LA NACION

En fotos. Todos los personajes, los mejores looks y la emoción en la pista central de la 138° Exposición Rural de Palermo

Polistas, modelos, empresarios y referentes del agro dijeron presente en la gran fiesta del campo

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LA NACIONLucila Olivera
La familia Rueda y María Vázquez, habitués de la Exposición Rural
La familia Rueda y María Vázquez, habitués de la Exposición Rural

Como cada invierno, la Exposición Rural vuelve a convertirse en mucho más que una cita para el sector agropecuario: es, también, una de las grandes fechas sociales del calendario porteño.

La pista central, corazón indiscutido de la muestra de Palermo, late con fuerza al ritmo de los aplausos que acompañan el paso de los grandes campeones. Mientras los jurados hacen su trabajo con rigurosidad y los cabañeros viven con nerviosismo la definición de años de trabajo, el público -en su mayoría lookeado con ponchos soñados, sombreros, boinas y botas impecables- celebra tener por dos semanas este pedacito del campo en medio de la ciudad.

La 138.ª Exposición Rural de Palermo cerrará sus puertas este domingo con su tradicional acto y desfile de grandes campeones.

Poroto y Adolfo Cambiaso, recién llegados de Inglaterra, infaltables
Poroto y Adolfo Cambiaso, recién llegados de Inglaterra, infaltables Tadeo jones
Con un look double denim, tapado de lana y botas de cuero bucaneras, María Vázquez acompañó a su marido, Adolfo Cambiaso, que presentó caballos de su cria, La Dolfina
Con un look double denim, tapado de lana y botas de cuero bucaneras, María Vázquez acompañó a su marido, Adolfo Cambiaso, que presentó caballos de su cria, La Dolfina suarezne
Marina Facht recibe en la pista a Cuña Arzuaga Pedascoll, de apenas dos años, acompañada por su mamá, Bahía Pedascoll
Marina Facht recibe en la pista a Cuña Arzuaga Pedascoll, de apenas dos años, acompañada por su mamá, Bahía Pedascoll
El polista Bartolomé Castagnola estuvo con su novia, la cantante Chule von Wernich
El polista Bartolomé Castagnola estuvo con su novia, la cantante Chule von Wernich Tadeo jones
Alejandro Rodrigo Rueda (n), Lucero Rueda, Paula Rueda y Jimena Rueda salen a la pista en familia
Alejandro Rodrigo Rueda (n), Lucero Rueda, Paula Rueda y Jimena Rueda salen a la pista en familia
Con sus mejores pilchas, Pedro Ravier acompañó a su abuelo Alberto Ruete Güemes
Con sus mejores pilchas, Pedro Ravier acompañó a su abuelo Alberto Ruete Güemes
Polito Ulloa presentó su cría de polo
Polito Ulloa presentó su cría de polo Tadeo jones
Eloisa Frederking, vicepresidenta segunda de la Sociedad Rural Argentina, recorre la muestra junto a Adolfo Cambiaso, Horacio Marin, presidente y CEO de YPF; y Federico Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina
Eloisa Frederking, vicepresidenta segunda de la Sociedad Rural Argentina, recorre la muestra junto a Adolfo Cambiaso, Horacio Marin, presidente y CEO de YPF; y Federico Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina
Con sombrero de fieltro, campera Barbour y botas de cuero intervenidas, Mónica Ulloa siguió de cerca la presentación de los mejores caballos de la raza Polo Argentino
Con sombrero de fieltro, campera Barbour y botas de cuero intervenidas, Mónica Ulloa siguió de cerca la presentación de los mejores caballos de la raza Polo Argentino Tadeo jones
Mercedes Casado y Olivia Casado, pura elegancia
Mercedes Casado y Olivia Casado, pura elegancia
Los jurados Annie Vigil y Mario Gramisu y Eloisa Frederking, felicitan a Carmen Cuneo Vacarezza
Los jurados Annie Vigil y Mario Gramisu y Eloisa Frederking, felicitan a Carmen Cuneo Vacarezza
Andrea Grobocopatel y Andrea Sarnari, dos de las oradoras del coloquio de Mujeres Rurales
Andrea Grobocopatel y Andrea Sarnari, dos de las oradoras del coloquio de Mujeres Rurales BAIRO
Gonzalo Pieres, también presente en la presentación de la raza Polo Argentino
Gonzalo Pieres, también presente en la presentación de la raza Polo Argentino Tadeo jones
Sombrero de fieltro, pañuelo y capa para Amalita Rodríguez Fudikar Nogues Miguens
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Marcos Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina
Marcos Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina Tadeo jones
Enrique Crotto, Lucrecia Sánchez Elía, Moen de Haas y David Lacroze, reunidos en la noche de delegados, directores y consejo federal
Enrique Crotto, Lucrecia Sánchez Elía, Moen de Haas y David Lacroze, reunidos en la noche de delegados, directores y consejo federal JAVIER GONZALEZ TOLEDO
El empresario Freddy Green, también presente
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El presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino entrega premios a Virginia Blaquier y Ángel Rossi
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Matilde Figueras, a pura sonrisa
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La tapa de revista ¡Hola! de esta semana.
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana.AP Images
Por Lucila Olivera
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