegó el año pasado Karwai Tang - Getty Images Europe

Dixon,por su parte, ingresó a la Casa Real en 2020 como ayudante de campo del príncipe William y luego fue promovido como su asesor personal. Durante sus cuatro años carrera, acompañó al heredero del trono en los eventos más significativos de la agenda real: participó en el funeral del príncipe Felipe en 2021, en las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel, en los actos tras su muerte meses más tarde en 2022 y en el ascenso al trono del rey Carlos y su posterior coronación en 2023. “He tenido la oportunidad más increíble de desempeñar un cargo que no sólo me supuso un desafío, sino que además me permitió crecer, aprender y realizar contribuciones significativas junto a un equipo talentoso y apasionado”, dijo el capitán Dixon en su despedida organizada en 2024.

Natasha fue distinguida en 2019 con la Real Orden Victoriana por su trabajo dentro de la Casa Real británica

Luego de renunciar a la Casa Real, regresó al servicio de la Marina Real. Este año anunció su retiro definitivo de las fuerzas armadas.