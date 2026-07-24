En fotos. Todos los personajes, los mejores looks y la emoción en la pista central de la 138° Exposición Rural de Palermo

Como cada invierno, la Exposición Rural vuelve a convertirse en mucho más que una cita para el sector agropecuario: es, también, una de las grandes fechas sociales del calendario porteño.

La pista central, corazón indiscutido de la muestra de Palermo, late con fuerza al ritmo de los aplausos que acompañan el paso de los grandes campeones. Mientras los jurados hacen su trabajo con rigurosidad y los cabañeros viven con nerviosismo la definición de años de trabajo, el público -en su mayoría lookeado con ponchos soñados, sombreros, boinas y botas impecables- celebra tener por dos semanas este pedacito del campo en medio de la ciudad.

La 138.ª Exposición Rural de Palermo cerrará sus puertas este domingo con su tradicional acto y desfile de grandes campeones.

Poroto y Adolfo Cambiaso, recién llegados de Inglaterra, infaltables Tadeo jones

Con un look double denim, tapado de lana y botas de cuero bucaneras, María Vázquez acompañó a su marido, Adolfo Cambiaso, que presentó caballos de su cria, La Dolfina suarezne

Marina Facht recibe en la pista a Cuña Arzuaga Pedascoll, de apenas dos años, acompañada por su mamá, Bahía Pedascoll

El polista Bartolomé Castagnola estuvo con su novia, la cantante Chule von Wernich Tadeo jones

Alejandro Rodrigo Rueda (n), Lucero Rueda, Paula Rueda y Jimena Rueda salen a la pista en familia

Con sus mejores pilchas, Pedro Ravier acompañó a su abuelo Alberto Ruete Güemes

Polito Ulloa presentó su cría de polo Tadeo jones

Eloisa Frederking, vicepresidenta segunda de la Sociedad Rural Argentina, recorre la muestra junto a Adolfo Cambiaso, Horacio Marin, presidente y CEO de YPF; y Federico Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina

Con sombrero de fieltro, campera Barbour y botas de cuero intervenidas, Mónica Ulloa siguió de cerca la presentación de los mejores caballos de la raza Polo Argentino Tadeo jones

Mercedes Casado y Olivia Casado, pura elegancia

Los jurados Annie Vigil y Mario Gramisu y Eloisa Frederking, felicitan a Carmen Cuneo Vacarezza

Andrea Grobocopatel y Andrea Sarnari, dos de las oradoras del coloquio de Mujeres Rurales BAIRO

Gonzalo Pieres, también presente en la presentación de la raza Polo Argentino Tadeo jones

Sombrero de fieltro, pañuelo y capa para Amalita Rodríguez Fudikar Nogues Miguens

Marcos Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina Tadeo jones

Enrique Crotto, Lucrecia Sánchez Elía, Moen de Haas y David Lacroze, reunidos en la noche de delegados, directores y consejo federal JAVIER GONZALEZ TOLEDO

El empresario Freddy Green, también presente Tadeo jones

El presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino entrega premios a Virginia Blaquier y Ángel Rossi BAIRO

Matilde Figueras, a pura sonrisa